Oscars 2025: Όλες οι υποψηφιότητες - Για 13 βραβεία υποψήφιο το Emilia Pérez

Σε μια σύντομη και σεμνή παρουσίαση, ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου οι υποψηφιότητες των φετινών βραβείων Oscar, η τελετή απονομής των οποίων – η 97η κατά σειρά – θα μας βρει να ξενυχτάμε την Κυριακή 2 Μαρτίου, με παρουσιαστή τον Conan O'Brien.

Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Pérez, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance και Wicked διακρίθηκαν ως οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς και θα αναμετρηθούν για το αντίστοιχο βραβείο, ενώ το Όσκαρ σκηνοθεσίας διεκδικούν οι Sean Baker για το Anora, Brady Corbet για το The Brutalist, James Mangold για το A Complete Unknown, Jacques Audiard για το Emilia Pérez και Coralie Fargeat για το The Substance.

Το «τρανς μιούζικαλ» του Jacques Audiard Emilia Pérez κατέρριψε το ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες που έχει συγκεντρώσει ποτέ ταινία που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα, καθώς είναι προτεινόμενο σε 13 κατηγορίες.

Ως προς τον Α’ Ανδρικό Ρόλο, στις υποψηφιότητες βλέπουμε τους Adrien Brody (The Brutalist), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave),

Sebastian Stan (The Apprentice). Το βραβείου Α’ Γυναικείου Ρόλου διεκδικούν από την άλλη οι Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofia Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance) και Fernanda Torres (I’m Still Here).

Βάσει των πρώτων δημοσιευμάτων που ακολούθησαν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, μεγάλη έκπληξη έχουν προκαλέσει οι μη υποψηφιότητες της Angelina Jolie (Maria), της Nicole Kidman (Babygirl), της Pamela Anderson (The Last Showgirl), του Daniel Craig (Queer) αλλά και του Denis Villeneuve (Dune Part 2), ενώ το Avopolis εξεπλάγη με την απουσία των Trent Reznor και Atticus Ross από την κατηγορία Καλύτερου Soundtrack (Challengers).

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφιοτήτων:

Καλύτερης Ταινίας

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Σκηνοθεσίας

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

Α' Ανδρικού Ρόλου

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Α' Γυναικείου Ρόλου

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

B'Ανδρικού Ρόλου

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Β' Γυναικείου Ρόλου

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Διασκευασμένου Σεναρίου

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Πρωτότυπου Σεναρίου

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Φωτογραφίας

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Σκηνογραφίας

The Brutalist

Conclave

Dune: Part 2

Nosferatu

Wicked

Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας

I'm Still Here

The Girl with a Needle»

Emilia Perez

The Seed of the Sacred Fig»

Flow

Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit

The Wild Robot

Eνδυμασίας

Complete Unknown

Conclave

Gladiator 2

Nosferatu

Wicked

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

Substance

Wicked

Μουσικής

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Τραγουδιού

El Mal, Emilia Perez

The Journey, The Six Triple Eight

Mi Camino, Emilia Perez

Like a Bird, Sing Sing

Never Too Late, Elton John: Never Too Late

Οπτικών Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part 2

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Μοντάζ

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Ήχου

«A Complete Unknown»

«Dune: Part 2»

«Emilia Perez»

«Wicked»

«The Wild Robot»

Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d' Etat

Sugarcane

Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Death by Numbers

I am Ready, Warden

Incidents

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Beautiful Men

In The Shadow of the Cyprus

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους

A Lien

Anuja

I’m Not A Robot

The Last Ranger

The Man Who Would Not Remain Silent