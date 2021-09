Υπερήφανα φεμινιστική χαρακτήρισαν την νέα τους ταινία, The Last Duel, οι Ben Affleck και Matt Damon, η οποία έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την προηγούμενη εβδομάδα. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Eric Jager που κυκλοφόρησε το 2004, η ταινία βασίζεται στην πραγματική ιστορία της τελευταίας μεσαιωνικής δίκης μέσω μονομαχίας. Το Last Duel έχει σκηνοθετήσει ο Ridley Scott, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Ben Affleck και Matt Damon, οι οποίοι κατέχουν επίσης πρωταγωνιστικούς ρόλους και αυτόν του παραγωγού.

Τοποθετημένη στη Γαλλία του 14ου αιώνα, η ιστορία παρακολουθεί τη μονομαχία μεταξύ των Jean de Carrouges (Damon) και Jacques Le Gris (Adam Driver), έπειτα από τον βιασμό της συζύγου του de Carrouges, Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), από τον Le Gris.

Στη συνέντευξη τύπου στο Φεστιβάλ Βενετίας πριν από την πρώτη προβολή της ταινίας, ο Affleck μοιράστηκε τις σκέψεις του για ζητήματα όπως η συναίνεση και η τοξική αρρενωπότητα και ο ίδιος δήλωσε φεμινιστής.

«Αυτή η ταινία μου δημιούργησε μεγάλο ενθουσιασμού γιατί ο χαρακτήρας της Marguerite – η απίστευτη δύναμη και γενναιότητά της – ήταν τόσο προφανείς όσο διάβαζα το βιβλίο. Και πρόκειται για μια ιστορία που ο περισσότερος κόσμος αγνοεί» ανέφερε ο ίδιος.

«Η Marguerite υπήρξε μια υπέροχη γυναίκα της ιστορίας και είναι ένα από τα πρώτα καταγεγραμμένα πρόσωπα που κατήγγειλε τον κακοποιητή της. Αυτή είναι μια ιστορία που θεωρώ επίκαιρη, συγκλονιστική και θεωρώ ότι θα προκαλέσει κάθαρση και αίσθημα συμπόνιας στους θεατές, που ελπίζω βλέποντάς την να δουν και τους γύρω τους με διαφορετικό τρόπο».

Ο Affleck περιέγραψε το The Last Duel ως μια ταινία «για κάποιον στον οποίο αρνούνται τη δικαιοσύνη, που στρέφεται σε ακραία μέσα και ρισκάρει για να αποκατασταθεί αυτή», αναφέροντας επίσης ότι η Ευρώπη, αλλά και όλες οι χώρες που αποικήθηκαν από αυτήν, δεν αντιμετώπιζαν τις γυναίκες ως ανθρώπινα όντα για πολλούς αιώνες.

Συνέχισε αναφέροντας: «Αισθανθήκαμε ότι αυτή η ταινία θα μας βοηθούσε να αναρωτηθούμε αν η προσωπική μας αντίληψη ίσως δεν λάμβανε υπόψη την πραγματικότητα ενός άλλου ανθρώπου – την ιστορία του, την ενσωμάτωσή του στην κοινωνία, την εκπαίδευσή του».

Το The Last Duel σηματοδοτεί την επανένωση του Affleck και του Damon στη συγγραφή σεναρίου, για πρώτη φορά μετά το Good Will Hunting του 1998, το οποίο βραβεύθηκε τότε με Oscar σεναρίου.

Σε μια συνέντευξή του τον Ιούλιο, ο Damon ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Affleck επέλεξαν να μην γράψουν από την οπτική γωνία των γυναικείων χαρακτήρων της ταινίας, πράγμα που έκανε η Nicole Holofcener, συνεργάτιδά τους στη συγγραφή του σεναρίου.

Διαβάστε εδώ μερικές από τις αντιδράσεις του κοινού μετά την πρεμιέρα της ταινίας που εισέπραξε εξαιρετικές κριτικές στο Φεστιβάλ Βενετίας:

Watching The Last Duel I kept thinking the filmmaking is goddamn impressive, with huge medieval action set pieces. And the final fight between Damon & Driver is seriously thrilling af! Then I reminded myself, oh right, this is Ridley Scott he definitely knows what he's doing. Ha. pic.twitter.com/gOWUNqwub9 — Alex Billington @ #TIFF21 (Virtually) (@firstshowing) September 10, 2021

two reactions from the last duel screening 👀 ”Adam Driver and Jodie Comer provided great performances” pic.twitter.com/ZZHmQENl1j — 🌼 (@jodiespublicist) March 11, 2021

