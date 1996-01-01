Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βρίσκεται μια ανάσα προτού ξεκινήσει, με την αυλαία να σηκώνεται στις 3 Νοεμβρίου και για δέκα ημέρες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και την πλατεία Αριστοτέλους.
Έχοντας ανακοινώσει το ημι-αυτοβιογραφικό The Fabelmans του Steven Spielberg ως ταινίας έναρξής του , αλλά και το Corsage της Marie Kreutzer ( που μόλις κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου) για τη λήξη του, το φεστιβάλ επιστρέφει με περισσότερες από 250 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους.
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, είναι διαθέσιμα στο www.filmfestival.gr., ενώ η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 1 Νοεμβρίου.
Προς το παρόν, μπορείτε να δείτε παρακάτω αναλυτικά όλες τις ταινίες του προγράμματος του φεστιβάλ και να αρχίσετε να σημειώνετε μόνοι σας αυτά που σας ενδιαφέρουν περισσότερο:
ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
- THE FABELMANS, Steven SPIELBERG, USA, 2022, 151’
ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
- ΚΟΡΣΕΣ / CORSAGE, Marie KREUTZER, Austria-Luxembourg-Germany-France, 2022, 112’
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
Κυρίως πρόγραμμα
- BLUE JEAN, Georgia OAKLEY, UK, 97’
- ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ / LISTEN, Maria DOUZA, Greece-Bulgaria, 2022, 108’
- ΒΡΟΝΤΗ / THUNDER, Carmen JAQUIER, Switzerland, 2022, 92’
- ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΟΥΡΑΝΟΥ / A PIECE OF SKY, Michael KOCH, Switzerland, 2022, 136’
- ΗΣΥΧΙΑ 6-9 / SILENCE 6-9, Christos PASSALIS, Greece, 2022, 81’
- ΚΑΝΩ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ / I HAVE ELECTRIC DREAMS, Valentina MAUREL, Belgium-France-Costa Rica, 2022, 100’
- ΛΥΚΟΙ ΚΑΙ ΣΚΥΛΙΑ / WOLF AND DOG, Cláudia VAREJÃO, Portugal-France, 2022, 111’
- ΝΑΡΚΩΣΗ / NARCOSIS, Martijn DE JONG, The Netherlands, 2022, 112’
- ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΡΡΑ / TO THE NORTH, Mihai MINCAN, Romania-Greece-Bulgaria-Czech Republic-France, 2022, 122’
- ΣΧΕΔΙΟ 75 / PLAN 75, Chie HAYAKAWA, Japan- France-Philippines-Qatar, 2022, 113’
- ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ / THE DAM, Ali CHERRI, France-Lebanon-Sudan-Qatar-Germany-Serbia, 2022, 81’
Εκτός συναγωνισμού
- ROBE OF GEMS, Natalia LÓPEZ-GALLARDO, Mexico-Argentina, 2022, 118’
- ΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / WAR PONY, Gina GAMMELL & Riley KEOUGH, USA, 115’
- ΑΞΙΩΜΑ / AXIOM, Jöns JÖNSSON, Germany, 2022, 112’
- ΛΟΛΑ / LOLA, Andrew LEGGE, Ireland-UK, 79’
- ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΤΑΛΒΑ / LOVE ACCORDING TO DALVA, Emmanuelle NICOT, Belgium-France, 2022, 83’
- ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΒΟΛΟΙ / THE FIVE DEVILS, Léa MYSIUS, France, 95’
- ΡΟΝΤΕΟ / RODEO, Lola QUIVORON, France, 2022, 106’
- ΤΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ / THE SPARROW, Michael KINIRONS, Ireland, 2022, 92’
MEET THE NEIGHBORS
Κυρίως πρόγραμμα
- ASHKAL, Youssef CHEBBI, France-Tunisia, 2022, 94’
- BLACK STONE, Spiros JACOVIDES, Greece, 2022, 87’
- ΒΡΟΜΙΚΑ ΒΙΑΙΑ ΒΑΝΑΥΣΑ / DIRTY DIFFICULT DANGEROUS, Wissam CHARAF, France-Italy-Lebanon-Qatar-Saudi Arabia, 2022, 84’
- Η ΒΑΛΕΡΙΑ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ / VALERIA IS GETTING MARRIED, Michal VINIK, Israel, 2022, 76’
- ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΚΙΕΣ / UNDER THE FIG TREES, Erige SEHIRI, Tunisia-France-Switzerland-Germany-Qatar, 2022, 93’
- ΚΛΟΝΤΑΪΚ / KLONDIKE, Maryna ER GORBACH, Ukraine-Türkiye, 2022, 100’
- ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG, LUXEMBOURG, Antonio LUKICH, Ukraine, 2022, 106’
- ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS, Asimina PROEDROU, Greece-Germany-North Macedonia, 2022, 108’
- Σ’ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ / SAFE PLACE, Juraj LEROTIĆ, Croatia, 2022, 102’
- ΤΑ ΜΗΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΕΥΣΗ / THE TASTE OF APPLES IS RED, Ehab TARABIEH, Israel-Germany, 2022, 84’
Εκτός συναγωνισμού
- ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ / CONCERNED CITIZEN, Idan HAGUEL, Israel, 2022, 83’
- Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ / BOY FROM HEAVEN, Tarik SALEH, Sweden-France-Finland, 2022, 125’
- ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΙΑ; / HOW IS KATIA?, Christina TYNKEVYCH, Ukraine, 2022, 102’
- ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ / BUTTERFLY VISION, Maksym NAKONECHNYI, Ukraine-Czech Republic-Croatia-Sweden, 2022, 107’
>> FILM FORWARD
- ΑΓΑΠΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΚΕΤΟ / A LITTLE LOVE PACKAGE, Gastón SOLNICKI, Austria-Argentina, 2022, 80’
- ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΟΥ / MY EMPTINESS AND I, Adrián SILVESTRE, Spain, 2022, 98’
- Η ΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ / A HUMAN POSITION, Anders EMBLEM, Norway, 2022, 79’
- ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ / DIGNITY, Dimitris KATSIMIRIS, Greece, 2022, 75’
- ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ / BASTARDS, Nikos PASTRAS, Greece, 2022, 94’
- ΠΡΟΤΖΕΚΤ-ΦΑΝΤΑΣΜΑ / PHANTOM PROJECT, Roberto DOVERIS, Chile, 2022, 97’
- ΣΤΑ ΟΠΛΑ / TOMMY GUNS, Carlos CONCEIÇÃO, Portugal-France-Angola, 2022, 119’
- ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΡΟΜΟ / RUNNER, Marian MATHIAS, USA-France-Germany, 2022, 76’
- ΤΡΙΠΟΔΙΣΜΟΣ / PIAFFE, Ann OREN, Germany, 2022, 86’
- ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ / RETREAT, Leon SCHWITTER, Switzerland, 2022, 82’
- ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ / UNREST, Cyril SCHÄUBLIN, Switzerland, 2022, 93’
>>FILM FORWARD – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠEΤEΡ ΤΣΕΡΚΑΣΚΙ
- L’ARRIVÉE, Peter TSCHERKASSKY, Austria, 1998, 3’
- ΕΞΩΤΕΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ / OUTER SPACE, Peter TSCHERKASSKY, Austria, 1999, 10’
- ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ / GET READY, Peter TSCHERKASSKY, Austria, 1999, 1’
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (ΛΕΠΤΟ 09 ΜΟΤΣΑΡΤ) / NACHTSTUECK (NOCTURNE) (MOZART MINUTE 9), Peter TSCHERKASSKY, Austria, 2006, 1’
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ / INSTRUCTIONS FOR A LIGHT AND SOUND MACHINE, Peter TSCHERKASSKY, Austria, 2005, 17’
- ΟΝΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ / DREAM WORK, Peter TSCHERKASSKY, Austria, 2001, 11’
- ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΥΜΠΑΝ: INTER-VIEW / PARALLEL SPACE: INTER-VIEW, Peter TSCHERKASSKY, Austria, 1992, 18’
- ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΑΤΡΑΞΙΟΝ / COMING ATTRACTIONS, Peter TSCHERKASSKY, Austria, 2010, 25’
- ΤΟ ΕΞΑΙΣΙΟ ΣΩΜΑ / THE EXQUISITE CORPUS, Peter TSCHERKASSKY, Austria, 2015, 19’
- ΤΡΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ / TRAIN AGAIN, Peter TSCHERKASSKY, Austria, 2021, 20’
- ΧΑΠΙ ΕΝΤ / HAPPY-END, Peter TSCHERKASSKY, Austria, 1996, 11’
- ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ / MANUFRACTURE, Peter TSCHERKASSKY, Austria, 1985, 3’
>> FILM FORWARD – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΒ ΧΕΛΕΡ
- ASTOR PLACE, Eve HELLER, USA, 1997, 10’
- ΒΡΑΔΥΚΙΝΗΤΗ ΤΡΟΧΙΑ / HER GLACIAL SPEED, Eve HELLER, USA, 2001, 5’
- ΕΝΑ / ONE, Eve HELLER, USA-Austria, 1978, 4’
- ΕΣΤΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ / LAST LOST, Eve HELLER, USA, 1996, 13’
- ΚΡΕΜΑ 21 / CREME 21, Eve HELLER, Austria-USA, 2013, 9’
- ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΗΝ ΤΡΥΦΕΡΗ / BEHIND THIS SOFT ECLIPSE, Eve HELLER, USA, 2004, 9’
- ΤΖΟΥΣ / JUICE, Eve HELLER, Austria-USA, 1982, 5’
- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ / SELF-EXAMINATION REMOTE CONTROL, Eve HELLER, USA-Austria, 1981, 5’
- ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΠΟΥΛΙ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ / SINGING IN OBLIVION, Eve HELLER, Austria, 2021, 13’
IMMERSIVE / VR
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ / FROM THE MAIN SQUARE, Pedro HARRES, Germany, 2022, 19’
- ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ / ALL THAT REMAINS, Craig QUINTERO, Taiwan, 2022, 12’
- ΓΙΕ ΜΟΥ, ΜΕΙΝΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ / STAY ALIVE, MY SON, Victoria BOUSIS, Greece-USA, 2022, 55’
- ΔΙΑΓΝΩΣΙΑ / DIAGNOSIA, Mengtai ZHANG & Lemon GUO, USA, 2021, 33’
- ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ / RED EYES, Sngmoo LEE, South Korea, 2021, 17’
- ΚΟΣΜΙΚΟ•ΑΤΟΜΙΚΟ / COSMIC•ATOMIC, Christopher BOULTON, USA, 2022, 10’
- ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ / CYCLE OF VIOLENCE, Felicia Bergström, Germany, 2022, 8’ (VR)
- ΣΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ / SEEDS OF LIFE, Christine SAAB & Leto MEADE, UK, 2021, 7’
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Επίσημη Πρώτη
- BLACK STONE, Spiros JACOVIDES, Greece, 2022, 87’
- ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ / LISTEN, Maria DOUZA, Greece-Bulgaria, 2022, 108’
- ΗΣΥΧΙΑ 6-9 / SILENCE 6-9, Christos PASSALIS, Greece, 2022, 81’
- ΘΟΛΗ ΓΡΑΜΜΗ / MISTY LINE, Menios CARAYANNIS, Greece, 2022, 89’
- ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ / PURGATORY, Vassilis MAZOMENOS, Greece, 2022, 95’
- ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ / DIGNITY, Dimitris KATSIMIRIS, Greece, 2022, 75’
- ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ / A NIGHT AT THE THEATER, Sotiris STAMATIS, Greece, 2022, 92’
- ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ / BASTARDS, Nikos PASTRAS, Greece, 2022, 94’
- ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS, Asimina PROEDROU, Greece-Germany-North Macedonia, 2022, 108’
- ΤΑ ΑΝΘΗ ΣΤΑ ΑΝΘΗ / BLOSSOMS TO BLOSSOMS, Yorgos ATHANASIOU, Greece, 2022, 76’
- ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ / TRAVELLING GHOSTS, Thanos ANASTOPOULOS, Greece-Italy, 2022, 101’
Ξεπερνώντας τα σύνορα
- CAVEWOMAN, Spiros STATHOULOPOULOS, Greece-Colombia-USA, 2022, 100’
- IMAN, Corinna AVRAAMIDOU & Kyriacos TOFARIDES, Cyprus, 2022, 110’
- IOANNA, Albrecht HIRCHE, Greece-North Macedonia-Germany, 2021, 87’
- ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΛΕΜ / PARIS IS IN HARLEM, Christina KALLAS, USA, 2022, 110’
Δεύτερη ματιά
- BROADWAY, Christos MASSALAS, Greece-France-Romania, 2022, 97’
- ΜΗΔΕΙΑ / MEDEA, Dimitri ATHANITIS, Greece, 2022, 82’
- ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ / A DAY IN THE LIFE OF A TEDDY BEAR, Vassilis XIROS, Greece-China, 2021, 106’
Ειδική προβολή
- DODO, Panos H. KOUTRAS, Greece-France-Belgium, 2022, 132’
Spotlight στον Θόδωρο Αγγελόπουλο
- ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ / RECONSTRUCTION, Theo ANGELOPOULOS, Greece, 1970, 110’
- ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ / TO EACH THEIR VOICE: THEO ANGELOPOULOS & NIKOS PANAYOTOPOULOS, Greece, Antonis KOKKINOS & Yannis SOLDATOS, Greece, 2022, 76’
Ειδική προβολή – Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος στη Finos Film
- Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ, Ο ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ / MY FRIEND, LEFTERAKIS, Alekos SAKELLARIOS, Greece, 1963, 90’
Καθολικά προσβάσιμες προβολές SDH / AD
- ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ / RECONSTRUCTION, Theo ANGELOPOULOS, Greece, 1970, 110’
- ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ / IT’S A LONG ROAD, Pantelis VOULGARIS, Greece, 1998, 118’
Spotlight στη Μαρία Γαβαλά
- ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / ON LOVE, Maria GAVALA & Theodoros SOUMAS, Greece, 1982, 91’
- ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑΣ / THE SCENT OF VIOLETS, Maria GAVALA, Greece, 1985, 91’
- ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΓΥΑΛΙ / THE MAGIC GLASS, Maria GAVALA, Greece, 1988, 103’
Spotlight στη Μαρία Πλυτά
- EYA / EVA, Maria PLYTA, Greece, 1953, 83’
- Τ’ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΜΑΤΑ / THE ENGAGEMENT, Maria PLYTA, Greece, 1950, 90’
Βραβευμένες ταινίες του 45ου Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας
- 5pm SEASIDE, Valentin STEJSKAL, Greece, 2022, 26’
- KIDDO, Michalis KIMONAS, Greece, 2022, 12’
- LOVE YOU MORE THAN PEANUT BUTTER, Ariadni-Angeliki THYFRONITOU-LITOU, Greece, 2022, 8’
- PENDULUS, Dimitris GOTSIS, Greece, 2022, 18’
- tokakis OR WHAT’S MY NAME, Thanos TOKAKIS, Greece, 2022, 21’
- TOXIC MAGNUS, Nasos GATZOULIS, Greece, 2022, 10’
- UNDER THE LAKE, Thanasis TROUMPOUKIS, Greece-Finland, 2022, 16’
- ΓΙΑΜΑ / YAMA, Andreas VAKALIOS, Greece, 2022, 15’
- ΔΑΦΝΗ / DAPHNE, Tonia MISHIALI, Cyprus, 2022, 18’
- ΚΑΚΤΟΣ / CACTUS, Dimitris ZOURAS, Greece, 2022, 20’
- ΜΑΓΜΑ / MAGMA, Lia TSALTA, Greece, 2022, 18’
- Ο,ΤΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ / ALL THAT REMAINS, Semeli SAFOU, Greece, 2022, 8’
- ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ / NOT TOMORROW, Amerissa BASTA, Greece-France, 2022, 20’
- ΣΑΜΜΕΡ / SAMMER, Stelios CHRISTOFOROU, Greece, 2022, 26’
- ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ / ON XERXES’ THRONE, Evi KALOGIROPOULOU, Greece, 2022, 16’
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΝΟΗ / LAST SIGH, Haris RAFTOGIANNIS, Greece, 2022, 15’
- ΤΡΙΧΕΣ / TRIXES, Ioanna DIGENAKI, Greece, 2022, 11’
- ΤΣΟΥΛΑΚΙΑ / HUSSIES, Despina MAVRIDOU, Greece, 2022, 29’
- ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ / SUN & SHADOW, Melina LOUKANIDOU, Greece, 2022,15’
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ
- beDEVIL, Tracey MOFFATT, Australia, 1993, 87’
- ΕΠΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΝΔΡΑ / SEVEN SONGS FROM THE TUNDRA, Anastasia LAPSUI & Markku LEHMUSKALLIO, Finland, 2000, 90’
- Η ΓΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ / BIRDWATCHERS, Marco BECHIS, Brazil-Italy, 2008, 104’
- Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ / HEART OF TIME, Alberto CORTÉS, Mexico, 2008, 91’
- Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΑΜΙ / SAMI BLOOD, Amanda KERNELL, Sweden-Denmark-Norway, 2016, 110’
- ΝΑΤΙ / NGĀTI, Barry BARCLAY, New Zealand, 1987, 91’
- Ο ΔΡΟΜΕΑΣ / ATANARJUAT: THE FAST RUNNER, Zacharias KUNUK, Canada, 2001, 161’
- Ο ΡΗΤΟΡΑΣ / THE ORATOR, Tusi TAMASESE, New Zealand-Samoa, 2011, 111’
- ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΚΙΣΠΕ / THE QUISPE GIRLS, Sebastián SEPÚLVEDA, Chile-France-Argentina, 2013, 80’
- ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ / THE EXILES, Kent MACKENZIE, USA, 1961, 72’
- ΣΑΜΨΩΝ ΚΑΙ ΔΑΛΙΔΑ / SAMSON & DELILAH, Warwick THORNTON, Australia, 2009, 101’
- ΤΑΝΑ / TANNA, Bentley DEAN & Martin BUTLER, Australia-Vanuatu, 2015, 104’
- ΧΕΡΟΝΙΜΑ / GERÓNIMA, Raúl TOSSO, Argentina, 1986, 95’
Μικρού μήκους
- BLACKBIRD, Amie BATALIBASI, Australia, 2015, 13’
- Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΚΟΠΟΔΗ / THE BALLAD OF CROWFOOT, Willie DUNN, Canada, 1968, 10’
- ΟΤΑΝ ΠΕΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ / WHEN ALL THE LEAVES ARE GONE, Alanis OBOMSAWIN, Canada, 2010, 17’
- ΧΙΟΝΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ / SNOW IN PARADISE, Nikki SI’ULEPA & Justine SIMEI-BARTON, New Zealand, 2012, 9’
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΙΤΕΡ ΣΤΡΙΚΛΑΝΤ
- FLUX GOURMET, Peter STRICKLAND, UK-USA-Hungary, 2022, 109’
- GUO4, Peter STRICKLAND, Hungary-UK, 2019, 3’
- O ΔΟΥΚΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ / THE DUKE OF BURGUNDY, UK, 2014, 105’
- Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΝ ΒΑΡΓΚΑ / KATALIN VARGA, Peter STRICKLAND, Romania-UK, 2009, 84’
- ΚΕΝΟΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΚΝΟΥ) / BLANK NARCISSUS (PASSION OF THE SWAMP), Peter STRICKLAND, UK, 2022, 12’
- ΜΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / A METAPHYSICAL EDUCATION, Peter STRICKLAND, Hungary, 2004, 4’
- ΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΗΔΕΣ / COBBLERS’ LOT, Peter STRICKLAND, Hungary, 2017, 12’
- ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΑΝ (μικρού μήκους) / BERBERIAN SOUND STUDIO (short version), Peter STRICKLAND, UK, 2005, 1’
- ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΑΝ / BERBERIAN SOUND STUDIO, Peter STRICKLAND, UK, 2012, 92’
- ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ / IN FABRIC, Peter STRICKLAND, UK, 2018, 118’
- ΨΥΧΡΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ / COLD MERIDIAN, Hungary-UK, 2020, 7’
SPOTLIGHT ΣΤΟΝ ΠΙΤΕΡ ΜΠΡΟΥΚ
- ΜΑΧΑΜΠΑΡΑΤΑ / THE MAHABHARATA, Peter BROOK, USA-UK-France, 1989, 313’
- ΜΟΝΤΕΡΑΤΟ ΚΑΝΤΑΜΠΙΛΕ / MODERATO CANTABILE, Peter BROOK, France, 1960, 94’
- ΜΠΡΟΥΚ ΚΑΙ ΜΠΡΟΥΚ / BROOK BY BROOK, Simon BROOK, France-Belgium, 2002, 71’
- Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΜΥΓΩΝ / LORD OF THE FLIES, Peter BROOK, UK, 1963, 91’
- ΠΕΣ ΜΟΥ ΨΕΜΑΤΑ (ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ) / TELL ME LIES (A FILM ABOUT LONDON), Peter BROOK, UK, 1968, 99’
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
- METRONOM, Alexandru BELC, Romania-France, 2022, 102’
- ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / MEN OF DEEDS, Paul NEGOESCU, Romania-Bulgaria, 2022, 106’
- Η ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΑΣ / THE LIFE OF A SNOWFLAKE, Kazim ÖZ,Türkiye, 2022, 111’
- ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ / WORKING CLASS HEROES, Miloš PUŠIĆ, Serbia, 2022, 85’
- ΜΕΡΕΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ / BURNING DAYS, Emin ALPER, Türkiye-France-Germany-The Netherlands-Greece-Croatia, 2022, 131’
- ΜΙΑ ΜΠΑΛΑΝΤΑ / A BALLAD, Aida BEGIĆ, Bosnia & Herzegovina-France, 2022, 116’
- ΜΟΣΧΟΚΑΡΦΙΑ ΚΑΙ ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ / CLOVES & CARNATIONS, Bekir BÜLBÜL,Türkiye, 2022, 103’
- Ο ΘΕΙΟΣ / THE UNCLE, David KAPAC & Andrija MARDEŠIĆ, Croatia-Serbia, 2022, 104’
- Ο ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / THE GOOD DRIVER, Tonislav HRISTOV, Finland-Sweden-Bulgaria, 2022, 99’
- Ο ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ / THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD, Teona STRUGAR MITEVSKA, North Macedonia-Belgium-Slovenia-Denmark-Croatia, Bosnia & Herzegovina, 2022, 96’
BALKAN SHORTS
- Η ΥΓΡΑΣΙΑ / THE MOISTURE, Turan HASTE, Türkiye, 2022, 21’
- ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ / FRAGMENTATIONS, Miruna MINCULESCU, Romania, 2021, 25’
- ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ / MONA LISA, Veselka KUNCHEVA, Bulgaria, 2021, 10’
- ΟΙ ΠΟΤΕΜΚΙΝΙΣΤΕΣ / THE POTEMKINISTS, Radu JUDE, Romania, 2022, 18’
- ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ / WHEN CLOUDS GROW TOWARDS EACH OTHER, Iulian Daniel POPA, Romania, 2022, 13’
- ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ / MONEY AND HAPPINESS, Ana NEDELJKOVIĆ & Nikola MAIDAK JR., Serbia-Slovenia-Slovakia, 2022, 10’
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
- ΒΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ / IT RAINS IN MY VILLAGE, Aleksandar PETROVIĆ, Yugoslavia-France, 1968, 76’
- ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΕΣΒΗΣΕ / AND LOVE HAS VANISHED, Aleksandar PETROVIĆ, Yugoslavia, 1961, 79’
- ΜΕΡΕΣ / DAYS, Aleksandar PETROVIĆ, Yugoslavia, 1963, 74’
- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ / MIGRATIONS – THE MOST GLORIOUS OF WARS, Aleksandar PETROVIĆ, France-Yugoslavia, 1989, 119’
- Ο ΜΕΤΡ ΚΑΙ Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ / THE MASTER AND MARGARITA, Aleksandar PETROVIĆ, Yugoslavia-Italy, 1972, 95’
- ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ / I EVEN MET HAPPY GYPSIES, Aleksandar PETROVIĆ, Yugoslavia, 1967, 86’
- ΤΡΙΑ / THREE, Aleksandar PETROVIĆ, Yugoslavia, 1965, 79’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- EMPIRE OF LIGHT, Sam MENDES, UK-USA, 2022, 119’
- PETER VON KANT, François OZON, France, 2022, 85’
- WALK UP, HONG Sang-soo, South Korea, 2022, 97’
- ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ / WILD FLOWERS, Jaime ROSALES, Spain-France, 2022, 107’
- ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ / LIVING, Oliver HERMANUS, UK, 2021, 102’
- ΑΡΚΟΥΔΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ / NO BEARS, Jafar PANAHI, Iran, 2022, 107’
- ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ / FOREVER YOUNG, Valeria BRUNI-TEDESCHI, France, 2022, 126’
- ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΗΣΗ / PACIFICTION, Albert SERRA, France-Spain-Germany-Portugal, 2022, 165’
- Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΡΗ / THE ETERNAL DAUGHTER, Joanna HOGG, 2022, UK, 96’
- Η ΦΑΛΑΙΝΑ / THE WHALE, Darren ARONOFSKY, USA, 2021, 117’
- Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ / GODLAND, Hlynur PÁLMASON, Denmark-Iceland-France-Sweden, 2022, 143’
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΥ / THE NOVELIST’S FILM, HONG Sang-soo, South Korea, 2022, 92’
- ΛΥΚΕΙΟΠΑΙΔΟ / WINTER BOY, Cristophe HONORÉ, France, 2022, 123’
- ΜΑΝΤΙΧΩΡΑΣ / MANTICORE, Carlos VERMUT, Spain, 2022, 116’
- ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ 2 / MARIUPOLIS 2, Mantas KVEDARAVIČIUS, Lithuania-France-Germany, 2022, 112’
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ / THE LISTENER, Steve BUSCEMI, USA, 2022, 96’
- Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ / LORD OF THE ANTS, Gianni AMELIO, Italy, 2022, 134’
- Ο ΕΧΘΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ / THE BEASTS, Rodrigo SOROGOYEN, Spain-France, 2022, 120’
- Ο ΣΠΟΡΟΣ ΜΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ / RETURN TO DUST, LI Ruijun, China, 2022, 133’
- ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ / CITY OF GHOSTS, Mat DILLON, USA, 2002, 116’
- ΡΙΜΙΝΙ / RIMINI, Ulrich SEIDL, Austria-France-Germany, 2022, 115’
- ΤΑ ΟΧΤΩ ΒΟΥΝΑ / THE EIGHT MOUNTAINS, Felix VAN GROENINGEN & Charlotte VANDERMEERSCH, Italy-France-Belgium, 2022, 145’
- ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / THAT KIND OF SUMMER, Denis CÔTÉ, Canada, 2022, 138’
- ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ / RHINEGOLD, Fatih AKIN, Germany-The Netherlands-Morocco-Mexico, 2022, 140’
- ΤΟΡΙ ΚΑΙ ΛΟΚΙΤΑ / TORI AND LOKITA, Jean-Pierre DARDENNE & Luc DARDENNE, Belgium-France, 2022, 88’
- ΧΙΜΑΙΡΑ / WILL-O’-THE-WISP, João Pedro RODRIGUES, France-Portugal, 2022, 67’
Ειδική προβολή COSMOTE
- ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ / THE OTHER ME: THE BEGINNING OF THE END, Sotiris TSAFOULIAS, Greece, 2022, 62’
ROUND MIDNIGHT
- NOCEBO, Lorcan FINNEGAN, Ireland-Philippines, 2022, 96’
- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ / INCREDIBLE BUT TRUE, Quentin DUPIEUX, France-Belgium, 2021, 74’
- Η ΛΙΟΝΟΡ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ / LEONOR WILL NEVER DIE, Martika RAMIREZ ESCOBAR, Philippines, 2022, 99’
- Η ΝΤΑΝΤΑ / NANNY, Nikyatu JUSU, USA, 2022, 98’
- ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ / SOMETHING IN THE DIRT, Aaron MOORHEAD & Justin BENSON, USA, 2022, 116’
- ΚΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ / SPEAK NO EVIL, Christian TAFDRUP, Denmark, 2021, 97’
- ΠΙΓΚΙ / PIGGY, Carlota PEREDA, Spain, 2021, 99’
- ΠΟΡΝΟΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ / PORNOMELANCOLÍA, Manuel ABRAMOVICH, Argentina-Brazil-France, 2022, 94’
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ / NIGHTSIREN, Tereza NVOTOVÁ, Slovakia-Czech Republic, 2022, 110’
- ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΟΙ ΓΑΤΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΕΟΠΑΡΔΑΛΕΙΣ / DE NOCHE LOS GATOS SON PARDOS, Valentin MERZ, Switzerland, 2022, 110’
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Κυρίως πρόγραμμα
- ΑΝΟΗΤΟΙ / FOOLS, Tomasz WASILEWSKI, Poland-Romania-Germany, 2021, 115’
- ΑΠΟΣΤΟΛΗ «MARS ONE» / MARS ONE, Gabriel MARTINS, Brazil, 2022, 115’
- ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / THE KINGS OF THE WORLD, Laura MORA, Colombia-Luxembourg-France-Mexico-Norway, 2022, 110’
- ΒΕΡΑ / VERA, Tizza COVI & Rainer FRIMMEL, Austria, 2022, 115’
- ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΡΑΜΣΗ / SONS OF RAMSES, Clément COGITORE, France, 2022, 99’
- ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ / REBEL, Adil EL ARBI & Bilall FALLAH, Belgium-Luxembourg-France, 2022, 135’
- ΖΗΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ / A MATTER OF TRUST, Annette K. OLESEN, Denmark, 2022, 105’
- ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑ / ALMA VIVA, Cristèl ALVES MEIRA, France-Portugal-Belgium, 2022, 88’
- Η ΓΡΑΜΜΗ / THE LINE, Ursula MEIER, Switzerland-France-Belgium, 2022, 103’
- Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ / THE VOLUNTEER, Nely REGUERA, Spain-Greece, 2022, 101’
- Η ΕΜΙΛΥ Η ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ / EMILY THE CRIMINAL, John PATTON FORD, USA, 2022, 94’
- Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ / THE LAST QUEEN, Damien OUNOURI & Adila BENDIMERAD, Algeria-France-Saudi Arabia-Qatar-Taiwan, 2022, 114’
- ΘΥΜΑ / VICTIM, Mikhal BLAŠKO, Slovakia-Czech Republic-Germany, 2022, 91’
- ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΒΑΡΔΙΑ / ROUNDING, Alex THOMPSON, USA, 2022, 91’
- ΜΑΣ ΨΕΚΑΖΟΥΝ / SOMEWHERE OVER THE CHEMTRAILS, Adam KOLOMAN RYBANSKÝ, Czech Republic, 2022, 86’
- ΜΠΛΑΝΚΙΤΑ / BLANQUITA, Fernando GUZZONI, Chile-Mexico, Luxembourg-France-Poland, 2022, 98’
- ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ / LULLABY, Alauda RUIZ DE AZÚA, Spain, 2022, 104’
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ / THE PASSENGERS OF THE NIGHT, Mikhaël HERS, France, 2022, 111’
- Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ / MOTHER AND SON, Léonor SERAILLE, France, 2022, 117’
- ΟΜΟΡΦΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ / BEAUTIFUL BEINGS, Guðmundur Arnar GUÐMUNDSSON, Iceland-Denmark-Sweden-The Netherlands-Czech Republic, 2022, 123’
- ΠΡΙΝ, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ / BEFORE, NOW & THEN, Kamila ANDINI, Indonesia, 2022, 103’
- ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ / A E I O U – A QUICK ALPHABET OF LOVE, Nicolette KREBITZ, Germany-France, 2022, 104’
- ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΗΤΑΝ ΣΟΧΙ / NEXT SOHEE, July JUNG, South Korea, 2022, 135’
- ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ / WORLD WAR III, Houman SEYEDI, Iran, 2022, 107’
- ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΑΪΣΜΑΓΙΕΡ / EISMAYER, David WAGNER, Austria, 2022, 87’
