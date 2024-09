Share this

Χτες Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024 διεξήχθησαν τα 76α Primetime Emmy Awards, με παρουσιαστές το δίδυμο πατέρα-γιου, Eugene Levy και Dan Levy. Κορυφαίοι υποψήφιοι της βραδιάς ήταν το The Morning Show (11 υποψηφιότητες), το The Bear (9 υποψηφιότητες), το The Crown και το Shōgun (και τα δύο από 8 υποψηφιότητες).

Αρχικά φαινόταν ότι η βραδιά θα ήταν μια επανάληψη των περσινών βραβείων, με το The Bear να σαρώνει στις κατηγορίες της κωμωδίας. Και ενώ η σειρά απέσπασε έναν εντυπωσιακό αριθμό βραβείων, το Hacks κατάφερε τελικά να κερδίσει στην κατηγορία Καλύτερη Κωμική Σειρά και στην κατηγορία Α’ Γυναικείος Ρόλος Σε Κωμική Σειρά.

Υπήρχαν οι συνηθισμένοι υποψήφιοι που φαίνονται να κερδίζουν κάθε χρόνο, όπως το Last Week Tonight With John Oliver, καθώς και κάποιες εκπλήξεις, όπως το νέο ριάλιτι The Traitors. Το Baby Reindeer του Netflix κέρδισε επίσης στις κατηγορίες συγγραφής και υποκριτικής, ενώ το Το “Shōgun” (που, μαζί με τα Creative Arts Emmys της προηγούμενης εβδομάδας απέσπασε 18 βραβεία συνολικά) έγραψε ιστορία ως η πρώτη μη αγγλόφωνη σειρά που κερδίζει το βραβείο για το καλύτερο δράμα.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τους νικητές των βραβείων Emmy για το 2024:

Καλύτερη δραματική σειρά

“Shogun”

Καλύτερη κωμική σειρά

“Hacks”

Καλύτερη μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

“Baby Reindeer”

Α’ Ανδρικός σε δραματική σειρά

Hiroyuki Sanada, “Shogun”

Α’ Γυναικείος σε δραματική σειρά

Anna Sawai, “Shogun”

Α’ Ανδρικός σε κωμική σειρά

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, “The Bear”

Α’ Γυναικείος σε κωμική σειρά

Jean Smart, “Hacks”

Β’ Ανδρικός σε κωμική σειρά

Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”

Β’ Γυναικείος σε κωμική σειρά

Liza Colón-Zayas, “The Bear”

Β’ Ανδρικός ρόλου δραματική σειρά

Billy Crudup, “The Morning Show”

Β’ Γυναικείος σε δραματική σειρά

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Καλύτερη σκηνοθεσία κωμικής σειράς

Christopher Storer, “The Bear”

Καλύτερο σενάριο κωμικής σειράς

Lucia Aniello, Paul W. Downs και Jen Statsky, “Hacks”

Καλύτερη σκηνοθεσία δραματικής σειράς

Frederick E.O. Toye, “Shogun”

Καλύτερος σεναριογράφος δραματικής σειράς

Γουίλ Σμιθ, “Slow Horses”

Α’ Ανδρικός σε μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Richard Gadd, “Baby Reindeer”

Β’ ανδρικός σε μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Lamorne Morris, “Fargo”

Α’ γυναικείος σε μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Jodie Foster, “True Detective: Night Country”

Β’ Γυναικείος σε μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Jessica Gunning, “Baby Reindeer”

Καλύτερη σκηνοθεσία σε μίνι σειρά/\τηλεταινία/ανθολογία

Steven Zaillian, “Ripley”

Καλύτερο σενάριο σε μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Richard Gadd, “Baby Reindeer”

Καλύτερο ριάλιτι

“The Traitors”

Καλύτερο talk show ποικίλης ύλης

“Last Week Tonight with John Oliver”

Καλύτερο σενάριο για πρόγραμμα ποικίλης ύλης

“Alex Edelman: Edelman: Just for Us”