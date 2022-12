Το γεγονός ότι δεν θα επιστρέψει στον ρόλο του Superman στη νέα σχετική ταινία του James Gunn αποκάλυψε ο Henry Cavill.

Ο ηθοποιός ανάρτησε στο Instagram στις 15 Δεκεμβρίου μια ανακοίνωση, στην οποία και δήλωνε στο κοινό ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στη νέα παραγωγή του DC Universe, όλο αυτό, έπειτα από συνάντησή του με τον DCEU co-CEO και κινηματογραφιστή, James Gunn, όπως και τον co-president των DC Studios, Peter Safran. Ο Cavill, που αρχικά είχε επιβεβαιώσει την επιστροφή του στο superhero universe franchise τον περασμένο Οκτώβριο, έγραψε: «Μόλις είχα ένα meeting με τον James Gunn και τον Peter Safran και τα νέα είναι άσχημα, φίλοι μου».

«Δεν θα επιστρέψω τελικά ως Superman. Μετά από το γεγονός ότι το studio μου είχε πει να ανακοινώσω την επιστροφή μου πίσω στον Οκτώβριο».

Προσθέτοντας ότι τα νέα δεν ήταν «πολύ εύκολο να χωνευθούν» ο Cavill συνέχισε: «Η αλλαγή στον ρόλο είναι κάτι που συμβαίνει. Το σέβομαι αυτό. Ο James και ο Peter έχουν ένα σύμπαν να χτίσουν. Εύχομαι σε εκείνους και σε όσους συμμετέχουν στο νέο universe καλή τύχη και επιτυχίες».

Ο Gunn αποκάύψε στη συνέχεια ότι το DCEU θα προχωρήσει με μια νεότερη εκδοχή του Superman, αν και άφησε ένα παραθυράκι για επιστροφή του Cavill σε κάποια μελλοντική παραγωγή.

But we just had a great meeting with Henry and we’re big fans and we talked about a number of exciting possibilities to work together in the future.