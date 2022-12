Στο ιστορικό Saturday Night Live επέστρεψαν οι Steve Martin και Martin Short το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με το αγαπημένο ντουέτο κωμικών ηθοποιών να αναλαμβάνει την συμπαρουσίαση του επεισοδίου. Σε αυτό, οι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης σειράς Only Murders In the Building ανέλαβαν να παρουσιάσουν μια ξεκαρδιστική reboot παρωδία της κλασικής ταινίας Father of the Bride, στην οποία ο Martin είχε πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν ως πατέρας της νύφης.

Έτσι, ο Martin επέστρεψε στον ρόλο του ως George Banks, αυτή τη φορά έχοντας να αντιμετωπίσει το να πληρώσει τα έξοδα για τον… όγδοο γάμο της κόρης του, Annie. Ο δε Short ανέλαβε τον ρόλο του Franck Eggelhoffer, ο οποίος και θα παρείχε υπηρεσίες wedding planning για την τελετή.

Το ξεκαρδιστικό sketch της διαχρονικής εκπομπής της αμερικανικής τηλεόρασης περιείχε και ένα cameo-έκπληξη από ένα ακόμη original cast member: τον Kieran Culkin, ο οποίος επέστρεψε στον ρόλο του αδερφού της Annie, Matty Banks. Επιπλέον, η συμπρωταγωνίστρια των Martin και Short στο Only Murders in the Building, Selena Gomez, ήταν η λαμπερή wedding singer του επεισοδίου.

Το εν λόγω επεισόδιο του SNL ήταν και το 16ο στο οποίο ο Martin συμμετείχε στον ρόλο του host.

Δείτε ολόκληρο το sketch πιο κάτω.