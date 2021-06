Π.Α. έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη και ήταν το πρώτο καλοκαιρινό blockbuster που κάνει την εμφάνιση του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και όπως αποδείχθηκε το στοίχημα του στούντιο απέδωσε, αφού το πρώτο τριήμερο του F9 κλείνει με εισπράξεις 70 εκατομμυρίων δολαρίων ένα νούμερο που είναι όχι μόνο ρεκόρ πανδημίας, πάνω από τα 48 εκατομμύρια δολάρια του δεύτερο Quiet Place αλλά η καλύτερη επίδοση από τον Δεκέμβριο του 2019 και το Star Wars: The Rise of Skywalker. Το νούμερο είναι καλύτερο από αυτό που είχε κάνει στην πρεμιέρα του το spin off, Hobbs & Shaw, πίσω στο 2019, ενώ το The Fate of the Furious είχε ανοίξει το 2017 με 98 εκατομμύρια δολάρια. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι στην Αμερική ότι κοινό γυρίζει στις αίθουσες και πλέον περιμένουμε και την πρεμιέρα του Black Widow σε λίγες ημέρες.





Πηγή