Νέες ταινίες στο Φεστιβάλ Καννών 2025: Kristen Stewart, Jennifer Lawrence και Ethan Coen στο επίκεντρο

Το Φεστιβάλ Καννών 2025 γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό, με νέες ταινίες από διεθνείς σταρ και καταξιωμένους σκηνοθέτες. Η Kristen Stewart κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το The Chronology of Water, ενώ η Jennifer Lawrence ενώνει δυνάμεις με τον Robert Pattinson στο Die, My Love, σε σκηνοθεσία της Lynne Ramsay.

Παράλληλα, η νέα ταινία του Ethan Coen, Honey Don’t!, με τους Aubrey Plaza, Chris Evans και Margaret Qualley, αναμένεται να ξεχωρίσει στις Midnight Screenings. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της λεσβιακής του τριλογίας που ξεκίνησε με το Drive-Away Dolls, σε σενάριο του ίδιου και της συζύγου του Tricia Cooke. Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα, η ταινία θα εξελίσσεται στην Καλιφόρνια με την Qualley να υποδύεται μια ντεντέκτιβ την Plaza στον ρόλο μιας μυστηριώδους γυναίκας και τον Evans να ενσαρκώνει τον αρχηγό μιας αίρεσης.

Στο διαγωνιστικό συμμετέχει επίσης η ταινία Woman and Child του Ιρανού δημιουργού Saeed Roustaee, που επιστρέφει στις Κάννες μετά από το Leila’s Brothers (2022).

Οι προσθήκες αυτές έρχονται να συμπληρώσουν μια ήδη εντυπωσιακή λίστα με δημιουργούς όπως οι Wes Anderson, Julie Ducournau, Spike Lee και Richard Linklater.

Νέες Προσθήκες στο Επίσημο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών 2025

Διαγωνιστικό Τμήμα (Competition)

Die My Love — Lynne Ramsay

Woman and Child — Saeed Roustaee

Un Certain Regard

Love Me Tender — Anna Cazenave Cambet

Un Poeta — Simón Mesa Soto

O Riso e a Faca (Le Rire et le Couteau) — Pedro Pinho

The Chronology of Water — Kristen Stewart

Cannes Premiere

Renai Saiban — Kōji Fukada

Ástin Sem Eftir Er — Hlynur Pálmason

Magalhães — Lav Diaz

Midnight Screenings

Le Roi Soleil — Vincent Maël Cardona

Honey Don’t! — Ethan Coen

Ειδικές Προβολές (Special Screenings)

Amélie et la Métaphysique des Tubes — Maïlys Vallade & Liane-Cho Han

& Mama — Or Sinai

Arco — Ugo Bienvenu

Qui Brille au Combat — Joséphine Japy

Αφιέρωμα στον Pierre Richard