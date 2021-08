Αλλαγές και ενισχυμένο πρόγραμμα ανακοίνωσαν τα κανάλια Novacinema για τον Σεπτέμβριο. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εμπλουτισμένο πρόγραμμα με δυνατά blockbusters, βραβευμένες ταινίες, μεγάλες κωμωδίες, ελληνικές συμπαραγωγές και ενισχυμένο παιδικό πρόγραμμα. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν επιλογές από τις καλύτερες αμερικάνικες αλλά και ευρωπαϊκές σειρές, μηνιαία αφιερώματα, εβδομαδιαίες ζώνες και φυσικά τις λαμπερές απονομές των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA και SAG.

Novacinema1: Το κανάλι των πρεμιέρων

Εδώ που παίζονται όλες οι ταινίες πρώτης προβολής καθώς οι τελετές των Κινηματογραφικών Βραβείων. Τον Σεπτέμβριο γίνεται δυνατή εκκίνηση με blockbusters που έσπασαν το διεθνές box office: "Zack Snyder's Justice League", "Godzilla vs. Kong", "Wonder Woman 1984". Εδώ θα κάνουν πρεμιέρα και οι Βραβευμένες ταινίες που ξεχώρισαν όπως η Οσκαρική "Judas and the Black Messiah" καθώς και επιλεγμένες ταινίες με ξεχωριστό καστ όπως : "Let him go" με τους Kevin Costner και Diane Lane, "The Little Things" με Denzel Washington και Rami Malek, ενώ στο 2022 οι Οσκαρικές πολυαναμενόμενες "The Father" με τον βραβευμένο Sir Anthony Hopkins και το "Promising Young Woman" θα είναι στο Novacinema1! Το πρόγραμμα για όλη την οικογένεια ενισχύεται με κωμωδίες όπως το "Irresistible" με τον Steve Carell και το "Superintelligence” με την Melissa McCarthy, καθώς και μεγάλες παιδικές πρεμιέρες όπως "Tom and Jerry" και "Come Away” και το φαντασμαγορικό γιορτινό "The Witches" με την Anne Hathaway.

Novacinema2: Το κανάλι που παίζει τα καλύτερα με μηνιαία αφιερώματα και εβδομαδιαίες κινηματογραφικές ζώνες

Εδώ οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν οικογενειακά Σαββατόβραδα στο "Family Movie Night" με μεγάλες παιδικές ταινίες όπως "Mr. Peabody and Sherman" και τo αγαπημένο μας "Yogi Bear" ή ταινίες που έγραψαν ιστορία στην "Classic Zone" τα απογεύματα της Κυριακής!

Το αφιέρωμα του μήνα για τον Σεπτέμβριο στο Novacinema2 αφορά στον τρομακτικό κόσμο του Stephen King και βρίσκει αφορμή από την σειρά “Chapelwaite” που έρχεται σαν πρεμιέρα στα κανάλια Novacinema. Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι: Η τρομακτική "Λάμψη", το Οσκαρικά "Το Πράσινο Μίλι" και η " Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ" , η "Dolores Clairbone" και το "1408". Τον Νοέμβριο με αφορμή την πρεμιέρα "Wonder Woman 1984", ο μήνας στο Novacinema2 είναι αφιερωμένος στις ατρόμητες ηρωίδες του κινηματογράφου: "Mad Max: Fury Road" με την πλήρως μεταμορφωμένη άγρια Charlize Theron, "Tomb Raider" με Alicia Vikander στο ρόλο της θρυλικής Lara Croft, "Ava" με την Jessica Chastain και "Charlie's Angels Full Throttle" με τις Cameron Diaz, Lucy Liu και Drew Barrymore.

Novacinema3: Το action κανάλι

Στο κανάλι που απευθύνεται στο ανδρικό κοινό και προσφέρει ταινίες δράσης και περιπέτειας με έξτρα δόση καθαρής αδρεναλίνης, κάθε βράδυ θα προβάλλεται η adult zone και τις Παρασκευές η δυνατή "Horror Zone". Εδώ, τον Οκτώβριο θα είναι η… "It’s Bond Time" και κάθε βράδυ το κανάλι υποδέχεται όλους τους Bond: Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig σ ένα Total Bond αφιέρωμα!

Novacinema4: Το κανάλι των σειρών

Φέτος υποδέχεται νέους κύκλους των πλέον επιτυχημένων παγκοσμίως σειρών: "The Handmaid’s Tale" με το επικό φινάλε της βραβευμένης με 15 Emmy δυστοπικής σειράς με την Elizabeth Moss, ο 3ος κύκλος του "Succession", ο 4ος κύκλος του "Westworld" και ο 3ος κύκλος "His Dark Matterials". Νέες αφίξεις το "Chapelwaite" με τον Adrien Brody, το μεταφυσικό "La Brea" και τα "Angel of Hamburg" και "Ordinary Joe", ενώ η Ευρωπαϊκή ζώνη στις σειρές ενισχύεται με τον ιδιόρρυθμο αριστοκράτη καθηγητή εγκληματολογίας "Professor T" και τις αληθινές ιστορίες "Deceit" και "Angela Black".

Novalifε: Το ψυχαγωγικό κανάλι

Τα Τοπ ψυχαγωγικά shows της Αμερικής είναι εδώ! "America’s Got Talent", "Bachelorette", "The Bachelor" και φυσικά η "Ellen" που έρχεται τον Σεπτέμβριο στον τελευταίο κύκλο της. Το κανάλι ανανεώνεται με την εβδομαδιαία ψυχαγωγική εκπομπή «Τουρίστας στην Πόλη μου» με την Τώνια Κωνσταντινάκου που μας μαθαίνει τις γειτονιές της Αθήνας προτείνοντας βόλτες και δράσεις για όλη την οικογένεια! Επίσης το καθημερινό ραντεβού με την ταινία των 21:00 και τις σειρές του Σαββατοκύριακου στις 23:00.