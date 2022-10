Η 5η σεζόν του Crown που κάνει πρεμιέρα στις 9 του μήνα, κλέβει φυσικά την παράσταση, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και στο πρώτο μέρος της τέταρτης και τελευταίας σεζόν του Manifest, που έκανε μεγάλη επιτυχία με την μετακόμιση του στην πλατφόρμα. Το 1899, η νέα σειρά από τους δημιουργούς του Dark, έρχεται για να προσφέρει νέα μυστήρια και σπαζοκεφαλιές, το Dead to me επιστρέφει για το τέλος του μετά από δύο χρόνια, ενώ και το Elite θα έχει νέα επεισόδια. Από πρεμιέρες σειρών κρατάμε ακόμα το Blockbuster και το Wednesday, ενώ στις ταινίες έχουμε το δεύτερο Enola Holmes και τον Jason Momoa στο Slumberland. Ακολουθούν όλες οι σειρές και οι ταινίες που φέρνει ο Νοέμβριος στο Netflix

01/11/2022Αναλαμβάνοντας τα νέα του βασιλικά καθήκοντα, ο ζορισμένος Βίλχελμ φοβάται ότι ο τίτλος του πρίγκιπα του θρόνου θα τον κάνει να χάσει όλα όσα αγαπά. 03/11/2022Στο τελευταίο Blockbuster, ένας διευθυντής παλεύει να κρατήσει το βιντεοκλάμπ ανοιχτό και το προσωπικό ευχαριστημένο εν μέσω ανταγωνισμού και περίπλοκων συναισθημάτων. 04/11/2022Όταν η κόρη του αφεντικού μπαίνει στην επιχείρηση, αγωνίζεται για να την πάρουν σοβαρά οι παλαιότεροι μεσίτες του The Agency. 04/11/2022Εν μέσω απωλειών και κακοτυχίας, η οικογένεια Στόουν και οι επιβάτες της πτήσης 828 ψάχνουν το αληθινό νόημα πίσω από τα καλέσματα, ενώ τα σημάδια είναι δυσοίωνα. 09/11/2022Η Νταϊάνα κι ο Κάρολος πολεμούν τα μίντια. Ο ρόλος της μοναρχίας αμφισβητείται. Το '90, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' δέχεται τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα. 10/11/2022Νέα "ακλόνητα" ζευγάρια δοκιμάζουν τη σχέση τους. Κυνηγώντας τον έρωτα και το χρήμα, η αλήθεια άραγε θα πονέσει ή θα κλείσει πληγές; 10/11/2022Μαζί με νέους συμμάχους, η Έιβα κι οι αδερφές του Τάγματος ενώνουν τις δυνάμεις του κι αποφασίζουν να σταματήσουν έναν ψευδοπροφήτη που θέλει να κυριαρχήσει στον κόσμο. 11/11/2022Ο Ζακ κι ο Ντάριν ξεκινούν μια διαφωτιστική περιπέτεια στην Αυστραλία, εξερευνώντας τη βιοποικιλότητα, την κουλτούρα της και τις προσπάθειες να διασωθούν αμφότερες. 16/11/2022Η δασκάλα εθιμοτυπίας Σάρα Τζέιν Χο βοηθά ανθρώπους να αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό μέσω της καλής συμπεριφοράς, σ' αυτήν την τρυφερή σειρά μεταμορφώσεων. 16/11/2022Μια νέα προσθήκη έρχεται στην Πεντάδα του Μπέιβιου, ενώ συρρέουν τα χλευαστικά μηνύματα από τον Σάιμον Λέει, μια μυστηριώδη φιγούρα που ξέρει ακριβώς τι έκαναν. 17/11/2022Ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον, οι επιβάτες επιβιβάζονται σε ένα πλοίο για τον Νέο Κόσμο και καταλήγουν σε έναν εφιάλτη, όταν βρίσκουν ένα σκάφος στα ανοιχτά. 