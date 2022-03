Στις Η.Π.Α. η ταινία έφερε στα ταμεία 128 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αποτελεί, το καλύτερο «άνοιγμα» του 2022, την κορυφαία επίδοση της Warner Bros στην πανδημία αλλά και την μεγαλύτερη επιτυχία της εταιρείας από το 2019, με την πρεμιέρα του Joker. Η ταινία έδωσε επίσης επίσης στον σκηνοθέτη Ματ Ριβς το καλύτερο πρώτο τριήμερο της καριέρας του, πάνω από τα 75 εκατομμύρια του Dawn of the Planet of the Apes. Αν συγκρίνουμε το The Batman με τις άλλες περιπέτειες του Σκοτεινού Ιππότη, τα 128 εκατομμύρια δολάρια είναι το τρίτο καλύτερο άνοιγμα, μετά τα 158 εκατομμύρια του Dark Knight πίσω στο 2008 και τα 160 του Dark Knight Rises το 2012. Το Batman Begins του 2005 είχε ανοίξει με 48 εκατομμύρια δολάρια, το Batman and Robin του 1997 με 42 εκατομμύρια, το Batman Forever το 1995 με 48 εκατομμύρια, ενώ οι δύο ταινίες του Τιμ Μπάρτον, τα Batman και Batman Returns είχαν κάνει πρεμιέρα με 40 και 45 εκατομμύρια δολάρια το 1989 και το 11992 αντίστοιχα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα σε άλλες 74 χώρες, βρέθηκε στο νούμερο ένα στις 73 και έκανε εισπράξεις 128 εκατομμυρίων δολαρίων αγγίζοντας στο σύνολο τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Και στη χώρα μας τα εισιτήρια που κόπηκαν αναμένεται να αποτελέσουν την καλύτερη επίδοσή της χρονιάς έως τώρα, με τα αποτελέσματα λόγω αργίας να αναμένονται την Τρίτη.

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε το Roxx στο για να μαθαίνετε πρώτοι για μουσική, σειρές και ταινίες. Στο instagram μας βρίσκετε .

Πηγή