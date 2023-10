Το trailer του πολυαναμενόμενου The Zone of Interest αποκάλυψε ο Jonathan Glazer, με τη νέα του ταινία να έρχεται από τα όλο και πιο δημοφιλή studios της Α24. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Martin Amis, η ταινία αναφέρεται εμμέσως στο τραύμα του Ολοκαυτώματος μέσα από την ιστορία του Rudolf Höss, διοικητή του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz.

Από ό,τι έχει γίνει γνωστό, στην ταινία δεν πρόκειται να δούμε αναπαράσταση των εγκλημάτων ενάντια στην ανθρωπότητα που έλαβαν χώρα στο Auschwitz, αλλά την πραγματικότητα της εποχής μέσα από τα μάτια των ίδιων των ατόμων που διέπραξαν τα εν λόγω εγκλήματα. Έτσι, στο επίκεντρο του Zone of Interest θα είναι η προσπάθεια του Höss και της συζύγου του Hedwig «να χτίσουν μια ονειρεμένη ζωή για την οικογένειά τους σε ένα σπίτι με κήπο δίπλα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης». Η ταινία γυρίστηκε on location σε Πολωνία και Γερμανία, από το 2021 μέχρι και το 2022.

Στο trailer αποκαλύπτονται βινιέτες του ζευγαριού και των παιδιών του, όπου απολαμβάνουν οικογενειακές συγκεντρώσεις ντυμένοι με ακριβά γούνινα πανωφόρια. Το τι συμβαίνει πέρα από τον τοίχο του κήπου τους απλώς υπονοείται.

Το Zone of Interest θα κυκλοφορήσει στο εξωτερικό μέσα στον Δεκέμβριο, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση και για την εγχώρια έξοδό του στους κινηματογράφους. Πρόκειται για την πρώτη ταινία του σκηνοθέτη, έπειτα από το Under the Skin του 2013.