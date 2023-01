Στην ανακάλυψη ότι είναι απόγονος της Pocahontas προχώρησε πρόσφατα ο Edward Norton, ο οποίος και ήταν καλεσμένος της δημοφιλούς αμερικανικής τηλεοπτικής εκπομπής, Finding Your Roots. Στην εν λόγω εκπομπή, οι καλεσμένοι ανακαλύπτουν στοιχεία του γενεαλογικού τους δέντρου, έτσι ο αγαπημένος ηθοποιός έμαθε και επίσημα ότι η ιστορικής σημασίας ιθαγενής είναι η 12η κατά σειρά προγιαγιά του!

Την αποκάλυψη έκανε ο παρουσιαστής της εκπομπής, Henry Louis Gates Jr., που ενημέρωσε τον Norton ότι οι researchers του σόου ανακάλυψαν ένα έγγραφο που οδηγούσε ευθέως στο συμβόλαιο του γάμου του John Rolfe και της ιθαγενούς γυναίκας από την περιοχή της Virginia που ο εκείνος πήγε να κατακτήσει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Gates Jr. ανέφερε: «Ο John Rolfe και η Pocahontas παντρεύτηκαν στις 5 Απριλίου του 1614. Ο Shakespeare πεθαίνει το 1616, απλώς για να το δούμε από χρονικής άποψης. Η Pocahontas πέθανε κάποια στιγμή τον Μάρτιο του 1617 στο Grave’s End της Αγγλίας και ο John Rolfe πέθανε περίπου τον Μάρτιο του 1622».

Δείτε το σχετικό clip από την εκπομπή εδώ:

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!



Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY