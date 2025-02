Η Juliette Binoche θα προεδρεύσει της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών 2025

Η Juliette Binoche, η οποία έχει διαπρέψει στον παγκόσμιο κινηματογράφο, ανακοινώθηκε επίσημα ως πρόεδρος της διεθνούς κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών 2025. Η ηθοποιός θα κρίνει τα υποψήφια για το Χρυσό Φοίνικα φιλμ, διαδεχόμενη την Greta Gerwig, σκηνοθέτη της επιτυχημένης ταινίας Barbie, στην τιμητική αυτή θέση.

Η Binoche έκανε το ντεμπούτο της στις Κάννες πριν από 40 χρόνια, το 1985, με την ταινία Rendez-vous του André Téchiné. Εκείνη η ταινία αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο ρόλο της και την καθιέρωσε ως αστέρα του κινηματογράφου. «Γεννήθηκα στο Φεστιβάλ των Καννών», δήλωσε αργότερα η ίδια.

Από τότε, η Juliette Binoche υπήρξε τακτική επισκέπτρια του Φεστιβάλ, επιστρέφοντας στην Κρουαζέτ με έργα από κορυφαίους σκηνοθέτες του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως ο Michael Haneke (Code Unknown, Caché), ο David Cronenberg (Cosmopolis), ο Krzysztof Kieślowski (Three Colors: Red), ο Olivier Assayas (Clouds of Sils Maria), η Claire Denis (Let the Sunshine In) και ο Anh Hung Tran (The Taste of Things). Το 2010, η Binoche κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στις Κάννες για τον ρόλο της στην ταινία Certified Copy του Abbas Kiarostami.

Η Juliette Binoche έχει κατακτήσει σημαντικά βραβεία σε κορυφαία ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Είναι η μοναδική ηθοποιός που έχει κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Κάννες, Βενετία και Βερολίνο. Το 1994, κέρδισε το βραβείο Volpi Cup στη Βενετία για την ταινία Three Colors: Blue του Kieślowski, ενώ το 1996 απέσπασε το Ασημένιο Αρκούδο στο Βερολίνο για την ερμηνεία της στο The English Patient του Anthony Minghella, έναν ρόλο που της χάρισε επίσης το Όσκαρ Καλύτερης Β’ Γυναικείας Ερμηνείας.

Πιο πρόσφατα, η Binoche ενσάρκωσε την Coco Chanel στη σειρά του AppleTV+ The New Look του Todd A. Kessler, ενώ συνεργάστηκε ξανά με τον συμπρωταγωνιστή της από το The English Patient, Ralph Fiennes, στην ταινία The Return του Uberto Pasolini. Επίσης, το 2024 ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Το 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 24 Μαΐου 2025.