Ένα θα μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά για τις σειρές που επιστρέφουν στο Netflix για την επόμενη τους σεζόν και για όσες έρχονται: ο όρος «καλοκαιρινές περιπέτειες» είναι συνώνυμό τους. Απρόσμενοι έρωτες, περίεργες επανασυνδέσεις, κοινοί στόχοι ζωής, το τίμημα να ακολουθείς τη καρδιά σου αλλά και ο καταστροφικός μονόδρομος των ουσιών είναι όσα θα δούμε αυτόν τον μήνα στην πλατφόρμα που αποδείχθηκε στήριγμα.

Generation 56Κ (01/7/2021)

Έχοντας έρθει κοντά κατά τη διάρκεια της εποχής 56K, η Ματίλντα και ο Ντάνιελ συναντιούνται ξανά τυχαία δύο δεκαετίες μετά. Μπορεί η φιλία τους να εξελιχθεί σε κάτι άλλο;

Young Royals (01/7/2021)

Ο πρίγκιπας Βίλχελμ προσαρμόζεται στη ζωή σε ένα κορυφαίο οικοτροφείο, το Χίλερσκα, και βλέπει ότι το να ακολουθεί την καρδιά του είναι πιο απαιτητικό απ' ό,τι περίμενε.

Mortel: Season 2 (02/7/2021)

Όταν ο Ομπέ επιστρέφει - με νέα, τρομακτική μορφή - κι αρχίζει να συγκεντρώνει στρατό ακολούθων στο σχολείο, ο Σοφιάν, ο Βίκτορ κι η Λουίζα παλεύουν να αποτρέψουν μια καταστροφή.

Atypical: Season 4 (09/7/2021)

Με την Κέισι και τον Σαμ να ετοιμάζονται να φύγουν απ' το σπίτι, όλα τα μέλη της οικογένειας Γκάρντνερ πρέπει να πάρουν αποφάσεις για τα επόμενα βήματά τους.

Virgin River: Season 3 (09/7/2021)

Η Μελ και τα αγαπημένα της πρόσωπα στο Βέρτζιν Ρίβερ αλληλοστηρίζονται ενώ αντιμετωπίζουν κάθε είδους πρόβλημα όπως έναν θάνατο, μια φωτιά, καβγάδες και χωρισμούς.

Biohackers: Season 2 (09/7/2021)

Ο χαμένος χρόνος και τα ενοχλητικά οράματα στοιχειώνουν τη Μία, καθώς παλεύει να καταλάβει τις ξαφνικές αλλαγές στη ζωή της και τον λόγο που δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα.

Never Have I Ever: Season 2 (15/7/2021)

Η νέα ερωτική της ζωή, ένα νέo πρόσωπο στο σχολείο και νέοι λόγοι για τσακωμούς με τη μαμά δίνουν στην Ντέβι ευκαιρίες για γενναίες κινήσεις και αμφισβητήσιμες αποφάσεις.

Η αδρεναλίνη και η δράση επιστρέφουν στη θέση του οδηγού στη δεύτερη σεζόν του "Sky Rojo" από τους δημιουργούς της "Τέλειας Ληστείας".

Όταν η υγεία του Λένι χειροτερεύει, τα παιδιά βάζουν στο πλάι τις διαφορές τους και μαζεύουν χρήματα για τη θεραπεία του. Αλλά εμφανίζονται νέες απειλές.

The Snitch Cartel: Origins (28/7/2021)

Το '70 και το '80, δύο αδέρφια αντιμετωπίζουν οικογενειακά και προσωπικά θέματα, κυνηγώντας έναν φιλόδοξο στόχο: να γίνουν οι κορυφαίοι ναρκοβαρόνοι της Κολομβίας.

Glow Up: Season 3 (30/7/2021)

Σε αυτό το διαγωνιστικό σόου, φιλόδοξοι μακιγιέρ περνούν δοκιμασίες γεμάτες χρώματα με την ελπίδα να κάνουν καριέρα στη βιομηχανία της ομορφιάς.

Outer Banks: Season 2 (30/7/2021)

Στη δεύτερη σεζόν η παρέα δοκιμάζεται περισσότερο από ποτέ, καθώς έρχονται νέες καλοκαιρινές περιπέτειες.