O Denzel Washington βραβεύεται με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών 2025 για τη συνολική του προσφορά

Ο Denzel Washington, ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, τιμήθηκε με τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών 2025, αιφνιδιάζοντας κοινό και προσκεκλημένους λίγο πριν την προβολή της νέας του ταινίας Highest 2 Lowest. Η συγκεκριμένη διάκριση έχει απονεμηθεί σε μόλις 21 καλλιτέχνες από το 1955, όταν την έλαβε πρώτος ο Delbert Mann για το Marty.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Thierry Frémaux κάλεσε τον Washington στη σκηνή λίγο πριν την πρεμιέρα, αιφνιδιάζοντάς τον, και στη συνέχεια ο Spike Lee τού παρέδωσε το βραβείο, προκαλώντας θερμό χειροκρότημα και όρθια αποθέωση από το κοινό. «Είναι μια ολότελα απρόσμενη στιγμή για μένα, οπότε είμαι πολύ συγκινημένος», δήλωσε ο Washington. «Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να συνεργαστώ ξανά με τον αδερφό μου, αδερφό από άλλη μητέρα, και να βρίσκομαι ξανά εδώ στις Κάννες. Είμαστε πολύ προνομιούχοι όσοι είμαστε σε αυτή την αίθουσα – φτιάχνουμε ταινίες, φοράμε σμόκιν, ωραία ρούχα, ντυνόμαστε καλά και πληρωνόμαστε κιόλας. Είμαστε ευλογημένοι πέρα από κάθε μέτρο. Εγώ είμαι ευλογημένος πέρα από κάθε μέτρο. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου».

Η ταινία Highest 2 Lowest σε σκηνοθεσία Spike Lee και σενάριο του William Alan Fox, είναι βασισμένη στα High and Low των Akira Kurosawa, Hideo Oguni, Ryūzō Kikushima, Eijiro Hisaita και στο King’s Ransom του Evan Hunter. Πρόκειται για ένα αστυνομικό θρίλερ που μεταφέρει την υπόθεση στη σύγχρονη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο έναν μουσικό μεγιστάνα που πέφτει θύμα απαγωγής με λύτρα.

Η καριέρα του Denzel Washington είναι γεμάτη με ρόλους που άφησαν εποχή, όπως στο Malcolm X του Spike Lee, το Training Day του Antoine Fuqua, το Mo’ Better Blues, επίσης του Lee, το Flight του Robert Zemeckis, το Fences που σκηνοθέτησε ο ίδιος, το Philadelphia του Jonathan Demme, και πολλές άλλες αξιομνημόνευτες ταινίες. Επόμενος σταθμός στην πορεία του είναι το Here Comes the Flood του Fernando Meirelles, ένα περιπετειώδες θρίλερ με ήρωες έναν φρουρό τράπεζας, μια ταμία και έναν διάσημο ληστή.