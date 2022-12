Νέα “Emily in Paris”, σίκουελ "Knives Out", ο “Πινόκιο” του Del Toro, ο “Λευκός Θόρυβος” του Baumbach, “The Witcher: Blood Origin” και δεκάδες ακόμη πολυαναμενόμενες παραγωγές προσγειώνονται στην πλατφόρμα.

Ακόμη μια χρονιά έρχεται στο τέλος της και το Netflix δεν θα μπορούσε να μην την αποχαιρετήσει προσφέροντας στους συνδρομητές του παγκοσμίως τις μεγαλύτερες και πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές της χρονιάς, ώστε να τις απολαύσουν τον γιορτινότερο μήνα του χρόνου. Από την πρώτη κιόλας ημέρα του Δεκέμβρη, η πλατφόρμα γεμίζει με νέες σειρές και ταινίες για όλα τα γούστα, από fantasy μέχρι teen κωμωδίες, οι οποίες και θα σας καθηλώσουν το δίχως άλλο στις οθόνες σας. Glass Onion: A Knives Out Mystery, White Noise, The Witcher: Blood Origin, Emily in Paris και ο Πινόκιο του Guillermo del Toro, είναι μόλις λίγες από τις δεκάδες νέες παραγωγές που προσγειώνονται στην πλατφόρμα, κάνοντας τα φετινά Χριστούγεννα ακόμη πιο όμορφα.

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά προγράμματα που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτόν το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/12/2022

Το Αδιέξοδο

Dead End

Μια παρέα αλλάζει κατά λάθος αυτοκίνητο μ' έναν ληστή τραπεζών, ο οποίος στη συνέχεια τους καταδιώκει για να πάρει πίσω τα κλεμμένα χρήματα που άφησε στο πορτ μπαγκάζ.

02/12/2022

Πυγολαμπίδες: Σεζόν 2 Μέρος 1

Firefly Lane: Season 2 Part 1

Για την Κέιτ και την Τάλι, δεν υπάρχει εμπόδιο που μπορεί να σταθεί στη φιλία τους. Υπάρχει, όμως, κάποιο λάθος που θα μπορούσε να τις χωρίσει για πάντα;

02/12/2022

Hot Skull

Hot Skull

Σε έναν δυστοπικό κόσμο, καθώς μια επιδημία εξαπλώνεται μέσω της λεκτικής επικοινωνίας, ένα τυραννικό ίδρυμα καταδιώκει έναν γλωσσολόγο που έχει ανοσία στην ασθένεια.

02/12/2022

Η Ανορθόδοξη Ζωή μου: Σεζόν 2

My Unorthodox Life: Season 2

Η μάχη διαζυγίου της Τζούλια φτάνει στα άκρα, η Μπατσάβα και η Μίριαμ κάνουν αλλαγές στον έρωτα και τη δουλειά, και ο Άρον δεν θέλει να απομακρυνθεί από τη θρησκεία.

07/12/2022

Smiley

Smiley

Δύο άντρες και οι φίλοι τους στη Βαρκελώνη παλεύουν με δισταγμούς, εμπόδια και παρ' ολίγον συναντήσεις, καθώς αναζητούν την αληθινή αγάπη που τους λείπει.

07/12/2022

Too Hot to Handle: Σεζόν 4 (Νέα επεισόδια εβδομαδιαία | 07 Δεκεμβρίου: Επεισόδια 1-5, 14 Δεκεμβρίου: Επεισόδια 6-10)

Too Hot to Handle: Season 4 (New episodes weekly | December 07: Episodes 1-5, December 14: Episodes 6-10)

Ακόμη μια ομάδα από σινγκλ φτάνει στο θέρετρο, σε μια ακαταμάχητη νέα βίλα, όπου θα πρέπει να πουν όχι στις φυσικές τους ορμές για να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο.

07/12/2022

Τα Μισώ τα Χριστούγεννα

I Hate Christmas

Αφού είπε ψέματα στην οικογένειά της ότι έχει αγόρι, μια νοσοκόμα αρχίζει μια απέλπιδα αναζήτηση για να βρει σύντροφο μέχρι τα Χριστούγεννα, τα οποία είναι σε 24 μέρες.

