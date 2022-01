H σαρωτική επιτυχία της νέας ταινίας του Spider-Man συνεχίζεται και ανήμερα τα Χριστούγεννα έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως.

Έτσι μέσα σε δέκα ημέρες έγινε η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς αλλά και της εποχής της πανδημίας, ενώ τα 30 εκατομμύρια της 25ης Δεκεμβρίου ήταν η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, πίσω μόνο από το The Force Awakens και το The Last Jedi.

Στο δεύτερο Σαββατοκύριακο, το No Way Home θα κλείσει με περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που επηρεάστηκε από το γεγονός ότι τα Χριστούγεννα ήταν Σάββατο, έτσι χάθηκαν περίπου 24 ώρες προβολών στην Αμερική. Από το ένα δισεκατομμύριο, τα 467 εκατομμύρια δολάρια έρχονται από τις ΗΠΑ, ενώ μέσα στο επόμενο τριήμερο η ταινία θα γίνει η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών για το franchise και τη Sony, αφού το No Way Home είχε κάνει πριν από δύο χρόνια 1.15 δισ.

Στο box office του τριημέρου στην Αμερική, τη δεύτερη θέση πήρε το Sing 2 με 23 εκατομμύρια, ενώ το τέταρτο Matrix που έκανε πρεμιέρα ταυτόχρονα στο HBO Max έμεινε στα 21 εκατομμύρια δολάρια.





