Meg Ryan και Billy Crystal αναβιώνουν την περιβόητη «σκηνή του οργασμού» από την ταινία "Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι"

Τσακώνονται τα βουβάλια στο βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια. Ο "ψυχρός πόλεμος" για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα φέρει οφέλη αλλά και πολλά δεινά. Η μουσική φαίνεται να είναι ένα βατράχι που θα στραπατσαριστεί. It's the End of the Art as We Know It.