Την επιστροφή του για 3η σεζόν επιβεβαίωσε η άκρως επιτυχημένη σειρά του ΗΒΟ, The White Lotus.

Η μαύρη κωμωδία του Mike White, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 με την πρώτη σεζόν να λαμβάνει χώρα στη Χαβάη, πρόκειται να επιστρέψει και για μια τρίτη σεζόν, με τα νέα να κάνουν τον γύρο του κόσμου όσο βρισκόμαστε ακόμη εν μέσω της δεύτερης σεζόν στις ακτές της Σικελίας.

Το HBO δεν έχει δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το White Lotus Season 3, πέρα από το γεγονός ότι αυτή θα εκτυλίσσεται σε ένα νέο resort.

Στο Twitter κυκλοφορούν ωστόσο ήδη ιδέες για το ποιες ηθοποιοί θα μπορούσαν να πρωταγωνιστούν στη σειρά, με τις Lindsay Lohan, Laura Dern και Sarah Michelle Gellar να είναι μόλις λίγες από τις υποψήφιες.

Πέρα από την παλιά γνώριμη Jennifer Coolidge, η δεύτερη σεζόν του White Lotus καλωσόρισε στο cast της ηθοποιούς όπως οι Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Theo James, Will Sharpe, Adam DiMarco, Michael Imperioli, F. Murray Abraham και πολλούς ακόμη.

I can’t wait to welcome you to the next White Lotus property.#TheWhiteLotus has been renewed for Season 3. pic.twitter.com/T6xOpAK9Jj