17/11/2022Ένα τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος στάθηκε αφορμή για τη γνωριμία της Τζεν και της Τζούντι. Τώρα, ένα άλλο συγκλονιστικό ατύχημα θα αλλάξει το μέλλον της φιλίας τους. 18/11/2022Όλοι κάτι ψάχνουν φέτος στο Λας Ενθίνας: έρωτα, εκδίκηση ή εκατομμύρια ακολούθους. Αλλά θα τη βγάλουν καθαρή; 18/11/2022Για τους υπαλλήλους της Κογκνίτο ΑΕ, οι συνωμοσίες δεν είναι απλώς θεωρίες, είναι ρουτίνα. Μια γυναίκα μανατζάρει μια παρέα αξιαγάπητων ηλίθιων που ελέγχουν τον κόσμο. 23/11/2022Έξυπνη, σαρκαστική και λίγο νεκρή μέσα της, η Γουένσντεϊ Άνταμς ερευνά μια σειρά φόνων, ενώ κάνει νέους φίλους —και εχθρούς— στην Ακαδημία Νέβερμορ. 30/11/2022Δώδεκα σεφ επικαλούνται τους επιστήμονες τροφίμων που κρύβουν μέσα τους και, μέσα από πρωτότυπες λιχουδιές, δίνουν νέα πνοή σε κλασικά σνακ διεκδικώντας 50.000 δολάρια.01/11/2022Κατηγορούμενη για φόνο επειδή ξεσκέπασε ένα σκάνδαλο απορρήτου, μια τίμια χάκερ προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία και να βρει τους εγκληματίες που την εκβιάζουν. 04/11/2022Η Ενόλα αναλαμβάνει επίσημα την πρώτη της υπόθεση: τη διαλεύκανση της εξαφάνισης μιας κοπέλας. Θα χρειαστεί, όμως, τη βοήθεια των φίλων της και του αδελφού της, Σέρλοκ. 08/11/2022Μία δουλειά έχει ο Αϊ-Βασίλης. Να παραδίδει δώρα. Όταν όμως ο Τζουλς αναλαμβάνει τη θέση του παππού του, Νοέλ, δέχεται ένα γράμμα από ένα κορίτσι με μια ξεχωριστή ευχή. 09/11/2022Τέσσερις νεαροί φαν του ποδοσφαίρου συμμαχούν για να βοηθήσουν τα είδωλά τους να ανακτήσουν τις ικανότητές τους, όταν ένας δολοπλόκος επιστήμονας κλέβει το ταλέντο τους. 10/11/2022Όταν παθαίνει αμνησία λόγω ενός ατυχήματος στο σκι τα Χριστούγεννα, μια κακομαθημένη κληρονόμος δέχεται τη φροντίδα ενός άτυχου χήρου και της κόρης του. 10/11/2022Αφού αποκατέστησε το όνομά του, ο ιδιοφυής μηχανικός Λίνο έχει μόνο έναν στόχο: να εκδικηθεί τους διεφθαρμένους αστυνομικούς που σκότωσαν τον αδελφό και τον μέντορά του. 11/11/2022Η κοπέλα του Σεμίχ τον χωρίζει ξαφνικά. Εκείνος, για να βρει απαντήσεις για τη σχέση τους, πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσει αυτό που αγνοούσε για καιρό. 11/11/2022Ένα αγόρι φεύγει από τη Ζοφερή Πόλη και ταξιδεύει στο μυστηριώδες Άγριο Νησί, όπου γνωρίζει τρομερά θηρία – και αποκτά έναν παντοτινό φίλο. 16/11/2022Από απόγνωση, μια άφραγκη μόνη μητέρα φορά τη στολή της και δοκιμάζει να κάνει σκι στο Βασαλοπέτ παρέα με τον (όχι και τόσο τέλειο) τελειομανή αδελφό της. 16/11/2022Στοιχειωμένη από το παρελθόν, μια νοσοκόμα ταξιδεύει από την Αγγλία σ' ένα χωριό της Ιρλανδίας το 1862 για να ερευνήσει το θαύμα ενός κοριτσιού που ζει χωρίς να τρέφεται. 17/11/2022Καθώς αναζητά έμπνευση για ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, μια ποπ σταρ εκπληρώνει την επιθυμία μιας νεαρής φαν να τη γνωρίσει και στην πορεία βρίσκει την αληθινή αγάπη. 