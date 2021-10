Το επόμενο κεφάλαιο της δημοφιλούς σειράς Sex and the City θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο στο HBO Max. Το revival θα τιτλοφορείται And Just Like That, και σε αυτό θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της φιλίας των Carrie, Miranda και Charlotte από τα 30s τους στα 50s τους. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η Kim Cattrall που ερμήνευσε στο παρελθόν τον ρόλο της Samantha Jones δεν θα συμμετάσχει στο reboot της κλασικής πλέον σειράς των 1990s.

Η σειρά γυρίζεται αυτή τη στιγμή στην Νέα Υόρκη με executive producer τον Michael Patrick King, ενώ στο cast της περιλαμβάνονται οι Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson και Evan Handler.

Στον ρόλο των executive producers βρίσκονται επίσης οι πρωταγωνίστριες Sarah Jessica Parker, Kristin Davis και Cynthia Nixon, αλλά και οι Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky και John Melfi. Το σενάριο υπογράφουν οι Michael Patrick King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg και Elisa Zuritsky.

Η σειρά Sex and the City είναι το «παιδί» του Darren Star και βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο της Candace Bushnell. Παίχτηκε στο ΗΒΟ από το 1998 μέχρι και το 2004, ενώ απέκτησε και δύο ταινίες το 2008 και το 2010. Επιπλέον, απέκτησε και ένα prequel με πρωταγωνίστρια την AnnaSophia Robb με τίτλο The Carrie Diaries, που προβλήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι CW το 2013.

Η σειρά απέσπασε στο παρελθόν αρκετά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων επτά Primetime Emmys, τριών Screen Actors Guild Awards και δύο Directors Guild of America Awards.