Όλα όσα έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix τον Νοέμβριο

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

07/11/2024

Outer Banks: Σεζόν 4: Μέρος 2

Outer Banks: Season 4: Part 2

Θαμμένα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια καθώς τα Ψάρια αγωνίζονται να βρουν ένα θρυλικό αντικείμενο με μια επικίνδυνη συμμορία αντίπαλων κυνηγών θησαυρών στα ίχνη τους.

07/11/2024

Γεννημένη για τα Φώτα

Born for the Spotlight

Κυνηγώντας τη λάμψη, τη δόξα και την τέχνη, γυναίκες με πάθος για την υποκριτική υπερβαίνουν τα όρια για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους στον ανελέητο κόσμο του θεάματος.

08/11/2024

Τράπεζα υπό Πολιορκία

Bank Under Siege

Ισπανία, 1981. Όταν ένοπλοι ληστεύουν μια τράπεζα και κρατούν εκατοντάδες ομήρους, μια δημοσιογράφος κάνει αγώνα δρόμου με τις αρχές για να αποκαλύψει το κίνητρό τους.

08/11/2024

Το Κλουβί

The Cage

Με όνειρο να γίνει επαγγελματίας, ένας νεαρός πυγμάχος παλεύει για να τον προσέξουν, μέχρι που ένας απρόσμενος αγώνας γεννά μια ευκαιρία για επιτυχία – κι έναν αντίπαλο.

08/11/2024

Ο Κύριος Πλαγκτόν

Mr. Plankton

Ένας άντρας που δεν ελπίζει στην ευτυχία και η πρώην του, η πιο δυστυχισμένη μέλλουσα νύφη, αναγκάζονται να κάνουν μαζί το τελευταίο ταξίδι της ζωής του.

12/11/2024

Rhythm + Flow: Βραζιλία

Rhythm + Flow: Brazil

Για να φορέσεις το στέμμα του χιπ χοπ, πρέπει να κατακτήσεις τη σκηνή. Βραζιλιάνοι ράπερ αναμετρώνται σ' έναν διαγωνισμό με τους Φιλίπε Ρετ, Τζόνγκα, Τάσα και Τρέισι.

14/11/2024

Η Καρδιά δεν Λέει Αντίο

Beyond Goodbye

Όταν χάνει τον έρωτα της ζωής της σ' ένα δυστύχημα, η Σάεκο ελκύεται από τον άντρα στον οποίο, εν αγνοία και των δύο, μεταμοσχεύθηκε η καρδιά του αρραβωνιαστικού της.

15/11/2024

Cobra Kai: Σεζόν 6: Μέρος 2

Cobra Kai: Season 6: Part 2

Ενόψει του παγκόσμιου τουρνουά, ο Ντάνιελ κι ο Τζόνι προσπαθούν να ξαναφτιάξουν την ομάδα. Όμως, παλιοί εχθροί και νέες απειλές στέκονται εμπόδιο στη νίκη.

22/11/2024

Η Αυτοκράτειρα: Σεζόν 2

The Empress: Season 2

Καθώς στον ορίζοντα της Αυστριακής Αυτοκρατορίας αρχίζουν να μαζεύονται μαύρα σύννεφα, η ανάγκη για διάδοχο του θρόνου δοκιμάζει τον γάμο του Φραγκίσκου και της Ελισάβετ.

28/11/2024

Τρέλα

The Madness

Όταν ένας δημοσιογράφος ανακαλύπτει τυχαία ένα πτώμα στο δάσος των Πόκονο, βρίσκεται κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός διαβόητου ρατσιστή λευκής υπεροχής.

28/11/2024

Ασάφ

Asaf

Ένας πατέρας παλεύει με το διαζύγιό του καθώς βυθίζεται στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Με τη ζωή του γιου του να κινδυνεύει, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του;

29/11/2024

Senna

Senna

Γοητευμένος από παιδί από τα αυτοκίνητα, ο Βραζιλιάνος οδηγός Άιρτον Σένα έγινε θρύλος του αθλητισμού, μέχρι που κάτι τραγικό συνέβη και άλλαξε για πάντα τη Formula 1.

NETFLIX SPORTS SERIES

07/11/2024

Αντίστροφη Μέτρηση: Πολ Εναντίον Τάισον

Countdown: Paul vs. Tyson

Μπείτε στις προπονήσεις και τη ζωή των Τζέικ Πολ και Μάικ Τάισον καθώς προετοιμάζονται για τον αγώνα πυγμαχίας βαρέων βαρών που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 16 Νοεμβρίου.