18/11/2022Παρέα με έναν πληθωρικό παράνομο, ένα τολμηρό ορφανό κορίτσι ταξιδεύει στη χώρα των ονείρων, για να βρει μια πολύτιμη πέρλα που θα εκπληρώσει τη μεγαλύτερη επιθυμία της. 23/11/2022Από την εμπόλεμη Συρία στους Ολυμπιακούς του 2016, δύο νεαρές αδελφές ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι, αξιοποιώντας ηρωικά την ψυχή και τις ικανότητές τους στην κολύμβηση. 23/11/2022Ένας χήρος πατέρας κληρονομεί μια φάρμα τα Χριστούγεννα και τα βρίσκει σκούρα με την προσαρμογή του στη ζωή στο χωριό. Μα τα παιδιά του θέλουν να μείνουν εκεί για πάντα. 23/11/2022Όταν ένας καθηγητής πεθαίνει, ο κολλητός του —και πρώην αστυνομικός— πιάνει δουλειά στο σχολείο, για να αντιμετωπίσει τη συμμορία που είναι υπεύθυνη. 24/11/2022Αδειάζοντας το πατρικό του τα Χριστούγεννα, ένας συγγραφέας γνωρίζει μια γυναίκα που ψάχνει τη μητέρα της. Θα ανοίξει ένα ημερολόγιο το παρελθόν και τις καρδιές τους; 30/11/2022Μετά τη δολοφονία της γυναίκας και του κουνιάδου του, ένας πρώην εκτελεστής της μαφίας και η κόρη του καταφεύγουν στο Μιλάνο για να σχεδιάσουν την εκδίκησή τους. 30/11/2022Ένας νεαρός άντρας ξυπνά από κώμα χωρίς να θυμάται τίποτα από τη νύχτα που δολοφονήθηκε όλη του η οικογένεια και προσπαθεί με την ψυχίατρό του να ανασύρει την αλήθεια. 30/11/2022Σ' αυτό το δράμα από τη ζωή του Λούθιο Ουρτούμπια, ένας αναρχικός επιτίθεται σε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο μέσω μιας δαιμόνιας επιχείρησης παραχάραξης.02/11/2022Συνεντεύξεις με φίλους, συγγενείς και την ίδια τη Σάλι ΜακΝίλ καταγράφουν τον θυελλώδη γάμο ενός ζευγαριού μπόντι μπίλντερ που έληξε με έναν φόνο τη μέρα των ερωτευμένων. 09/11/2022Παιχνίδια εξουσίας. Παγκόσμια πολιτική. Μια έρευνα για τη FIFA αποκαλύπτει την πολυτάραχη ιστορία της οργάνωσης και τι προϋποθέτει η φιλοξενία του Παγκόσμιου Κυπέλλου. 10/11/2022Αυτό το ντοκιμαντέρ διηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που επικαλείται τον νόμο "Υπερασπίσου τον χώρο σου" της Αλαμπάμα αφού σκότωσε κάποιον που της επιτέθηκε βάναυσα. 11/11/2022Αυτό το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πώς οι ερευνητές απέδειξαν ότι ο νοσηλευτής σε ΜΕΘ Τσαρλς Κάλεν σκότωνε ασθενείς και πώς κατάφερε σχεδόν να γλιτώσει τις κατηγορίες. 11/11/2022Ο κριτικός πολιτισμού και ιστορικός Έλβις Μίτσελ μιλά για την εξέλιξη και την επανάσταση του μαύρου σινεμά, από τις ρίζες του ως τις επιδραστικές ταινίες του '70. 11/11/2022Ο δημοσιογράφος Γκράχαμ Χάνκοκ ταξιδεύει στον κόσμο αναζητώντας στοιχεία για την ύπαρξη μυστηριωδών, χαμένων πολιτισμών από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων. 14/11/2022Κουβεντιάζοντας ανοιχτά με τον ηθοποιό Τζόνα Χιλ, ο κορυφαίος ψυχίατρος Φιλ Στατζ εξερευνά τις πρώιμες εμπειρίες του και το μοναδικό, οπτικό μοντέλο θεραπείας του. 16/11/2022Με όπλο του τη μουσική και ένα δυνατό μήνυμα, το χιπ χοπ γκρουπ Racionais MC's μετατρέπει την ποίηση του δρόμου σε ένα ολόκληρο κίνημα στη Βραζιλία και ακόμη παραπέρα. 