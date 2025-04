Όλα όσα έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix τον Απρίλιο

The Last Drive - A Farewell to the Tribe: H τελευταία βόλτα

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

02/04/2025

Στο Φάσμα του Έρωτα: Σεζόν 3

Love on the Spectrum: Season 3

Η αναζήτηση της αληθινής αγάπης συνεχίζεται καθώς νέοι και παλιοί βιώνουν τα σκαμπανεβάσματα και τις δυσκολίες των ραντεβού όταν βρίσκεσαι στο φάσμα του αυτισμού.

03/04/2025

PULSE

Η δρ Ντάνι Σιμς και οι ειδικευόμενοι συνάδελφοί της, αντιμετωπίζουν απαιτητικά ιατρικά και προσωπικά ζητήματα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Μαϊάμι.

03/04/2025

Devil May Cry

Όταν ένας μυστηριώδης κακός απειλεί να ανοίξει τις πύλες της Κόλασης, ένας διαβολικά γοητευτικός κυνηγός δαιμόνων ίσως γίνει η μόνη ελπίδα για τη σωτηρία του κόσμου.

08/04/2025

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Season 5 Part 2

Σε μια νέα σειρά συνεντεύξεων, ο Ντέιβ μιλά με τη βραβευμένη με Grammy Μάιλι Σάιρους και τον θρύλο του μπάσκετ Τσαρλς Μπάρκλεϊ για τη ζωή και την καριέρα τους.

08/04/2025

Πώς να Πουλήσεις Ναρκωτικά Online (Γρήγορα): Σεζόν 4

How to Sell Drugs Online (Fast): Season 4

Έχοντας βγει από τη φυλακή σε έναν κόσμο όπου ο Λένι και ο Νταν ζουν τη ζωή που πάντα ήθελαν, ο Μόριτς σκαρφίζεται ένα περίτεχνο σχέδιο για να επιστρέψει στην κορυφή.

10/04/2025

Πιο Βορράς Δεν Γίνεται

North of North

Αποφασισμένη να χαράξει το δικό της μονοπάτι σε μια μικρή πόλη της Αρκτικής, η Σιάια, μια πρόσφατα χωρισμένη μητέρα, παίρνει τολμηρά ρίσκα στη δουλειά και τον έρωτα.

10/04/2025

Μαύρος Καθρέφτης: Σεζόν 7

Black Mirror: Season 7

Η σκοτεινή, σατιρική σειρά ανθολογίας του Τσάρλι Μπρούκερ επιστρέφει με έξι ολοκαίνουργια επεισόδια, συμπεριλαμβανομένου του σίκουελ της περιπέτειας επιστημονικής φαντασίας "USS Callister".

15/04/2025

Γυάλινος Θόλος

The Glass Dome

Όταν η κόρη της φίλης της εξαφανίζεται, η εγκληματολόγος Λέιλα συμμετέχει στην έρευνα κι αντιμετωπίζει το τραύμα που τη στοιχειώνει από τότε που την απήγαγαν ως παιδί.

16/04/2025

Σχέδιο ΑΤΙΑ

Project UFO

Ένας τηλεπαρουσιαστής κι ένας ουφολόγος προσπαθούν να ανακαλύψουν την προέλευση μιας υποτιθέμενης θέασης ΑΤΙΑ. Η χώρα διχάζεται εν μέσω αμφιβολιών και εικασιών.

17/04/2025

Ράνσομ Κάνιον

Ransom Canyon

Το πάθος ξεχειλίζει σε μια μικρή πόλη του Τέξας, όπου τρεις δυναστείες κτηνοτρόφων αγωνίζονται για τη γη τους, την κληρονομιά τους και τους ανθρώπους που αγαπούν.

17/04/2025

Εγκυκλοπαίδεια της Κωνσταντινούπολης

Istanbul Encyclopedia

Μια φοιτήτρια συγκατοικεί με μια παλιά οικογενειακή φίλη στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας τον τόπο της για μια πόλη που δοκιμάζει την ταυτότητα και τις πεποιθήσεις της..

iHostage

Όταν ένας ένοπλος μπαίνει σε ένα κατάστημα της Apple στο κέντρο του Άμστερνταμ, η αστυνομία πρέπει να λύσει την αντιπαράθεση με προσοχή. Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα.

23/04/2025

Έκρηξη στην Υπερταχεία

Bullet Train Explosion

Όταν μια υπερταχεία με κατεύθυνση το Τόκιο απειλείται με έκρηξη αν πέσει κάτω από τα 100 χλμ./ώρα, οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν τους επιβαίνοντες.

25/04/2025

Havoc

Όταν μια ληστεία ναρκωτικών ξεφεύγει θανάσιμα από τον έλεγχο, ένας απαθής μπάτσος αναγκάζεται να επιβιώσει στον εγκληματικό υπόκοσμο μιας διεφθαρμένης πόλης για να σώσει τον γιο ενός πολιτικού.

30/04/2025

Εκτός Δικαιοδοσίας

Exterritorial

Η απεγνωσμένη αναζήτηση της πρώην πράκτορα των Ειδικών Δυνάμεων Σάρα για τον γιο της που χάθηκε σε ένα αμερικανικό προξενείο, φέρνει στο φως μια σκοτεινή συνωμοσία.



ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

02/04/2025

Γκαρνάτσα: Θεϊκό Street Food!

Garnachas: Glorious Street Food!

Μια γευστική εξερεύνηση της σκηνής του street food στο Μεξικό, όπου η γλυκιά γκαρνάτσα βρίσκεται στο προσκήνιο, πυροδοτεί συζητήσεις και ενώνει τους φαν με κάθε μπουκιά.

09/04/2025

Κακές Επιρροές: Η Σκοτεινή Πλευρά του Kidfluencing

Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing

Σε αυτό το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, έφηβοι και γονείς παρουσιάζουν συγκλονιστικές μαρτυρίες για την κακοποίηση και την εκμετάλλευση στον κόσμο των ανήλικων ινφλουένσερ.

18/04/2025

Βομβιστική Επίθεση στην Οκλαχόμα: Αμερικανικός Τρόμος

Oklahoma City Bombing: American Terror

Αυτό το ντοκιμαντέρ εξετάζει τη βομβιστική επίθεση του 1995 σε ομοσπονδιακό κτίριο της Οκλαχόμα Σίτι, την πιο πολύνεκρη πράξη εγχώριας τρομοκρατίας στην ιστορία των ΗΠΑ.

23/04/2025

Μια Προαναγγελθείσα Τραγωδία: Πτήση 3054

A Tragedy Foretold: Flight 3054

Οι άγνωστες ιστορίες και οι τραγωδίες πίσω από το πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα της Λατινικής Αμερικής ερευνούνται σ' αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων.

30/04/2025

Σημείο Καμπής: Ο Πόλεμος του Βιετνάμ

Turning Point: The Vietnam War

Από το περιστατικό του Κόλπου του Τογκίνου μέχρι την πτώση της Σαϊγκόν, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ σε βάζει σε σκέψεις και εξετάζει το κόστος και τις επιπτώσεις του πολέμου του Βιετνάμ.



NETFLIX K&F

03/04/2025

Jurassic World: Η Θεωρία του Χάους: Σεζόν 3

Jurassic World: Chaos Theory: Season 3

Παρά τα προβλήματα εμπιστοσύνης, το Καμπ Φαμ προσπαθεί να ξεγελάσει μια πανέξυπνη αντίπαλο. Αλλά νέες απειλές και εκπλήξεις τούς περιμένουν σε κάθε στροφή.

09/04/2025

Ακαδημία Μονόκερων: Κεφάλαιο 3

Unicorn Academy: Chapter 3

Όταν η Λέιλα κάνει ένα λάθος στις καλοκαιρινές της διακοπές που βάζει σε κίνδυνο όλη τη μαγεία του νησιού — και τους μονόκερούς του — οι αναβάτες αναλαμβάνουν δράση.

30/04/2025

Αστερίξ και Οβελίξ: Ο Αγώνας των Αρχηγών

Αsterix & Obelix: The Big Fight

Όταν ο δρυίδης του χωριού ξεχνάει πώς φτιάχνεται το μαγικό φίλτρο, ο Αστερίξ, ο Οβελίξ κι οι Γαλάτες πρέπει να βρουν νέους τρόπους να κρατήσουν μακριά τους Ρωμαίους.

OTHER

20/04/2025

WWE WrestleMania: ‎2025‎

Οι κορυφαίοι Superstar διεκδικούν ζώνες πρωταθλητή και την είσοδό τους στο πάνθεον του WWE, σε αγώνες που σημαδεύουν καριέρες στο "The Grandest Stage of Them All".



ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/04/2025

Λούφα Και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο Loafing and Camouflage: Sirens in the Aegean

Ο Λόρενς της Αραβίας: Επανέκδοση Lawrence of Arabia: Restored Version

PAW Patrol: Η Σούπερ Ταινία PAW Patrol: The Mighty Movie

Στρουμφάκια The Smurfs

Η Πριγκίπισσα των Κύκνων The Swan Princess

Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη Sleepy Hollow

Οι Άγγελοι του Τσάρλι: Δράση Πέρα από τα Όρια Charlie's Angels: Full Throttle

Κουνελάκι από Σπίτι The House Bunny

Inside

Ruby Gillman, Teenage Kraken

02/04/2025

Το Σινικό Τείχος The Great Wall

05/04/2025

Το Κορίτσι του Μπέβερλι Χιλς Clueless

Οι Πέντε Θρύλοι Rise of the Guardians

08/04/2025

Θάρρος Ή Αλήθεια Blumhouse's Truth or Dare: Extended Director's Cut

10/04/2025

Μαζί... με το Ζόρι Blended

12/04/2025

Θα Σε Δω στα Όνειρά μου I'll See You in My Dreams

13/04/2025

Μια Ζωή την Έχουμε Life or Something Like It

14/04/2025

Ο Βροχοποιός The Rainmaker

17/04/2025

Σικάγο Chicago

18/04/2025

Ολέθρια Σύγκρουση Deep Impact

25/04/2025

Φόβος Ενστίκτου Primal Fear

Ο Ναυαγός Cast Away

Επτά Μέρες Φαγούρα The Heartbreak Kid

Escape Room: Tournament Of Champions

Ο Εκτελεστής Shooter

Ζωντανή Μετάδοση: The Truman Show