Adam Driver, Jeremy Strong και Anne Hathaway πρωταγωνιστούν στην αστυνομική ταινία ‘Paper Tiger’

Share this

Οι Adam Driver, Jeremy Strong και Anne Hathaway είναι οι πρωταγωνιστές της ταινίας "Paper Tiger" που βασίζεται σε πρωτότυπο σενάριο του James Gray.

Tα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2025 με το σενάριο να επικεντρώνεται σε δύο αδέρφια των οποίων o δεσμός τους δοκιμάζεται καθώς εμπλέκονται σε έναν κόσμο βίας και διαφθοράς, βρίσκοντας τους εαυτούς τους στο στόχαστρο της ρωσικής μαφίας.

Ο Adam Driver, δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για την ταινία Father, Mother, Sister, Brother του Jim Jarmusch. Άλλες πρόσφατες ταινίες στις οποίες έχει παίξει είναι οι Megalopolis, Ferrari, 65 και White Noise.

Ο James Gray πιο πρόσφατα σκηνοθέτησε τη δραματική ταινία Armageddon Time (2022) με πρωταγωνιστές τους Hathaway και Strong. Παλιότερα έχει σκηνοθετήσει το Ad Astra και το The Lost City of Z.

Την Anne Hathaway πρόσφατα την είδαμε στο The Idea Of You ενώ μέσα στην επόμενη χρονιά θα την δούμε και στις ταινίες Flowervale Street, Mother Mary και Princess Diaries 3.

O Strong, μετά την επιτυχία του στο Succession, παίζει στο Apprentice αλλά και στο biopic για τον Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere.