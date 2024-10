Τέλος οι ταινίες δράσης για τον Liam Neeson από τον επόμενο χρόνο

Ο Liam Neeson πρόκειται να σταματήσει τις ταινίες δράσης μέσα στο 2025.

Ο Neeson, ο οποίος απολαμβάνει μια αναζωπύρωση στην καριέρα του από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, αφού πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες δράσης όπως το Taken και το Non-Stop, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να αποσυρθεί από τις ταινίες δράσης μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. «Είμαι 72 – πρέπει να σταματήσω κάποια στιγμή. Δεν μπορείς να ξεγελάσεις το κοινό» είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο περιοδικό PEOPLE.

Ο Neeson, ο οποίος έχει κάνει τις περισσότερες σκηνές μάχης μόνος του σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του - με κάποια βοήθεια από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του και κασκαντέρ Mark Vanselow – πρόσθεσε: «Δεν θέλω ο Mark να κάνει τις σκηνές μάχης για μένα».

Μετά την επιτυχία της ταινίας Taken το 2008, ο Neeson έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές άλλες ταινίες δράσης, συμπεριλαμβανομένων δύο σίκουελ του Taken. Πρόκειται για το The Gray (2012), το Non-Stop (2014), το Run All Night (2015), το The Commuter (2018), το The Ice Road (2021) κ.ά. Η επόμενη ταινία δράσης του, Absolution, θα βγει τον Νοέμβριο.

Ο Liam Neeson πρόκειται επίσης να πρωταγωνιστήσει σε ένα reboot της κλασικής κωμωδίας Naked Gunn (Τρελές Σφαίρες) που θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2025. Ο Neeson θα αναλάβει τον ρόλο του αστυνόμου Frank Drebin Jr. ο οποίος θα βρεθεί απέναντι σε μια μοιραία γυναίκα που θα την υποδύεται η Pamela Anderson.