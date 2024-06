Όλα όσα θα δούμε στο Netflix τον Ιούλιο

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

03/07/2024

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Βραζιλία: Σεζόν 4

Love Is Blind: Brazil: Season 4

Σ' αυτήν τη σεζόν, σινγκλ που είχαν αρραβωνιαστεί ή παντρευτεί, έχουν νέες αισθηματικές ευκαιρίες και κάνουν ουσιαστικούς δεσμούς χωρίς να έχουν δει ο ένας τον άλλο (03/07/2024: Επεισόδια 9-10, 10/07/2024: Επεισόδιο 11).

04/07/2024

Barbecue Showdown: Σεζόν 3

Barbecue Showdown: Season 3

Ο διαγωνισμός μαγειρικής που σας ανοίγει την όρεξη επιστρέφει, με εννιά παίκτες να δίνουν μια σκληρή μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή στο μπάρμπεκιου.

04/07/2024

Rhythm + Flow: Γαλλία: Σεζόν 3

Rhythm + Flow France: Season 3

Νέα κριτική επιτροπή. Νέοι κανόνες. Οι πασίγνωστοι κριτές SCH, SDM και Άγια Νακαμούρα μάς ξεσηκώνουν αναζητώντας το νέο μεγάλο όνομα στη γαλλόφωνη ραπ (4/7/2024: Επεισόδια 1-4, 11/7/2024: Επεισόδια 5-7, 18/07/2024: Επεισόδια 8-9, 21/07/2024: Επεισόδιο 10).

10/07/2024

Το Πρώτο Κορίτσι: Σεζόν 2

Eva Lasting: Season 2

Η επιστροφή της Εύας πυροδοτεί έναν νέο κύκλο συζητήσεων στο σχολείο, προβληματισμούς, δράματα, μαγικές στιγμές συντροφικότητας – ενώ δίνει και νέες ελπίδες στον Καμίλο.

11/07/2024

Ένας Άλλος Εαυτός: Σεζόν 2

Another Self: Season 2

Συνεχίζοντας να ερευνούν τα τραύματά τους, η Αντά, η Σέβγκι και η Λεϊλά καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα τους αλλάξουν τη ζωή και να κάνουν μια νέα αρχή στο Αϊβαλί.

11/07/2024

Βίκινγκ: Βαλχάλα: Σεζόν 3

Vikings: Valhalla: Season 3

Έχουν περάσει επτά χρόνια. Ενώ ο Χάραλντ φιλοδοξεί να γίνει βασιλιάς της Νορβηγίας, ο Λέιφ αναζητά τη Χρυσή Γη και η Φρέιντις αναζητά μια ευτυχισμένη ζωή για τον λαό της.

17/07/2024

Η Συμμορία με τα Πράσινα Γάντια: Σεζόν 2

The Green Glove Gang: Season 2

Ενώ την καταδιώκουν, η Συμμορία με τα Πράσινα Γάντια αναγκάζεται να εμφανιστεί ξανά όταν ένας από τους γιους μπλέκει μ' έναν σκληρό μαφιόζο κι οδηγούνται σε αναμέτρηση.

18/07/2024

Cobra Kai: Σεζόν 6 - Μέρος 1

Cobra Kai: Season 6 Part 1

Ενόψει του παγκόσμιου τουρνουά, ο Ντάνιελ κι ο Τζόνι προσπαθούν να ξαναφτιάξουν την ομάδα. Όμως, παλιοί εχθροί και νέες απειλές στέκονται εμπόδιο στη νίκη.

19/07/2024

Too Hot to Handle: Σεζόν 6

Too Hot to Handle: Season 6

Με το πρόσωπο της Bhengu Beauty υπό διωγμόν, η οικογένεια παλεύει για τον έλεγχο της αυτοκρατορίας της, ενώ ο καθένας χωριστά αγωνίζεται για το μέλλον του (19/07/2024: Επεισόδια 1-4, 26/07/2024: Επεισόδια 5-7, 02/08/24: Επεισόδια 8-10).

25/07/2024

Το Δεκαήμερο

The Decameron

Με την εξάπλωση της βουβωνικής πανώλης στην Ιταλία, ευγενείς και υπηρέτες μαζεύονται σε μια βίλα, αλλά οι λουσάτες διακοπές τους βυθίζονται γρήγορα στο χάος.

