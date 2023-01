Απονεμήθηκαν για ακόμη μια χρονιά τα κινηματογραφικά βραβεία της Ένωσης Κριτικών Αμερικής, στην οποία και συμμετέχουν 60 κριτικοί με καταγωγή κυρίως από τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

Η Ένωση Κριτικών Αμερικής ψήφισε ως καλύτερη ταινία το “Tár” του Todd Field, το οποίο κέρδισε και το βραβείο για καλύτερο σενάριο και Α’ Γυναικείο ρόλο για την Kate Blanchett. Το βραβείο της καλύτερης σκηνοθεσίας πήγε στην Charlotte Wells για το επίσης επιτυχημένο “Aftersun”.Η ταινία του Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”, κέρδισε δυο βραβεία ερμηνείας, εκείνα των Α’ Ανδρικού ρόλου και Β’ Γυναικείου ρόλου για τους Collin Farrell και Kerry Condon αντίστοιχα, ενώ το αγαπημένο indie της χρονιάς “Everything Everywhere All At Once” έφυγε με ένα βραβείο, εκείνο του Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Ke Huy Quan.

Διαβάστε παρακάτω την αναλυτική λίστα με τους νικητές και τους επιλαχόντες.

Καλύτερη Ταινία: “TAR” (61 πόντοι)

Επιλαχόντες: “Aftersun” (49 πόντοι), “No Bears” (32 πόντοι)

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Charlotte Wells, Aftersun (60 πόντοι)

Επιλαχόντες: Park Chan-Wook, “Decision to Leave” (47 πόντοι), Jafar Panâhi, “No Bears” (28 πόντοι)

Καλύτερο Σενάριο: “TAR” (61 πόντοι)

Επιλαχόντες: “The Banshees of Inisherin” (42 πόντοι), “Armageddon Time” (18 πόντοι)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All At Once” (45 πόντοι)

Επιλαχόντες: Tyree Henry, “Causeway” (35 πόντοι), Barry Keoghan “The Banshees of Inisherin” (27 πόντοι)

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Collin Farrell, “After Yang” και “The Banshees of Inisherin” (71 πόντοι)

Επιλαχόντες: Paul Mescal, “Aftersun” (55 πόντοι), Bill Knigh, “Living” (33 πόντοι)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin” (57 πόντοι)

Επιλαχόντες: Nina Hoss, “Tar” (43 πόντοι), Dolly De Leon, “Triangle of Sadness” (35 πόντοι)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Kate Blanchett, “TAR” (61 πόντοι)

Επιλαχόντες: Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All At Once” (38 πόντοι), Tilda Swinton, “The Eternal Daughter” και Michelle Williams, “The Fabelmans” (27 πόντοι)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: “EO” (43 πόντοι)

Επιλαχόντες: “No Bears” (37 πόντοι), “Decision to Leave” (34 πόντοι)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: “All the Beauty and the Bloodshed” (46 πόντοι)

Επιλαχόντες: “Descendant” (40 πόντοι), “All That Breathes” (27 πόντοι)