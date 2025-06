Danny Boyle: Το 28 Years Later είναι μια απάντηση στο Brexit και την κοινωνική οπισθοδρόμηση

Share this

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Danny Boyle δήλωσε ότι η νέα του ταινία, 28 Years Later, αποτελεί μια άμεση αντίδραση στο Brexit και στην «επιστροφή σε παλιές αξίες» που βιώνει η Βρετανία. Η ταινία αποτελεί τη συνέχεια του θρυλικού 28 Days Later και είναι το πρώτο μέρος μιας προγραμματισμένης νέας τριλογίας.

Το 28 Years Later διαδραματίζεται μερικές δεκαετίες μετά την αρχική εξάπλωση του θανατηφόρου ιού και ακολουθεί μια ομάδα επιζώντων σε ένα απομονωμένο νησί. Ο Boyle επιστρέφει στη σκηνοθεσία, ενώ ο Cillian Murphy συμμετέχει ως executive producer – και έχει επιβεβαιωθεί ότι θα επιστρέψει κάπου μέσα στη νέα τριλογία.

Μιλώντας στους The Sunday Times, ο Boyle ανέφερε: “Δεν είναι μια πολιτική ταινία, αλλά όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτή, ήταν αμέσως μετά το Brexit και την κοινωνική οπισθοδρόμηση που αυτό έφερε. Δεν μπορείς να μην σκεφτείς ότι η ταινία αντανακλά αυτό το κλίμα.”

Πρόσθεσε επίσης ότι η ταινία είναι γεμάτη με Βρετανούς ηθοποιούς, και αντιπροσωπεύει εμμονές της βρετανικής κοινωνίας: “Δεν ξέρω πώς θα τη δουν οι Αμερικανοί. Φυσικά, ελπίζουμε να έχει επιτυχία στις ΗΠΑ – ειδικά αφού η χρηματοδότηση προήλθε από εκεί – αλλά ειλικρινά, τη φτιάξαμε για εδώ. Για τη Βρετανία.”

Το 28 Years Later συνεχίζει τα κοινωνικά και ηθικά ερωτήματα που άγγιξε η αρχική ταινία 28 Days Later, εστιάζοντας τώρα σε πιο υπαρξιακά και κοινωνικά ζητήματα. Ο Boyle σχολίασε: “Νομίζουμε πως εξελισσόμαστε, πως γινόμαστε πιο εκλεπτυσμένοι, αλλά η βία, η οργή και η μισαλλοδοξία υπάρχουν ακόμα. Ελπίζουμε πως κάποια στιγμή θα επιστρέψει η ανθρωπιά – να τιμούμε τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους δημόσιους λειτουργούς.”

Η ταινία 28 Years Later αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2025 και θα έχει πρωταγωνιστές τους Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson και Ralph Fiennes. Η δεύτερη ταινία της τριλογίας, 28 Years Later: The Bone Temple, θα σκηνοθετηθεί από τη Nia DaCosta και έχει προγραμματιστεί για το 2026.

Εν τω μεταξύ, το trailer του 28 Years Later έγινε το πιο προβεβλημένο trailer ταινίας τρόμου του 2024 και το δεύτερο πιο προβεβλημένο στην ιστορία του είδους, επιβεβαιώνοντας την έντονη παγκόσμια αναμονή για την επιστροφή αυτού του εμβληματικού franchise.