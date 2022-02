Αυτές τις μέρες μπαίνουν οι τελικές πινελιές στις με τους Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho αλλά και τον Simon Pegg για την τέταρτη ταινία, με τα γυρίσματα να αναμένονται στο τέλος της χρονιάς. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να πούμε ότι δουλεύουμε σκληρά για μία νέα ταινία του Star Trek. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στα τέλη της χρονιάς με το ορίτζιναλ καστ και κάποιους νέους χαρακτήρες. Nομίζω ότι θα είναι διασκεδαστικοί και θα οδηγήσουν το Star Trek σε μέρη που δεν έχουμε ξαναδεί. Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την ταινία και έχουμε και κάποιες άλλες ιστορίες που συζητάμε. Νομίζω ότι είναι συναρπαστικές, έτσι ανυπομονώ να δείτε τι ετοιμάζουμε. Αλλά μέχρι τότε... live long and prosper» δήλωσε ο JJ Abrams. Η εταιρεία του Abrams (Bad Robot) αναλαμβάνει φυσικά την παραγωγή. Ο Matt Shakman του Wandavision θα σκηνοθετήσει σε σενάριο των Cameron Squires (επίσης από το Wandavision) και Josh Friedman (Avatar 2).

Γιατί τώρα;

έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στους ρόλους, το 2009 με το reboot του που σκηνοθέτησε ο Abrams. Επέστρεψαν το 2013 με το Star Trek Into Darkness που σκηνοθέτησε και πάλι ο Abrams. Για το Star Trek Beyond τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Justin Lin. Η τρίτη ταινία δεν είχε την ίδια επιτυχία με τις δύο πρώτες, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, αφού εκείνη την εποχή ο κόσμος είχε πέσει με τα μούτρα στη νέα τριλογία του Star Wars. Τώρα που πλέον το Star Wars, τουλάχιστον κινηματογραφικά έχει μπει στον «πάγο», μοιάζει να είναι το κατάλληλο χρονικό διάστημα για μία επιστροφή στον κόσμο του Star Trek. To 2018 η Paramount είχε ξεκινήσει ξανά διαπραγματεύσεις για μία νέα ταινία, όμως τότε τα πράγματα δεν προχώρησαν. Σε αδιέξοδο κατέληξε και η ιδέα του Κουέντιν Ταραντίνο για ένα πρότζεκτ σε αυτό το... σύμπαν.

