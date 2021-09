Η γαλλική δραματική ταινία της Audrey Diwan, L’ evenement (Το συμβάν), που πραγματεύεται μια παράνομη άμβλωση τη δεκαετία του 1960, απέσπασε το μεγάλο βραβείο, τον Χρυσό Λέοντα, στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας. Η ταινία βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Annie Ernaux και εκτυλίσσεται στη Γαλλία πριν από τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Παρουσιάζει την ιστορία μιας νεαρής φοιτήτριας που μένει έγκυος, ρόλο που ερμηνεύει η Γαλλορουμάνα ηθοποιός, Anamaria Vartolomei.

Tο δεύτερο βραβείο απέσπασε η βαθιά προσωπική ταινία The Hand of God (Το χέρι του Θεού) του Ιταλού σκηνοθέτη Paolo Sorrentino, στην οποία αφηγείται πώς έχασε τους γονείς του όταν ήταν έφηβος.

Η Επιτροπή απένειμε τον Ασημένιο Λέοντα καλύτερης σκηνοθεσίας στη Νεοζηλανδή Jane Campion για την ταινία εποχής The Power of the Dog, που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1920.

Το βραβείο καλύτερου σεναρίου απονεμήθηκε στη Maggie Gyllenhaal για την ταινία The Lost Daughter (Η χαμένη κόρη).

Η Ισπανίδα σταρ Penelope Cruz απέσπασε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας από γυναίκα ηθοποιό για τον ρόλο της στην ταινία Madres Paralelas (Παράλληλες Μητέρες), τη νέα συνεργασία της με τον συμπατριώτη της, Pedro Almodóvar. «Σ’ ευχαριστώ Πέδρο, δημιούργησες μαγεία, σε λατρεύω» είπε η Cruz παραλαμβάνοντας το βραβείο της. Η ταινία αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών που γενούν την ίδια ημέρα, στην ίδια κλινική.

Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πήγε στον Φιλιππινέζο John Arcilla, ο οποίος είναι πολύ γνωστός σταρ στην πατρίδα του. «Χίλια ευχαριστώ», είπε στα ιταλικά ο 55χρονος ηθοποιός. «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος ηθοποιός του κόσμου απόψε, επειδή ξέρω ότι προερχόμαστε από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικές κουλτούρες, όμως απόψε καταλαβαινόμαστε όλοι, χάρη στον κινηματογράφο», πρόσθεσε.

Ο Arcilla υποδύεται έναν ραδιοφωνικό δημοσιογράφο ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με ψευδείς ειδήσεις και διαφθορά στο On the Job: The Missing 8, μια ταινία-ποταμό του Eric Mati, διάρκειας 3,5 ωρών. Αν και είναι σχεδόν άγνωστος στο εξωτερικό, ο Arcilla έχει βραβευτεί πολλές φορές στη χώρα του, για τους ρόλους του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Αναλυτικά οι νικητές

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Χρυσός Λέοντας: «L' Evénement» της Οντρεΐ Ντιγουάν

Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: Το Χέρι Του Θεού του Πάολο Σορεντίνο

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Τζέιν Κάμπιον για το «The Power of the Dog»

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Coppa Volpi: Πενέλοπε Κρουζ για τις «Παράλληλες Μητέρες» του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας Coppa Volpi: Τζον Αρτσίλα για το «On the Job: The Missing 8»

Βραβείο Σεναρίου: Μάγκι Τζίλενχαλ για το «The Lost Daughter»

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: Il Buco του Μικελάντζελο Φραμαρτίνο

Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: Φιλίπο Σκότι στο «Hand of God» του Πάολο Σορεντίνο

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LION OF THE FUTURE - LUIGI DE LAURENTIS

Imaculat των Μόνικα Σταν και Τζορτζ Τσίπερ - Λίλεμαρκ | Η ταινία προβλήθηκε στο τμήμα Giornate degli Autori του 78ου Διεθνούς Φεστιβάλ Βενετίας

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Καλύτερη Ταινία: Pilgrims του Λαουρίνας Μπαρέισα

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Ερίκ Γραβέλ για το «A Plein Temps»

Ειδικό Bραβείο της Επιτροπής: El Gran Movimiento του Κίρο Ρούσο

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία: Λορ Καλαμί από το «A Plein Temps»

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία: Πίσεθ Τσαν από το «White Building»

Καλύτερο Σενάριο: 107 Mothers των Πέτερ Κερέκες και Ιβάν Οστροτσόβσκι

Καλύτερη ταινία Mικρού Mήκους: Los Huesos των Κριστομπάλ Λεόν, Χοακίν Κόσίνα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VIRTUAL REALITY

Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work: Goliath: Playing with Reality των Μπάρι Τζιν Μέρφι και Μέι Αμπντάλα

Best VR Experience for Interactive Content: Le Bal de Paris της Μπλάνκα Λι

Best VR Story: End of Night του Ντείβιντ Αντλερ