09/12/2022

Πώς να Καταστρέψετε τα Χριστούγεννα: Το πάρτι για το μωρό

How to Ruin Christmas: The Baby Shower

Μετά από δύο χαοτικά Χριστούγεννα, θα αφήσουν οι οικογένειες Σέλο και Τουάλα τις διαφορές τους στην άκρη για να καλωσορίσουν το πρώτο μωρό της Μπιούτι και του Σμπου;

14/12/2022

Γκλίτερ

Glitter

Στο Σόποτ της Πολωνίας του 1976, τρεις αποφασισμένες γυναίκες βιώνουν κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές, ενώ αναζητούν ανεξαρτησία, οικονομική ελευθερία και αγάπη.

16/12/2022

The Recruit

The Recruit

Ένας πρωτάρης δικηγόρος της CIA παρασύρεται στον επικίνδυνο κόσμο της διεθνούς κατασκοπείας, όταν μια πρώην πληροφοριοδότρια απειλεί να αποκαλύψει μυστικά της υπηρεσίας.

16/12/2022

Α.Τ. Παραδείσου: Μέρος 4

Paradise PD: Part 4

Χωρίς λειτουργική αστυνομία, η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με απειλές από δολοπλόκους δισεκατομμυριούχους, εκδικητικούς καλλιτέχνες, κακόβουλη τεχνητή νοημοσύνη και άλλα.

16/12/2022

Χριστουγεννιάτικη Καταιγίδα

A Storm for Christmas

Η μοίρα σμίγει ταξιδιώτες και εργαζόμενους σε ένα αεροδρόμιο, οι οποίοι, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, πρέπει να μείνουν εκεί λίγες ώρες πριν από τα Χριστούγεννα.

21/12/2022

Η Έμιλι στο Παρίσι: Σεζόν 3

Emily in Paris: Season 3

Έναν χρόνο μετά τη μετακόμισή της στο Παρίσι για τη δουλειά των ονείρων της, η Έμιλι καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά της.

22/12/2022

Alice in Borderland: Σεζόν 2

Alice in Borderland: Season 2

Τα παιχνίδια είναι πιο φονικά, ο κόσμος πιο άγριος και σκληρός: θα καταφέρει ο Αρίσου να επιστρέψει ποτέ στον πραγματικό κόσμο — και άξιζε που έχασε τόσα;

25/12/2022

Ληστής από το Μέλλον

Time Hustler

Αφού τον χτυπούν στο κεφάλι, ένας άντρας ξυπνάει στο 1927 και ανακαλύπτει ότι είναι ολόιδιος με έναν διαβόητο ληστή — κι αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί.

25/12/2022

Ο Γητευτής: Δεσμοί Αίματος

The Witcher: Blood Origin

Πάνω από χίλια χρόνια πριν από τον κόσμο του "Γητευτή", επτά απόκληροι στον κόσμο των ξωτικών ξεκινούν έναν αιματηρό πόλεμο κόντρα σε μια ασταμάτητη δύναμη.

26/12/2022

Προδοσία

Treason

Το λαμπρό μέλλον ενός πράκτορα της MI6 αλλάζει γρήγορα έπειτα από την επανασύνδεσή του με μια Ρωσίδα κατάσκοπο, αναγκάζοντάς τον να αμφισβητήσει ολόκληρη τη ζωή του.

29/12/2022

Οθωμανική Αυτοκρατορία: Σεζόν 2

Rise of Empires: Ottoman: Season 2

Χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο σουλτάνος Μωάμεθ Β' έχει εδραιώσει την εξουσία του, αλλά ένας σκληρός ηγέτης της Βλαχίας απειλεί την αυτοκρατορία του.

30/12/2022

Chicago Party Aunt: Μέρος 2

Chicago Party Aunt: Part 2

Η Θεία των Πάρτι του Σικάγου, Νταϊάν, είναι μια ταραχοποιός με ταλέντο στην αποφυγή της ενηλικίωσης και αδυναμία στον ανιψιό της που βρίσκεται σε φάση ενδοσκόπησης.

30/12/2022

Κυρίαρχα Αρσενικά

Alpha Males

Οι φίλοι Πέδρο, Λουίς, Ραούλ και Σάντι νιώθουν αμήχανα στον κόσμο των χειραφετημένων γυναικών και προσπαθούν να προσαρμοστούν, ο καθένας με τον δικό του ασυνάρτητο τρόπο.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/12/2022

Τρολ

Troll

Όταν μια έκρηξη στα βουνά της Νορβηγίας ξυπνάει ένα αρχαίο τρολ, αξιωματούχοι εμπιστεύονται μια ατρόμητη παλαιοντολόγο για να το εμποδίσει να προκαλέσει θανατηφόρο χάος.

