Ακόμα μία τεράστια επιτυχία προσέθεσε στο ενεργητικό του το No Way Home, αφού ξεπέρασε το Avatar και ανέβηκε στην τρίτη θέση όλων των εποχών στο Box Offfice της Αμερικής.

Η επίδοση έγινε εφικτή με τις εισπράξεις που έγιναν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, φέρνοντας την ταινία σε σύνολο 761 εκατομμύριων δολαρίων. Το Avatar που πλέον έπεσε τέταρτο βρίσκεται στα 760,4 εκατομμύρια. Η νέα ταινία του Spider-Man έκανε πρεμιέρα στα μέσα Δεκεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην εποχή της πανδημίας, με το τρίτο καλύτερο πρώτο τριήμερο όλων των εποχών στην Αμερική. Στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται το Endgame των Avengers με 858 εκατομμύρια δολάρια και φυσικά το The Force Awakens με 936 εκατομμύρια δολάρια. To Avatar του James Cameron κρατούσε την πρωτιά από το 2010 μέχρι το 2016 όταν την ξεπέρασε η πρώτη ταινία της πρόσφατης τριλογίας του Star Wars. Σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει στην πρώτη θέση αν και έπεσε για λίγο καιρό στη δεύτερη θέση λόγω του Endgame. Με μία επανακυκλοφορία στην Κίνα όμως, κατάφερε να πάρει και πάλι κεφάλι. Η νέα ταινία του Spider-Man ένωσε τρεις γενιές ταινιών, αφού δίπλα στον Τομ Χόλαντ είδαμε τον Τόμπι Μαγκουάιρ και τον Άντριου Γκάρφιλντ που επέστρεψαν στους ρόλους τους. Στο παγκόσμιο box office έχει φτάσει σε εισπράξεις 1,8 δισ. και μάλιστα χωρίς την αγορά της Κίνας, αφού ακόμα δεν έχει οριστεί πρεμιέρα για τη χώρα. Στη Ελλάδα το No Way Home έχει επίσης εξαιρετική πορεία, αφού έχει φτάσει τις 455.00 εισιτήρια μετά από εννέα εβδομάδες προβολής.

