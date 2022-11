Για ένα λαμπερό 20th Anniversary TV Special πρόκειται να επανενωθεί το cast του Love Actually, υπενθυμίζοντάς μας ότι ήρθε αυτή η εποχή του χρόνου για το καθιερωμένο rewatch της αγαπημένης χριστουγεννιάτικης ταινίας!

Το Love Actually: 20 Years Later πρόκειται να προβληθεί στις 29 Νοεμβρίου στο ABC και με παρουσιάστρια την Diane Sawyer.

Από τους ηθοποιούς της ταινίας πρόκειται να δούμε τους Hugh Grant, Bill Nighy, Emma Thompson και Laura Linney να επιστρέφουν στη μικρή οθόνη για το TV Special, με τον μικρό drummer Sam, δηλαδή τον Thomas Brodie-Sangster, να επιστρέφει και αυτός στα 32 του πλέον χρόνια, ώστε να θυμηθεί την τρυφερή ταινία που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό. Στην εκπομπή θα βρεθεί φυσικά και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Richard Curtis.

Δείτε το preview της εορταστικής εκπομπής εδώ:

Now, more than ever, we all need some love…actually.



"The Laughter & Secrets of 'Love Actually,' 20 Years Later: A @DianeSawyer Special" premieres Tuesday, Nov. 29th at 8/7c on @ABC. Stream later on @Hulu. https://t.co/ZGewRPfd2o pic.twitter.com/aDUYk4gAJR