Το επερχόμενο sequel του "Once Upon A Time In Hollywood " με τον Brad Pitt δεν θα σκηνοθετηθεί από τον Quentin Tarantino αλλά από τον David Fincher

The Last Drive - A Farewell to the Tribe: H τελευταία βόλτα

Share this

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας Once Upon A Time In Hollywood του Quentin Tarantino αναμένεται να σκηνοθετηθεί από τον David Fincher και να έχει ως πρωταγωνιστή τον Brad Pitt. Η ταινία, που αποτελεί συνέχεια της ιστορίας του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1960, αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των θεατών, καθώς συνδυάζει τη σκηνοθεσία του Fincher και τη συγγραφή του Tarantino.

Η αρχική ταινία του Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood (2019), ακολούθησε τις περιπέτειες του ηθοποιού Rick Dalton (τον υποδύεται ο Leonardo DiCaprio) και του κασκαντέρ του Cliff Booth (τον υποδύεται ο Brad Pitt) σε μια εναλλακτική εκδοχή του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1960. Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε κοινό και κριτικούς, με έσοδα 329,4 εκατομμύρια δολάρια, που την κατέταξαν ως τη δεύτερη υψηλότερη εισπρακτική ταινία του Tarantino μετά το Django Unchained του 2012.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Playlist, ο David Fincher ετοιμάζει το sequel της ταινίας, το οποίο θα βασίζεται σε σενάριο του Tarantino. Την παραγωγή της νέας ταινίας έχει αναλάβει το Netflix, και τα γυρίσματα προγραμματίζονται για το καλοκαίρι του 2025. Το άρθρο αναφέρει ότι το κόστος παραγωγής μπορεί να αγγίξει τα 200 εκατομμύρια δολάρια, με τον Tarantino να λαμβάνει 20 εκατομμύρια δολάρια για το σενάριο.

Αυτή η κίνηση αποτελεί μία ασυνήθιστη επιλογή για τον Tarantino, αφού η τελευταία φορά που έγραψε μια ταινία που δεν σκηνοθέτησε ήταν το 1996 με το From Dusk Till Dawn. Επίσης, ο σκηνοθέτης έχει επικρίνει πολλές φορές τις streaming υπηρεσίες, όπως το Netflix, προτιμώντας τα φυσικά μέσα για την προβολή ταινιών. Το sequel του Once Upon A Time In Hollywood θα είναι η πρώτη παραδοσιακή συνέχεια μιας ταινίας που σκηνοθέτησε ο Tarantino, αφού το Kill Bill χωρίστηκε σε δύο μέρη, αλλά θεωρείται μία ενιαία ιστορία.

Αναφορές υποστηρίζουν ότι ο Leonardo DiCaprio θα επιστρέψει στον ρόλο του Rick Dalton, ωστόσο η νέα ταινία φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως στον χαρακτήρα του Cliff Booth, τον οποίο υποδύεται ο Brad Pitt. Ο Pitt κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ για την ερμηνεία του στο Once Upon A Time In Hollywood και θεωρείται ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ταινίας.

Φαίνεται ότι το sequel βασίζεται στο αρχικό σενάριο του Tarantino για την ταινία The Movie Critic, το οποίο ήταν προορισμένο να είναι η δέκατη και τελευταία ταινία του σκηνοθέτη πριν εγκαταλείψει το σχέδιο. Η ιστορία που θα αφηγηθεί ο Tarantino στην επόμενη ταινία του παραμένει άγνωστη, ενώ ο σκηνοθέτης έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει νέες ταινίες μέχρι ο γιος του να κλείσει τα έξι.

Το sequel του Once Upon A Time In Hollywood αναμένεται να τραβήξει την προσοχή και να δημιουργήσει μεγάλη συζήτηση μεταξύ των φανς του Tarantino και του Fincher.