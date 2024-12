Ο Snoop Dogg θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας του Luc Besson "The Last Man"

Ο Snoop Dogg πρόκειται να παίξει σε μια νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας του Luc Besson με τίτλο The Last Man.

Οι φήμες ότι ο ράπερ θα επέστρεφε στη μεγάλη οθόνη άρχισαν όταν ο ίδιος άφησε να εννοηθεί τον περασμένο μήνα ότι εργαζόταν πάνω σε ένα project τύπου Planet of the Apes. Ενώ οι λεπτομέρειες εκείνη την περίοδο παρέμεναν ασαφείς, συνέχισε λέγοντας ότι το έργο θα χρησιμοποιούσε «σκύλους αντί για πιθήκους».

Τώρα τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ένα νέο έργο του Besson που ονομάζεται The Last Man, το οποίο έχει παρόμοια περιγραφή και πρόκειται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα το νέο έτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Besson θα γράψει και το σενάριο και αναμένεται να το διατηρήσει σε παρόμοιο στυλ με το κλασικό του The Fifth Element (1997), με την έννοια ότι και τα δύο συνδυάζουν sci-fi και κωμωδία.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής της μουσικής του Snoop Dogg από το ‘Who Am I’», είπε ο Besson. «Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια και πάντα θέλαμε να συνεργαστούμε ξανά. Απλώς χρειαζόμασταν το σωστό έργο που θα μας ενθουσίαζε, με τον Snoop στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω!»

Ο Snoop Dogg μοιράστηκε την εκτίμησή του και για τον Besson, προσθέτοντας: «Από τότε που είδα το The Professional, πάντα ήθελα ο Luc να σκηνοθετήσει μια ολόκληρη ταινία για μένα. Τώρα έχουμε επιτέλους την ευκαιρία».

Ενώ τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν το 2025, η ημερομηνία κυκλοφορίας παραμένει αβέβαιη, όπως και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή.

Τόσο ο Snoop όσο και ο Besson έχουν συνεργαστεί και πριν από αυτό, καθώς ο ράπερ δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα του Max στην ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων του Besson Arthur and the Minimoys (2006).

Εκτός της νέας ταινίας, ο Besson εργάζεται σε μια νέα προσαρμογή του Dracula με τίτλο Dracula: A Love Tale, ενώ ο Snoop Dogg κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ Missionary.