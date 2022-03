Η 94η τελετή των Βραβείων Όσκαρ, που παρουσιάστηκε από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS), τίμησε τις καλύτερες ταινίες που κυκλοφόρησαν μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2021, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες στις 27 Μαρτίου 2022. Η τελετή έγινε με οικοδεσπότες τις Regina Hall, Amy Schumer και Wanda Sykes. Οι short lists ταινιών που διαγωνίστηκαν για υποψηφιότητες σε δέκα κατηγορίες ανακοινώθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 2021. Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου 2022 από τους ηθοποιούς Tracee Ellis Ross και Leslie Jordan. Ήταν η πρώτη τελετή μετά την 83η απονομή των βραβείων Όσκαρ το 2011 που παρουσιάστηκε με πολλούς οικοδεσπότες.

Ακολουθεί η λίστα με τα φετινά Όσκαρ:

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Ταινίας: CODA

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Σκηνοθεσίας: «Η Εξουσία του Σκύλου»

Όσκαρ 2022 Α' Ανδρικού Ρόλου: Γουίλ Σμιθ για το «Η μέθοδος Γουίλιαμς»

Όσκαρ 2022 Α' Γυναικείου Ρόλου: Τζέσικα Τσάστεϊν για το «The Eyes Of Tammy Faye»

Όσκαρ 2022 Β' Γυναικείου Ρόλου: Αριάνα Ντε Μπόζι για το «West Side Story»

Όσκαρ 2022 Β' Ανδρικού Ρόλου: Τρόι Κότσουρ για το «Coda»

Όσκαρ 2022 Πρωτότυπου Σεναρίου: Belfast του Κένεθ Μπράνα

Όσκαρ 2022 Διασκευασμένου Σεναρίου: Coda

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Ξένης Ταινίας: Drive My Car (Ιαπωνία)

Όσκαρ 2022 Καλύτερου Ήχου: Dune

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Φωτογραφίας: Dune - Γκρεγκ Φρέιζερ

Όσκαρ 2022 Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: The Queen of Basketball

Όσκαρ 2022 Οπτικών Εφέ: Dune

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων: Encanto

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: The Windshield Wiper

Όσκαρ 2022 Καλύτερων Κοστουμιών: Cruella

Όσκαρ 2022 Μακιγιάζ-Μαλλιά: The Eyes of Tammy Faye

Όσκαρ 2022 Πρωτότυπου Τραγουδιού: Billie Eilish, No Time to Die - 007 no time to die

Όσκαρ 2022: Ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία

Όσκαρ 2022: Ανατριχίλα -Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, μαζί με Ντε Νίρο και Πατσίνο στη σκηνή