Έχοντας κερδίσει πρώτα επτά βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και δέκα Ίρις από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, η ταινία της Ασημίνας Προέδρου, Πίσω από τις Θημωνιές, διεκδικεί τώρα το Oscar Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Κι αυτό μιας που η ταινία αποτελεί πλέον την επίσημη υποβολή της Ελλάδας για το χρυσό αγαλματίδιο.

Η ταινία, που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Προέδρου, θεωρήθηκε η καλύτερη εγχώρια παραγωγή της περασμένης χρονιάς και διακρίθηκε για τη στιβαρότητά της, παρουσιάζοντας την ιστορία της μέσα από τις διαφορετικές οπτικές γωνίες των πρωταγωνιστών της. Φόντο αυτής η βόρεια Ελλάδα και το μεγάλο προσφυγικό κύμα του 2015 και βασικός χαρακτήρας ο Στάθης Σταμουλακάτος, ο οποίος μεταφέρει μετανάστες με τη βάρκα του έναντι αμοιβής. Όταν δύο πτώματα ξεβραστούν μια μέρα στην ακριτική επαρχία που εκείνος διαμένει με την οικογένειά του, όλα θα ανατραπούν στις ισορροπίες της.

Η απονομή των Oscar θα λάβει χώρα στις 10 Μαρτίου του 2024 και οι χώρες είχαν περιθώριο να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την κατηγορία Καλύτερου Διεθνούς Φιλμ ως τις 2 Οκτωβρίου. Δεκαπέντε φιναλίστ θα επιλεγούν από τον συνολικό αριθμό των υποβολών και θα ανακοινωθούν στο τέλος του έτους, προτού η Ακαδημία μειώσει αυτόν τον αριθμό σε πέντε, τους οποίους θα ανακοινώσει ως τελικούς υποψήφιους στις αρχές της νέας χρονιάς.

Την περασμένη χρονιά έγιναν δεκτές 92 συνολικά υποβολές, με τις 40 να προέρχονται από ευρωπαϊκή χώρα. Το Γερμανικό All Quiet on the Western Front, που υπήρξε παραγωγή του Netflix, κέρδισε τελικά το βραβείο.