- ΦΕΛΛΟΣ / SURO, Mikel GURREA, Spain, 2022, 117’
Another Take
- ΑΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ / OTHER PEOPLE, Aleksandra TERPINSKA, Poland-France, 2021, 102’
- ΔΕΡΜΑ ΧΤΑΠΟΔΙΟΥ / OCTOPUS SKIN, Ana Cristina BARRAGÁN, Ecuador-Greece-Germany-Mexico-France-Italy, 2022, 100’
- ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΓΑΠΗΣ / A LOVE SONG, Max WALKER-SILVERMAN, USA, 2022, 81’
- ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ / A MALE, Fabian HERNÁNDEZ, Colombia-France-The Netherlands-Germany, 2022, 82’
- Η ΑΓΕΛΑΔΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ / THE COW WHO SANG A SONG INTO THE FUTURE, Francisca ALEGRÍA, Chile-France-USA-Germany, 2022, 98’
- Η ΑΓΕΛΗ / LA JAURÍA, Andrés RAMÍREZ PULIDO, France-Colombia, 2022, 88’
- Η ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ / THE RITE OF SPRING, Fernando FRANCO, Spain, 111’
- Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΟΠΟΥ / ΤΗΕ WOODCUTTER STORY, Mikko MYLLYLAHTI, Finland-The Netherlands-Denmark-Germany, 2022, 99’
- Η ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΖΑΚΙ ΚΑΓΙΟΥ / THE STRANGE CASE OF JACKY CAILLOU, Lucas DELANGLE, France, 2022, 92’
- ΗΛΙΟΣ / SONNE, Kurdwin AYUB, Austria, 2022, 88’
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΗΜΑΣΤΑΝ ΝΕΚΡΟΙ / WE MIGHT AS WELL BE DEAD, Natalia SINELNIKOVA, Germany, 2022, 94’
- ΜΑΓΔΑΛΑ / MAGDALA, Damien MANIVEL, France, 2022, 78’
- ΜΙΚΡΑ, ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ / SMALL, SLOW BUT STEADY, Shô MIYAKE, Japan-France, 2022, 100’
- ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ / CONVENIENCE STORE, Michael BORODIN, Russia-Slovenia-Türkiye, 2022, 106’
- ΜΠΛΕΪΖ / BLAZE, Del Kathryn BARTON, Australia, 2022, 101’
- ΟΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ / THE ORDINARIES, Sophie LINNENBAUM, Germany, 2022, 120’
- ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ / THE WORST ONES, Lise AKOKA & Romane GUERET, France, 2022, 101’
- ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ / SUMMER SCARS, Simon RIETH, France, 2022, 105’
- ΣΙΧΑΘΗΚΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ / SICK OF MYSELF, Kristoffer BORGLI, Norway, 2022, 97’
- ΤΗ ΜΕΡΑ ΖΕΣΤΗ, ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΡΥΟ / HOT IN DAY, COLD AT NIGHT, PARK Song-yeol, South Korea, 2021, 90’
- ΤΟ ΒΟΥΝΟ / THE MOUNTAIN, Thomas SALVADOR, France, 2022, 115’
- ΤΡΕΝΚΕ ΛΑΟΥΚΕΝ / TRENQUE LAUQUEN, Laura CITARELLA, Argentina-Germany, 2022, 262’
- ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / PALM TREES AND POWER LINES, Jamie DACK, USA, 2022, 110’
NEXT GEN
- FAKE LAKE, Anastasis DALLIS, Greece, 2022, 4’
- ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΗ / HARTA, Júlia DE PAZ SOLVAS, Spain, 2021, 24’
- ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ; / ARE YOU OK?, Ryan CANNON, USA, 2021, 8’
- Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ / COMEDY QUEEN, Sanna LENKEN, Sweden, 2021, 94’
- Η ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥ / THE INVENTION OF LESS, Noah ERNI, Switzerland, 2021, 3’
- Η ΝΤΟΥΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΑΛΕΠΙΟΥ / DOUNIA AND THE PRINCESS OF ALEPPO, Marya ZARIF & André KADI, Canada, 2022, 74’
- Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΚΑΪΑ – ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΟΥ! / GAJA’S WORLD – THIS IS MY PLANET!, Peter BRATUŠA, Slovenia, 2022, 97’
- ΠΩΣ ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΠΕΤΑΩ / HOW I LEARNED TO FLY, Radivoje ANDRIĆ, Serbia-Croatia-Bulgaria-Slovakia, 2022, 89’
- ΣΕ ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ / BIGMAN, Camiel SCHOUWENAAR, The Netherlands-Germany, 2022, 90’
- ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ / DAD’S SNEAKERS, Olha ZHURBA, Ukraine, 2021, 19’