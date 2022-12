Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου αποκάλυψε και φέτος ποιες ταινίες πρόκειται να προστεθούν στο National Film Registry των ΗΠΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται κλασικές παραγωγές όπως το Carrie του Stephen King, Η Μικρή Γοργόνα της Disney, το comedy classic House Party (1990), αλλά και ο Iron Man (2008), με τον οποίο μας συστήθηκε το Marvel Cinematic Universe ξεκινώντας μια νέα εποχή γύρω από το blockbuster storytelling.

«Οι ταινίες έχουν γίνει κεντρικός άξονας της Αμερικανικής κουλτούρας, βοηθώντας μας να αφηγηθούμε την εθνική μας ιστορία για περισσότερα από 125 χρόνια. Είμαστε περήφανοι που προσθέτουμε 25 ακόμη ταινίες από μια ομάδα ζωηρών και ποικιλόμορφων κινηματογραφιστών στο Εθνικό Αρχείο Κινηματογράφου για να διατηρήσουμε την κινηματογραφική μας κληρονομιά», δήλωσε η Βιβλιοθηκονόμος του Κογκρέσου, Carla Hayden. «Είμαστε ευγνώμονες σε ολόκληρη την κινηματογραφική κοινότητα που συνεργάζεται με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για να βεβαιωθούμε ότι αυτές οι ταινίες διατηρούνται για το μέλλον».

Η παλαιότερη ταινία που προστέθηκε στο αρχείο είναι το Mardi Gras Carnival του 1898, μια ταινία που θεωρείτο χαμένη μέχρι που ανακαλύφθηκε στο αρχείο ενός ολλανδικού μουσείου. Η πιο πρόσφατη ταινία είναι το Pariah του 2011 σκηνοθεσίας Dee Rees. Από τις 25 ταινίες που επιλέχθηκαν, οι 15 σκηνοθετήθηκαν ή συν-σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες, έγχρωμους ανθρώπους ή LGBTQ κινηματογραφιστές.

Η πλήρης λίστα ταινιών που μπαίνει το 2022 στο National Film Registry:

Mardi Gras Carnival (1898)

Cab Calloway Home Movies (1948-1951)

Cyrano de Bergerac (1950)

Charade (1963)

Scorpio Rising (1963)

Behind Every Good Man (1967)

Titicut Follies (1967)

Mingus (1968)

Manzanar (1971)

Betty Tells Her Story (1972)

Super Fly (1972)

Attica (1974)

Carrie (1976)

Union Maids (1976)

Word is Out: Stories of Our Lives (1977)

Bush Mama (1979)

The Ballad of Gregorio Cortez (1982)

Itam Hakim, Hopiit (1984)

Hairspray (1988)

The Little Mermaid (1989)

Tongues Untied (1989)

When Harry Met Sally (1989)

House Party (1990)

Iron Man (2008)

Pariah (2011)