16/11/2022Με την αποχώρηση των δυτικών δυνάμεων, η νεαρότερη δημαρχίνα του Αφγανιστάν αψηφά τον κίνδυνο και πρωτοστατεί σε έναν αγώνα για εκπαίδευση για την επόμενη γενιά Αφγανών. 17/11/2022Όταν ένας 20χρονος προσπαθεί να κερδίσει ένα μαχητικό τζετ σε διαγωνισμό της Pepsi, ξεκινά μια επική δικαστική διαμάχη εναντίον ενός κολοσσού, η οποία γράφει ιστορία. 17/11/2022I Am Vanessa Guillen Η Βανέσα Γκιγιέν ήταν 20 ετών όταν βρέθηκε δολοφονημένη σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση. Αντί να σωπάσει, η οικογένειά της αγωνίστηκε για δικαιοσύνη και αλλαγή. 23/11/2022Μια αισθησιακή σειρά που μας δίνει μια γεύση για τη ζωή των πιο φονικών, σέξι και θρυλικών μοναρχών. Η σύγχρονη εκδοχή ενός βρετανικού βασιλικού δράματος. 25/11/2022Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, τα θύματα περιγράφουν λεπτομερώς τη δίκη της Γκισλέιν Μάξγουελ, μιας κοσμικής που υπήρξε συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν. 30/11/2022Θεραπεία ή κατάρα; Σε αυτό το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, ασθενείς και ειδικοί βάζουν στο μικροσκόπιο το ευρέως συνταγογραφούμενο αγχολυτικό φάρμακο.01/11/2022Η Γκάμπι, ο Πάντι και οι φίλοι τους τα γατάκια μεταμφιέζονται, γίνονται υπερήρωες και ζουν νέες δημιουργικές περιπέτειες στο μαγικό τους κουκλόσπιτο. Ακολουθήστε τους! 03/11/2022Δύο χρόνια μετά, καθώς η Κλόντια βυθίζεται στη Σκοτεινή Μαγεία, ο Κάλουμ, ο Έζραν και οι φίλοι τους αγωνίζονται να την εμποδίσουν να ελευθερώσει τον ισχυρό Έρεβος. 07/11/2022Ελάτε για άλλη μία διασκεδαστική σεζόν στην Έπαυλη Μάνγκο! Από εντυπωσιακά επιστημονικά πειράματα μέχρι ασύλληπτα μαγικά κόλπα, οι όμορφες στιγμές δεν σταματούν ποτέ. 15/11/2022Μετά την καταιγίδα, το φαγητό είναι σπάνιο κι οι πεινασμένοι δεινόσαυροι παντού. Μόνο εσείς μπορείτε να βοηθήσετε το Καμπ Φαμ να επιβιώσει σε αυτήν τη διαδραστική ταινία. 18/11/2022Μάγκμαν, στη σειρά κινουμένων σχεδίων που βασίζεται στο πετυχημένο βιντεοπαιχνίδι. 21/11/2022Έχετε ερωτήσεις; Τα StoryBot έχουν τις απαντήσεις! Ακολουθήστε τους φιλοπερίεργους φίλους Μπιπ, Μπουπ, Μπινγκ, Μπανγκ και Μπο στις διασκεδαστικές τους περιπέτειες. 21/11/2022Η Χειμερινή Ημέρα των Ευχών έφτασε! Θα μπορέσει η πεντάδα να χαρεί την παραδοσιακή γιορτή και να προλάβει να ανταλλάξει δώρα για τη Σάνι κάτω από το Ευχαστέρι; 28/11/2022Ενώ το Χόουπ Σπρινγκς ετοιμάζεται για τις γιορτές, ο Τέντι προσπαθεί να καταστρέψει την εορταστική διάθεση με τα παιχνίδια του. Λογαριάζει, όμως, χωρίς την Ομάδα Δράσης! 30/11/2022Όλοι στολίζουν, για να μπουν στο πνεύμα των γιορτών. Όμως ο Σαμ κι η Κιτ γυρίζουν πίσω στον χρόνο, στην Εποχή των Παγετώνων, και γνωρίζουν νέα χνουδωτά φιλαράκια!01/11/2022(Perfume: The Story of a Murderer)(Little Fockers)(The Exorcist)(Forrest Gump)(Meet the Fockers)(Ella Enchanted)(Meet the Parents)(Monster-in-Law)(The Exorcism of Emily Rose) 07/11/2022(She's All That) 08/11/2022(Medieval) 15/11/2022(Peter Pan) 16/11/2022(Fifty Shades Darker)

