Οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Ματ Ντέιμον συμφώνησαν και θα πρωταγωνιστήσουν στο Oppenheimer δίπλα στον Κίλιαν Μέρφι έχει τον ομώνυμο ρόλο. Μαζί τους θα είναι και η Έμιλι Μπλαντ που θα υποδυθεί τη σύζυγο του πατέρα της Ατομικής βόμβας στην ταινία που βασίζεται στο βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» των Kai Bird και Martin J. Sherwin. Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει γράψει και το σενάριο. Η ταινία περιγράφεται ως το παράδοξο ενός αινιγματικού ανθρώπου που ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει. O Κίλιαν Μέρφι έχει συνεργαστεί ξανά με τον Κρίστοφερ Νόλαν στα Batman Begins, Inception, Dark Knight Rises και Dunkirk. H Univerarsal αναμένεται να δώσει πλήρη κινηματογραφική στήριξη στον Νόλαν με την ταινία να παραμένει αποκλειστικά στις αίθουσες για ένα διάστημα από 90 έως 120 ημέρες. Το μπάτζετ θα κυμανθεί περίπου στα 100 εκατομμύρια δολάρια και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

