Η τρίτη ταινία του James Cameron στην σειρά Avatar θα είναι μεγαλύτερη από το The Way of Water

Ο διάσημος σκηνοθέτης James Cameron αποκάλυψε πρόσφατα στο περιοδικό Empire ότι η επερχόμενη τρίτη ταινία της σειράς Avatar θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από το Avatar: The Way of Water του 2022, που διήρκεσε 3 ώρες και 12 λεπτά. Ο Cameron ανέφερε ότι στην δεύτερη ταινία, υπήρχαν πάρα πολλές εξαιρετικές ιδέες στην πρώτη πράξη που δεν μπορέσαν να εξελιχθούν επαρκώς.

Ο Cameron εξήγησε: «Η [ταινία] προχωρούσε πολύ γρήγορα και δεν επικεντρωνόμασταν αρκετά στους χαρακτήρες, οπότε είπα ότι έπρεπε να το χωρίσουμε. Η τρίτη ταινία θα είναι λίγο μεγαλύτερη από τη δεύτερη.»

Ο σκηνοθέτης δεν ανησυχεί για τη διάρκεια της ταινίας, καθώς οι πρώτες δύο ταινίες είναι από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών. Το Avatar του 2009 κατέχει την πρωτοκαθεδρία ως η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, ενώ το The Way of Water κατέχει την τρίτη θέση.

Η Amanda Silver, που συνέγραψε το σενάριο του Fire and Ash μαζί με τον Cameron και τον Rick Jaffa, δήλωσε στο Empire ότι οι δύο ταινίες είναι ξεχωριστές επειδή οι χαρακτήρες «χρειαζόταν να αναπνεύσουν» και να εξελιχθούν.

Ο Sam Worthington επιστρέφει στον ρόλο του Jake Sully, ενώ η Zoe Saldaña θα επαναλάβει τον ρόλο της Neytiri στην τρίτη ταινία. Οι fans της σειράς Avatar ανυπομονούν για τη νέα τους εμφάνιση στην οθόνη.

Αν και ο Cameron διατηρεί μυστικές πολλές από τις λεπτομέρειες της πλοκής του Fire and Ash, δήλωσε στο The Hollywood Reporter πέρυσι: «Είναι πραγματικά απίστευτο. Θα το αγαπήσετε!»

Όταν ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει να σκηνοθετήσει την τέταρτη και πέμπτη ταινία της σειράς Avatar, ο Cameron απάντησε με ενθουσιασμό: «Απολύτως. Θα πρέπει να με σταματήσουν. Εχω πολλή ενέργεια και αγαπώ αυτό που κάνω.»

Η ταινία Fire and Ash είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου 2025, με τις ταινίες Avatar 4 και Avatar 5 να αναμένονται για τις 21 Δεκεμβρίου 2029 και 19 Δεκεμβρίου 2031 αντίστοιχα.