13/11/2024

SPRINT: Σεζόν 2

SPRINT Part 2

Πλημμυρισμένοι από ταχύτητα και αποφασιστικότητα, οι κορυφαίοι σπρίντερ στον κόσμο συγκεντρώνονται στο Παρίσι για να καταρρίψουν ρεκόρ και να γίνουν χρυσοί Ολυμπιονίκες.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

06/11/2024

Ραντεβού του Χρόνου τα Χριστούγεννα

Meet Me Next Christmas

Για να συναντήσει τον άντρα των ονείρων της, μια αθεράπευτα ρομαντική αλωνίζει τη Νέα Υόρκη για να βρει εισιτήριο στη sold-out χριστουγεννιάτικη συναυλία των Pentatonix.

06/11/2024

Πέδρο Πάραμο

Pedro Páramo

Βασισμένο στο μυθιστόρημα-ορόσημο του Χουάν Ρούλφο, ένας άντρας αναζητά τον πατέρα του, Πέδρο Πάραμο, σε μια πόλη γεμάτη βία, στοιχειωμένος από έναν ανεκπλήρωτο έρωτα.

07/11/2024

Το Δεκαήμερο ενός Περίεργου Ανθρώπου

10 Days of a Curious Man

Όταν μια νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται στην Κωνσταντινούπολη, ένας συγγραφέας μπλέκει σε μια σειρά θανατηφόρων γεγονότων προσπαθώντας να τη βρει — και σε μια καλή ιστορία.

21/11/2024

Maybe Baby 2

Maybe Baby 2

Όταν δύο ζευγάρια μαθαίνουν ότι η κλινική γονιμότητας δεν άλλαξε τελικά τα ωάριά τους, αποφασίζουν να συμβιώσουν και να μεγαλώσουν μαζί τα παιδιά τους.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

01/11/2024

Τέλος! Το Φιλί που Άλλαξε το Ισπανικό Ποδόσφαιρο

It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football

Ισπανίδες ποδοσφαιρίστριες σμίγουν για πρώτη φορά και ξαναζούν το πολυτάραχο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικείου Ποδοσφαίρου του 2023 και το φιλί που επισκίασε τη νίκη τους.

13/11/2024

Η Επιστροφή του Βασιλιά: Η Άνοδος και η Πτώση του Έλβις Πρίσλεϊ

Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley

Είχε μία ευκαιρία να δείξει στον κόσμο ότι παρέμενε ο Βασιλιάς του Ροκ εν Ρολ. Ανακαλύψτε την ιστορία πίσω από το αφιέρωμα για την Επάνοδο του Έλβις Πρίσλεϊ το '68.

20/11/2024

Buy Now: Η Συνωμοσία των Αγορών

Buy Now: The Shopping Conspiracy

20/11/2024

Οι Ωκεανοί μας

Our Oceans

Ανακαλύψτε τις ιστορίες κάτω από το νερό σε μια εκπληκτική σειρά ντοκιμαντέρ για τη φύση που ερευνά τους πέντε ωκεανούς της Γης.

25/11/2024

Ανεξιχνίαστη Υπόθεση: Ποιος Σκότωσε την Τζον Μπενέ Ράμζι

Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey

Λάθη της αστυνομίας και μιντιακό χάος εκτροχίασαν την υπόθεση δολοφονίας της Τζον Μπενέ Ράμζι. Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ καταγράφει την προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης.

NETFLIX K&F

01/11/2024

Barbie Μυστήρια: Το Μεγάλο Αλογοκυνηγητό

Barbie Mysteries: The Great Horse Chase

Οι φίλες Μπρούκλιν και Μαλιμπού σαρώνουν την Ευρώπη για να λύσουν ένα μυστήριο όταν κάποιος κλέβει ένα άλογο επίδειξης, ενώ εκείνες κάνουν διακοπές στην αγγλική ύπαιθρο.

18/11/2024

Τρομερά Ζωάκια: Σεζόν 2

Wonderoos: Season 2

Τα Τρομερά Ζωάκια επέστρεψαν έτοιμα να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να αποκτούν νέες εμπειρίες, όπως το να κουρεύονται, να διαχειρίζονται νέα συναισθήματα και πολλά άλλα.

NETFLIX LIVE EVENTS

16/11/2024

Τζέικ Πολ Εναντίον Μάικ Τάισον

Jake Paul vs. Mike Tyson

Ο Τζέικ Πολ αντιμετωπίζει τον Μάικ Τάισον σ' ένα ανεπανάληπτο mega-event πυγμαχίας που θα μεταδοθεί ζωντανά σε πέντε γλώσσες από το στάδιο AT&T στο Άρλινγκτον του Τέξας.