01/12/2022

Qala

Qala

Στοιχειωμένη από το παρελθόν της, μια ταλαντούχα τραγουδίστρια με ανοδική πορεία παλεύει με την πίεση της επιτυχίας, την απαξίωση της μητέρα της και την αυτοαμφισβήτηση.

02/12/2022

Σκρουτζ: Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία

Scrooge: A Christmas Carol

Μια κρύα Παραμονή Χριστουγέννων, ο τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ πρέπει σε μία μόνο νύχτα να αντιμετωπίσει το παρελθόν του, και να αλλάξει το μέλλον, προτού να είναι αργά.

02/12/2022

Ο Εραστής της Λαίδης Τσάτερλυ

Lady Chatterley's Lover

Η λαίδη Τσάτερλυ, μια δυστυχισμένη στον γάμο της αριστοκράτισσα, ξεκινά μια παθιασμένη σχέση και ερωτεύεται τρελά τον θηροφύλακα στην εξοχική έπαυλη του συζύγου της.

02/12/2022

Πολεμιστές του Μέλλοντος

Warriors of Future

Μετά την πτώση ενός μετεωρίτη που μεταφέρει ένα φονικό φυτό, μια ομάδα αυτοκτονίας έχει λίγες ώρες για να σώσει τη μετα-αποκαλυπτική πόλη από την ολοκληρωτική κατάρρευση.

06/12/2022

Παράδοση μέχρι τα Χριστούγεννα

Delivery by Christmas

Όταν ένας κακεντρεχής συνάδελφος μπερδεύει τις παραδόσεις της, μια διανομέας και ένας πελάτης βιάζονται να επιστρέψουν γρήγορα τα δώρα στους πραγματικούς παραλήπτες τους.

09/12/2022

Πινόκιο του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αναπλάθει την κλασική ιστορία της ξύλινης κούκλας που ζωντανεύει, σε ένα εκπληκτικό μουσικό παραμύθι stop-motion.

14/12/2022

Πιστεύω στον Αϊ-Bασίλη

I Believe in Santa

Μετά από πέντε ευτυχισμένους μήνες με τον Τομ, η Λίσα φρικάρει με την εμμονή του για τη γιορτή που μισεί. Μήπως ήρθε η ώρα να δώσει στα Χριστούγεννα μια νέα ευκαιρία;

16/12/2022

ΜΠΑΡΝΤΟ, το Ψευδές Χρονικό ενός Σωρού Αλήθειες

BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths

Ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος και ντοκιμαντερίστας ξεκινά ένα ονειρικό ταξίδι ενδοσκόπησης, για να συμφιλιωθεί με το παρελθόν, το παρόν και τη μεξικάνικη ταυτότητά του.

23/12/2022

Glass Onion: Στα Μαχαίρια

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Στη συνέχεια της ταινίας "Στα Μαχαίρια", ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ ταξιδεύει στην Ελλάδα για να εξιχνιάσει ένα μυστήριο που περιλαμβάνει ένα νέο καστ γραφικών υπόπτων.

25/12/2022

Ματίλντα: Το Μιούζικαλ

Roald Dahl's Matilda The Musical

Ένα ξεχωριστό κορίτσι με κοφτερό μυαλό και ζωηρή φαντασία τολμά να ορθώσει ανάστημα, για να αλλάξει την ιστορία του με θαυμαστά αποτελέσματα. Αυτή είναι η Ματίλντα.

28/12/2022

Μια Νύχτα στο Νηπιαγωγείο

A Night at the Kindergarten

Ένας νεαρός άντρας πηγαίνει στις πρόβες μιας σχολικής παράστασης για να αποτρέψει την αποβολή του γιου της κοπέλας του από μια ομάδα δασκάλων και ιδιόρρυθμων γονέων.

28/12/2022

Καλή μας Χρονιά

Stuck with You

Πηγαίνοντας σε ένα πάρτι την παραμονή Πρωτοχρονιάς, δύο ξένοι κλείνονται σε ένα ασανσέρ και έρχονται κοντά με έναν απρόσμενο τρόπο.

30/12/2022

Λευκός Θόρυβος

White Noise

Μια ξεκαρδιστική, τρομακτική, λυρική, παράλογη, απλή και αποκαλυπτική ματιά στην προσπάθεια μιας σύγχρονης αμερικανικής οικογένειας να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

01/12/2022

Ο Απατεώνας με τη Μάσκα

The Masked Scammer

Παρουσιάζοντας συνεντεύξεις με τους συνεργούς και τα θύματά του, αυτή η έρευνα εξετάζει πώς ένας κορυφαίος απατεώνας υπεξαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από την ελίτ της Γαλλίας.

