Ένα teaser video για την τρίτη σεζόν του Atlanta μοιράστηκε ο Donald Glover, η οποία πρόκειται για κάνει πρεμιέρα μέσα στο πρώτο μισό του 2022.

Ο Glover tweet-αρε ευχές για ευτυχισμένο Halloween, αναρτώντας μαζί ένα link για το gilga.com, το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο αν στη συσκευή των χρηστών η ώρα είναι από 8 το απόγευμα μέχρι 3 τα ξημερώματα.

Η ιστοσελίδα οδηγεί φυσικά σε ένα teaser video για την τρίτη σεζόν του Atlanta, στο οποίο ακούγεται το κομμάτι “It’s After The End of the World” του Sun Ra.

Η δεύτερη σεζόν του Atlanta κυκλοφόρησε το 2018, ενώ γνωρίζουμε ότι τα γυρίσματα της τρίτης έχουν ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη διαδικασία του post-production. Επιπλέον, όλα τα σενάρια της τέταρτης σεζόν έχουν ήδη γραφτεί και η παραγωγή της έχει ξεκινήσει.

Δείτε εδώ το teaser video: