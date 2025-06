Γιατί η Dakota Johnson πιστεύει ότι το Χόλιγουντ είναι χάος – Η άποψή της για τα ριμέικ και την έλλειψη πρωτοτυπίας

Η Dakota Johnson θεωρεί ότι το σημερινό Χόλιγουντ βρίσκεται σε κατάσταση δημιουργικής στασιμότητας, καθώς τα στούντιο επιλέγουν να επαναλαμβάνουν ήδη δοκιμασμένες συνταγές αντί να επενδύουν σε νέες, πρωτότυπες ιδέες. Για την ίδια, η βιομηχανία έχει μετατραπεί σε ένα σύστημα όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από επιτροπές ή από ανθρώπους που δεν έχουν ουσιαστική σχέση με το σινεμά, γεγονός που δυσκολεύει τη γέννηση αυθεντικού περιεχομένου.

Η ηθοποιός, την οποία είδαμε πρόσφατα στην ταινία The Materialists, παρατηρεί ότι τα στούντιο προτιμούν να επενδύουν σε ριμέικ και συνέχειες ιστοριών που έχουν ήδη γνωρίσει εμπορική επιτυχία. Αν και αυτή η στρατηγική φαίνεται ασφαλής οικονομικά, σύμφωνα με την Johnson, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κοινού. Οι θεατές, όπως υποστηρίζει, αναζητούν το καινούριο, το απρόβλεπτο και το συναισθηματικά ανατρεπτικό, όχι την επανάληψη των ίδιων μοτίβων.

Η στάση αυτή των στούντιο έχει οδηγήσει σε μια πλημμύρα από reboot και sequels σε ήδη καθιερωμένα franchises. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα νέα projects για το Harry Potter και το Twilight, που επιστρέφουν είτε σε κινηματογραφική είτε σε τηλεοπτική μορφή, βασισμένα στην εγγυημένη απήχηση των fans. Παράλληλα, επεκτείνονται τηλεοπτικά σύμπαντα με παραγωγές όπως το House of the Dragon, από το σύμπαν του Game of Thrones, και το Young Sheldon, spin-off της σειράς The Big Bang Theory.

Η Dakota Johnson θεωρεί ότι αυτός ο δημιουργικός φαύλος κύκλος δεν εξυπηρετεί τους θεατές που διψούν για φρέσκες εμπειρίες και καινοτομία. Αντιθέτως, περιορίζει την κινηματογραφική φαντασία σε ασφαλή, αλλά ξεπερασμένα πλαίσια. Σε μια εποχή όπου η πρωτοτυπία είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, το Χόλιγουντ φαίνεται να χάνει την επαφή με το κοινό του.