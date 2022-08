Για το πώς ο ρόλος της ως “Stifler’s mom” στο American Pie franchise επηρέασε τη σεξουαλική της ζωή μίλησε πρόσφατα η Jennifer Coolidge, η οποία και έδωσε συνέντευξη στο Variety με αφορμή το White Lotus του ΗΒΟ στο οποίο και πρωταγωνιστεί αυτήν την περίοδο.

Ερωτώμενη αν θα ήθελε να της αναφέρονται ως first-time Emmy nominee χάρη στην πρόσφατη υποψηφιότητά της ή απλώς MILF, η Coolidge απάντησε αστειευόμενη ότι ο δεύτερος χαρακτηρισμός είναι τιμητικός για την ίδια, εξηγώντας μάλιστα στη συνέχεια ότι ο breakout ρόλος της στην ταινία της απέφερε «πολλά προνόμια». Τα προνόμια αυτά δεν ήταν άλλα από το ότι σύμφωνα με την ίδια, ο ρόλος της ως MILF της επέτρεψε να κάνει σεξ με τουλάχιστον 200 άνδρες από την κυκλοφορία της ταινίας!

Η πρώτη ταινία American Pie κυκλοφόρησε το 1999, και η Coolidge έγινε τότε γνωστή στο κοινό ως Jeanine Stifler, ή ως μητέρα των Steve Stifler και Matt Stifler. Οι φίλοι του Steve τον πειράζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, αποκαλώντας τη μητέρα του MILF (ή Mother I’d Like to Fuck για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει το ευφάνταστο ακρωνύμιο). Ο χαρακτήρας της Coolidge τελικά κάνει σεξ με έναν από τους φίλους του γιου της στην ταινία, ενώ η ίδια εμφανίζεται και στις τέσσερις ταινίες του δημοφιλούς franchise, ούσα μια από τους αγαπημένους και ξεκαρδιστικούς της χαρακτήρες.

Δείτε εδώ στιγμιότυπο της απολαυστικής συνέντευξης της Jennifer Coolidge:

Jennifer Coolidge on the benefits of being a MILF in #AmericanPie: "There would be like 200 people that I would never have slept with!" https://t.co/FhlBAoU12a pic.twitter.com/8aUeuzmgEB