25/07/2024

Κλίο: Σεζόν 2

Kleo: Season 2

Η πρώην Ανατολικογερμανίδα κατάσκοπος Κλίο συνεχίζει να σαρώνει με μανία τη μεταψυχροπολεμική Ευρώπη και να βυθίζεται χωρίς να το θέλει ακόμα πιο πολύ στο παρελθόν της.

26/07/2024

Ελίτ: Σεζόν 8

Elite: Season 8

Καθώς η αποφοίτηση πλησιάζει για τους μαθητές του Λας Ενθίνας, ο Όμαρ κι η Νάντια ξανασμίγουν κι ένα τελευταίο μυστήριο φτάνει φιλίες –κι εχθρούς– στα όριά τους.

31/07/2024

Άλυτα Μυστήρια: Τόμος 4

Unsolved Mysteries: Volume 4

Ανοιχτές υποθέσεις, αλλόκοτα πλάσματα κι άλλα αινιγματικά συμβάντα επανεξετάζονται από μάρτυρες, αρχές επιβολής του νόμου και ειδικούς σ' αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

03/07/2024

Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς: Άξελ Φόλι

Beverly Hills Cop: Axel F

Σαράντα χρόνια μετά από την αξέχαστη πρώτη του υπόθεση στο Μπέβερλι Χιλς, ο Άξελ Φόλι επιστρέφει σ' αυτό που κάνει καλύτερα: να εξιχνιάζει εγκλήματα και να προκαλεί χάος.

12/07/2024

Ρίξ' τα στο Παιχνίδι

Blame the Game

Η Πία παίρνει τον νέο της φίλο, Γιαν, στην καθιερωμένη βραδιά παιχνιδιών της, αλλά η απροειδοποίητη άφιξη του πρώην της ανεβάζει το θερμόμετρο.

19/07/2024

Μπρος Γκρεμός

Find Me Falling

Μετά από ένα αποτυχημένο άλμπουμ, ένας ροκ σταρ (Χάρι Κόνικ Τζούνιορ) φεύγει σε ένα ονειρικό νησί της Μεσογείου, αλλά η ζωή του περιπλέκεται από ανεπιθύμητους επισκέπτες.

26/07/2024

Διπλή Διαπραγμάτευση

Non Negotiable

Ο διαπραγματευτής ομήρων Άλαν Μπέντερ αναλαμβάνει να σώσει τον πρόεδρο από μια απαγωγή, αλλά καταλήγει να λειτουργεί ως μεσολαβητής για τη γυναίκα και τον γάμο του.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

03/07/2024

Ο Άντρας με τα Χίλια Παιδιά

The Man with 1000 Kids

Μια ομάδα οικογενειών μαθαίνει ότι ο χαρισματικός άντρας που είχαν εμπιστευτεί είναι δωρητής σπέρματος σε εκατοντάδες - και ίσως χιλιάδες - άλλα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

16/07/2024

Ανθρωποκτονίες: Λος Άντζελες

Homicide: Los Angeles

Οι ερευνητές στο Τμήμα Σερίφη του Λ.Α. αποκαλύπτουν λεπτομέρειες υποθέσεων σ' αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων από τον δημιουργό του "Νόμος και Τάξη".

24/07/2024

Dirty Pop: Η Απάτη των Boy Band

Dirty Pop: The Boy Band Scam

Μια σειρά ντοκιμαντέρ για την άνοδο και την πτώση του Λου Πέρλμαν, του μεγιστάνα της μουσικής που δημιούργησε κι εκμεταλλεύτηκε κάποια από τα μεγαλύτερα boy band του ΄90.

NETFLIX K&F

26/07/2024

Ο Πρίγκιπας Δράκος: Σεζόν 6

The Dragon Prince: Season 6

Καθώς ο Κάλουμ κι η Ρέιλα αναζητούν τρόπο να καταστρέψουν τον Έρεβος, οι φίλοι τους βρίσκονται αντιμέτωποι με την ύπουλη επιρροή του ξωτικού στη Ζέντια και το Κατόλις.

