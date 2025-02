Ο Brad Pitt πρωταγωνιστεί στο συναρπαστικό νέο τρέιλερ της ταινίας F1

Share this

Ένα νέο συναρπαστικό τρέιλερ για την ταινία F1 του Brad Pitt κυκλοφόρησε, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους των αγώνων και του κινηματογράφου. Στο βίντεο, βλέπουμε τον χαρακτήρα του Pitt να οδηγεί με ένταση στην πίστα, ενώ εμφανίζονται και οι Damson Idris, Kerry Condon, και Javier Bardem σε χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας, με μια σκηνή από ατύχημα.

Η ταινία F1 ακολουθεί τον πρώην οδηγό αγώνων Sonny Hayes (που υποδύεται ο Brad Pitt), ο οποίος επιστρέφει από τη συνταξιοδότησή του για να καθοδηγήσει τον νεαρό ταλαντούχο οδηγό Joshua ‘Noah’ Pearce (που υποδύεται ο Damson Idris). Η υπόθεση της ταινίας έχει ενθουσιάσει τους φανς του motorsport, με τον Pitt να αναλαμβάνει έναν πολύ απαιτητικό ρόλο ως μέντορας σε μια νέα γενιά οδηγών.

Πέρυσι, είχε κυκλοφορήσει ένα μεγαλύτερο τρέιλερ για την ταινία, με την επιτυχημένη μουσική των Queen και το τραγούδι We Will Rock You να συνοδεύει τις σκηνές δράσης, όπου ο Sonny Hayes λέει στην Kate (την οποία υποδύεται η Kerry Condon) ότι “πρέπει να φτιάξουμε το αυτοκίνητό μας για μάχη”.

Η παραγωγή της ταινίας F1 αντιμετώπισε κάποιες προκλήσεις το 2023, καθώς αναφέρθηκε ότι μέρος του υλικού που γυρίστηκε στο Βρετανικό Grand Prix στο Silverstone καταστράφηκε λόγω αλλαγών στις συμφωνίες χορηγίας, εξαιτίας της απεργίας SAG-AFTRA. Παρόλα αυτά, εκπρόσωποι της παραγωγής ανέφεραν ότι η ταινία παραμένει εντός του χρονοδιαγράμματος και θα κυκλοφορήσει το 2025.

Η ταινία F1 σκηνοθετείται από τον Joseph Kosinski (σκηνοθέτη του Top Gun: Maverick) και εκτός από τον Brad Pitt, στο καστ συμμετέχουν οι Kim Bodnia, Tobias Menzies και Shea Whigham.

Η ταινία αναμένεται να φέρει την αδρεναλίνη των αγώνων F1 στη μεγάλη οθόνη και οι fans ανυπομονούν να δουν πώς η δράση της πίστας και οι συναρπαστικές προσωπικότητες των πρωταγωνιστών θα συνδυαστούν.