02/12/2022

Ρόμπερτ Ντάουνι ο Πρεσβύτερος

"Sr."

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αποτίνει φόρο τιμής στον εκλιπόντα πατέρα του, σε ένα ντοκιμαντέρ που εξιστορεί τη ζωή και την ξεχωριστή καριέρα του πρωτοπόρου δημιουργού.

13/12/2022

Τελευταία Ευκαιρία: Μπάσκετ: Σεζόν 2

Last Chance U: Basketball: Season 2

Μια νέα σεζόν ξεκινά για τους Χάσκι στο Κολέγιο Ιστ Λος Άντζελες κι ο προπονητής Μόζλι έχει μια πληθώρα νέων ταλέντων που χρειάζονται "σκληρή" αγάπη για να προοδεύσουν.

14/12/2022

Η Κοιλάδα των Καγκουρό

Kangaroo Valley

Στην ενδοχώρα της Αυστραλίας, ένα καγκουράκι που λέγεται Μάλα πολεμά πείνα, παγετό και μια αγέλη με πεινασμένα ντίνγκο προσπαθώντας να επιβιώσει την πρώτη της χρονιά.

14/12/2022

Μη Σηκώνετε το Τηλέφωνο

Don't Pick Up The Phone

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ ακολουθεί την έρευνα για έναν φαρσέρ που έπειθε διευθυντές επιχειρήσεων φαστ φουντ στις ΗΠΑ να κάνουν σωματική έρευνα στους υπαλλήλους.

16/12/2022

Το Ηφαίστειο: Διάσωση από το Γουακάρι

The Volcano: Rescue from Whakaari

Μαρτυρίες επιζώντων και διασωστών σε συνδυασμό με επιτόπια πλάνα συνθέτουν αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ για τη μοιραία έκρηξη ηφαιστείου το 2019 στη Νέα Ζηλανδία.

21/12/2022

ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ: Σεζόν 4

I AM A KILLER: Season 4

Προμελετημένες πράξεις, τραγικά ατυχήματα ή πράξεις αυτοάμυνας; Δολοφόνοι αφηγούνται τα οδυνηρά εγκλήματα που τους οδήγησαν στη φυλακή με ισόβια κάθειρξη.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

05/12/2022

Mighty Express: Ο Μεγάλος Αγώνας των Τρένων

Mighty Express: Mighty Trains Race

Μπελάδες στις ράγες! Ο Ισχυρός Νέιτ παρασύρεται να συμμετάσχει σ' έναν αγώνα ταχύτητας. Ο νικητής θα πάρει όλα τα βαγόνια Mighty Express!

06/12/2022

Αρχηγός από Κούνια: Χριστουγεννιάτικο Αφιέρωμα

The Boss Baby: Christmas Bonus

Την παραμονή των Χριστουγέννων, όλα γίνονται ξαφνικά άνω κάτω, όταν ο Αρχιμπόμπιρας αλλάζει κατά λάθος θέση με ένα ξωτικό του Αϊ-Βασίλη και ξεμένει στον Βόρειο Πόλο.

15/12/2022

Sonic Prime

Sonic Prime

Μετά από μια εκρηκτική μάχη με τον Δρα Αυγένιο που διαλύει το σύμπαν, ο Σόνικ τρέχει σε παράλληλα σύμπαντα για να ξαναβρεί τους φίλους του και να σώσει τον κόσμο.

29/12/2022

Ο Μπράουν και οι Φίλοι του

Brown and Friends

Μια παρέα φίλων, που τους αρέσει η διασκέδαση, συχνάζει σε ένα μικρό συνοικιακό καφέ, όπου ζει ένα σωρό περιπέτειες.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ



01/12/2022

Όσα Φέρνει ο Χρόνος (About Time)

Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ (Good Will Hunting)

Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα (Coming to America)

Pulp Fiction (Pulp Fiction)

Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη (Sleepy Hollow)

Ο Νονός (The Godfather)

Ο Νονός 2 (The Godfather: Part II)

Ο Νονός - Επίλογος: Ο Θάνατος του Μάικλ Κορλεόνε (The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone)

19/12/2022

Maestro (Maestro)

22/12/2022

Blade Runner 2049 (Blade Runner 2049)