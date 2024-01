The Greatest Night in Pop: Το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη δημιουργία του “We Are the World” αποκτά νέο trailer

Ένα νέο trailer απέκτησε το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη δημιουργία του “We Are the World”, το οποίο και ονομάζεται The Greatest Night in Pop. Σε σκηνοθεσία Bao Nguyen, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 29 Ιανουαρίου και παρακολουθεί το ιστορικό της δημιουργίας του θρυλικού charity single του 1985. Στο clip βλέπουμε υλικό από την ημέρα της ηχογράφησης στο studio του Jim Henson, όπως και συνεντεύξεις με καλλιτέχνες όπως ο Bruce Springsteen, ο Smokey Robinson, η Cyndi Lauper, η Dionne Warwick και ο Huey Lewis.

Το κομμάτι γράφτηκε από τους Michael Jackson και Lionel Richie, οι οποίοι δημιούργησαν ένα supergroup μουσικών για την ερμηνεία του, η οποία και ηχογραφήθηκε στο studio με όλους τους καλλιτέχνες παρόντες. Στην ταινία αναμένεται να δούμε ακυκλοφόρητο υλικό και συνεντεύξεις με τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, δεκαετίες μετά την δημιουργία του.

Όπως εξηγεί ο ίδιος ο Richie στο trailer, η ιδέα για το “We Are the World” δεν ήταν δική του ή του Jackson, αλλά του θρυλικού Harry Belafonte, που τον κάλεσε τότε να γράψει ένα κομμάτι για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα πρόσφεραν ανακούφιση από την πείνα σε λαούς της Αφρικής. Τα έσοδα από το single διατέθηκαν τότε στο United Support of Artists for Africa (USA for Africa), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που πρόσφερε τρόφιμα και άλλου είδους βοήθεια στην Αφρική και κυριότερα στην Αιθιοπία.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε σε παραγωγή του Quincy Jones και του Michael Omartian, ενώ τα έσοδά του ανήλθαν τότε σε περισσότερα από 63 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περισσότερα από 160 εκατομμύρια δολάρια σήμερα, αν λάβει κανείς υπόψη του τον δείκτη πληθωρισμού. Το κομμάτι έλαβε επίσης τέσσερα βραβεία Grammy, όπως και ένα American Music Award.