Όλα όσα έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix τον Δεκέμβριο

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

04/12/2024

Το Τελεσίγραφο: Γάμος ή Αντίο: Σεζόν 3

The Ultimatum: Marry or Move On: Season 3

Είναι το ξένο τελικά πιο γλυκό; Έξι νέα ζευγάρια τεστάρουν αυτήν τη θεωρία μετακομίζοντας με νέους πιθανούς συντρόφους για ένα αποκαλυπτικό κοινωνικό πείραμα.

04/12/2024

Το Αύριο κι Εγώ

Tomorrow and I

Αυτή η σειρά φαντάζεται την Ταϊλάνδη σ' ένα δυστοπικό μέλλον, όπου η τεχνολογία έχει εξαφανίσει τα παλιά έθιμα κι αποκαλύπτει τα κενά της κουλτούρας της.

05/12/2024

Μαύρα Περιστέρια

Black Doves

Μια κατάσκοπος που υποδύεται τη σύζυγο ενός πολιτικού μαθαίνει ότι ο εραστής της δολοφονήθηκε κι αποφασίζει να μάθει την αλήθεια και να πάρει εκδίκηση με τη βοήθεια ενός φίλου εκτελεστή.

11/12/2024

Fab 5: Σεζόν 9

Queer Eye: Season 9

Οι Fab 5 καλωσορίζουν ένα νέο μέλος και πηγαίνουν στο Λας Βέγκας για να μεταμορφώσουν νέους εμψυχωτικούς ήρωες μέσα από εκτυφλωτικά makeover.

11/12/2024

Εκατό Χρόνια Μοναξιά: Μέρος 1

One Hundred Years of Solitude: Part 1

Στη φανταστική πόλη Μακόντο, επτά γενιές της οικογένειας Μπουεντία βιώνουν τον έρωτα και τη λήθη, αδυνατώντας να ξεφύγουν από το παρελθόν — και τη μοίρα τους.

12/12/2024

No Good Deed

No Good Deed

Τρεις διαφορετικές οικογένειες διεκδικούν την αγορά του ίδιου όμορφου σπιτιού στο Λος Άντζελες, το οποίο πιστεύουν ότι θα λύσει όλα τους τα προβλήματα.

18/12/2024

Νταντά Γένους Αρσενικού: Σεζόν 2

The Manny: Season 2

Οι δρόμοι του Γκάμπριελ και της Χιμένα διασταυρώνονται ξανά με ακόμα περισσότερο πάθος και ίντριγκα. Θα τους δοθεί άλλη μια ευκαιρία στην αγάπη ή θα τα χάσουν όλα;

19/12/2024

Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 6

Virgin River: Season 6

Νέα ξεκινήματα, μυστικά και δεύτερες σκέψεις. Καθώς η Μελ και ο Τζακ προετοιμάζονται για τον γάμο, ανακαλύπτουν νέα πράγματα για τους ίδιους και τους αγαπημένους τους.

26/12/2024

Το Παιχνίδι του Καλαμαριού: Σεζόν 2

Squid Game: Season 2

Με την επιστροφή της παγκόσμιας επιτυχίας, ξετυλίγεται ένα νέο κεφάλαιο, καθώς ο Γκι-χουν επιστρέφει με σχέδιο, έχοντας εγκαταλείψει την πρόθεσή του να φύγει για τις ΗΠΑ.





NETFLIX SPECIAL

07/12/2024

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Χριστούγεννα και Σαχλαμάρες

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

Το ποπ είδωλο Σαμπρίνα Κάρπεντερ χαρίζει χαρά στο πρώτο της μουσικό σόου που είναι γεμάτο με γιορτινά τραγούδια, απροσδόκητα ντουέτα και κωμικές εμφανίσεις.





ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

06/12/2024

Παρθένος Μαρία

Mary

Μια θαυματουργή σύλληψη. Ένας ανελέητος βασιλιάς. Μια δολοφονική καταδίωξη. Το θαρραλέο ταξίδι της Μαρίας έως τη γέννηση του Ιησού ξετυλίγεται σε αυτό το βιβλικό έπος.

13/12/2024

Η Χειραποσκευή

Carry-On

Ένας πράκτορας ασφαλείας αεροδρομίου προσπαθεί να ξεγελάσει έναν ταξιδιώτη που τον εκβιάζει για να μεταφέρει μια τσάντα σε μια πτήση την παραμονή των Χριστουγέννων.

13/12/2024

Επεισοδιακά Χριστούγεννα

Disaster Holiday

Ένας εργασιομανής πατέρας, που προσπαθεί να έρθει κοντά με τα παιδιά του, πάει στο Ντέρμπαν για μια επαγγελματική συνάντηση με την πρόφαση των οικογενειακών διακοπών.

20/12/2024

The Six Triple Eight

The Six Triple Eight

Σε αυτό το δράμα του Τάιλερ Πέρι, βλέπουμε το μοναδικό αμιγώς μαύρο γυναικείο τάγμα του αμερικανικού στρατού που στάλθηκε στο εξωτερικό στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

31/12/2024

Avicii: Η Τελευταία μου Εμφάνιση

Avicii - My Last Show

Στις 28 Αυγούστου 2016, ο Τιμ Μπέργκλινγκ, γνωστός ως Avicii, ανέβηκε στη σκηνή του κλαμπ Ushuaïa στην Ίμπιζα για μια παράσταση που έμελλε να είναι και η τελευταία του.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

04/12/2024

Το Μοναδικό Κορίτσι στην Ορχήστρα

The Only Girl in the Orchestra

Ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για την πρωτοπόρα κοντραμπασίστρια Όριν Ο'Μπράιεν, την πρώτη γυναίκα που έγινε μέλος πλήρους απασχόλησης της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης.

04/12/2024

Ο Τσώρτσιλ σε Πόλεμο

Churchill at War

Μια καθηλωτική σειρά ντοκιμαντέρ για τον καθοριστικό ρόλο του Γουίνστον Τσώρτσιλ στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τα γεγονότα που τον έκαναν ιδανικό ηγέτη για την εποχή.

06/12/2024

Η Μεγαλύτερη Ληστεία Κρυπτονομισμάτων

Biggest Heist Ever

Ένας ανάξιος ράπερ. Μια εσωστρεφής επενδύτρια τεχνολογίας. Μια ανεπανάληπτη κρυπτο-ληστεία. Τους ονόμασαν Μπόνι και Κλάιντ του Bitcoin. Ένα ντοκιμαντέρ από τον Κρις Σμιθ.

18/12/2024

Τα Ορόσημα στη Ζωή της Τζούλια

Julia's Stepping Stones

NETFLIX K&F

04/12/2024

Εκείνα τα Χριστούγεννα

That Christmas

Οι κάτοικοι του Ουέλινγκτον-Ον-Σι περιμένουν με χαρά τα Χριστούγεννα. Όμως, η χειρότερη χιονοθύελλα στην ιστορία αλλάζει τόσο τα σχέδιά τους όσο και αυτά του Αϊ-Βασίλη.

05/12/202

Η Τζέντρι Τσάου εναντίον του Κάτω Κόσμου

Jentry Chau vs the Underworld

Λίγο πριν από τα 16α γενέθλιά της, μια ξεχωριστή έφηβη ανακαλύπτει ξανά τις καταπιεσμένες φλογερές της δυνάμεις κι έρχεται αντιμέτωπη με τους δαίμονές της – κυριολεκτικά.

19/12/2024

Ο Πρίγκιπας Δράκος: Σεζόν 7

The Dragon Prince: Season 7

Καθώς ο κόσμος εξακολουθεί να παραπαίει, ο Κάλουμ, ο Έζραν και οι φίλοι τους αντιμετωπίζουν την πιο δύσκολη πρόκληση: να σταματήσουν οριστικά τον Έρεβο.

NETFLIX COMEDY

10/12/2024

Τζέιμι Φοξ: Αυτό που Συνέβη...

Jamie Foxx: What Had Happened Was...

31/12/2024

Μισέλ Μπιουτό: Στο Υπέροχο Μυαλό της Μπιουτό από το Radio City Music Hall

Michelle Buteau: A Buteau-ful Mind at Radio City Music Hall

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/12/2024

Ο Άνθρωπος του Θεού Man of God

Burlesque

Η Συνέντευξη The Interview

Aγάπη, Ξανά Love Again

Συλλέκτης Οστών The Bone Collector

Transformers

Μαρία Αντουανέτα Marie Antoinette

Επανάσταση: Ιησούς Jesus Revolution

02/12/2024

Βασικό Ένστικτο Basic Instinct

Wonder Woman

03/12/2024

Maestro Maestro in Blue: Season 3

15/12/2024

Εξιλέωση Atonement

Νύφες σε Πόλεμο Bride Wars

Parenthood

Εξολοθρευτής: Σκοτεινό Πεπρωμένο Terminator: Dark Fate

Ολέθρια Σχέση Fatal Attraction

Μαύρα Χριστούγεννα Black Christmas

16/12/2024

Φονικές Μηχανές Mortal Engines

Οι Νεκροί δεν Πεθαίνουν The Dead Don't Die

Σπίριτ, το Άγριο Άλογο Spirit: Stallion of the Cimarro

Κόκκινος Δράκος Red Dragon

Άδωξοι Μπάσταρδη Inglourious Basterds

27/12/2024

Yellowstone Yellowstone: Season 3