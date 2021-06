Ντραγκ κλαμπ, γάμος με το ζόρι, απωθημένο όνειρο για σκέιτμπορντ, influencer που ερωτεύεται στη πραγματική ζωή, μυστήριες ασθένειες που σε κάνουν να κοιμάσαι για πάντα είναι μερικά από όσα θα παρακολουθήσουμε στη πλατφόρμα που δεν λέμε να αποχωριστούμε από τη καθημερινότητά μας ούτε τώρα που τα καφέ, τα μπαρ, τα θερινά σινεμά και σε λίγο οι συναυλίες λειτουργούν κανονικά και με το νόμο... Το Netflix είναι σταθερή προτίμηση στη ζωή μας, δεν γίνεται να χάσουμε ούτε μία από τις ταινίες που θα προβληθούν αυτόν τον Ιούνιο!

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

CARNAVAL

Μετά από έναν χωρισμό, μια influencer πηγαίνει με τις φίλες της ένα δωρεάν ταξίδι στο καρναβάλι της Μπαΐα, όπου συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν είναι μόνο like.

Έρχεται 2 Ιουνίου





DANCING QUEENS

DANCING QUEENS

Μια νεαρή (Μόλι Νάτλεϊ) από μια μικρή πόλη έχει μεγάλες φιλοδοξίες ως χορεύτρια και μεταμφιέζεται σε άνδρα για να εμφανιστεί σε ένα ντραγκ κλαμπ που περνάει ζόρια.

Έρχεται 3 Ιουνίου





XTREMO

Xrteme

Σε αυτό το γρήγορο θρίλερ δράσης, ένας πρώην εκτελεστής, μαζί με την αδελφή του και έναν προβληματικό έφηβο, παίρνουν εκδίκηση από τον ετεροθαλή αδελφό του.

Έρχεται 4 Ιουνίου





ΤΡΑΓΙΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ

TRAGIC JUNGLE

Για να γλιτώσει έναν γάμο από προξενιό, μια γυναίκα χάνεται στα βάθη της ζούγκλας των Μάγια, όπου η αδάμαστη φύση γίνεται ένα με τον άνθρωπο και το υπερφυσικό.

Έρχεται 9 Ιουνίου





ΑΦΥΠΝΙΣΗ

AWAKE

Όταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο καταστρέφει τη δυνατότητα των ανθρώπων να κοιμούνται, μια προβληματική πρώην φανταρίνα παλεύει για να σώσει την οικογένειά της από το χάος.

Έρχεται 9 Ιουνίου





SKATER GIRL

SKATER GIRL

Όταν μια έφηβη στην Ινδία ανακαλύπτει το πάθος της για το σκέιτμπορντ, ο δρόμος μπροστά της είναι δύσκολος καθώς ακολουθεί το όνειρό της να συμμετάσχει σε αγώνες.

Έρχεται 11 Ιουνίου





SILVER SKATES

SILVER SKATES

Στα παγωμένα ποτάμια και κανάλια της Αγίας Πετρούπολης, ένας κλέφτης με πατίνια κλέβει την καρδιά της κόρης ενός αριστοκράτη, αν και κάποιες δυνάμεις τους θέλουν μακριά.

Έρχεται 16 Ιουνίου

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

FATHERHOOD

Μετά τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του, ένας νέος πατέρας (Κέβιν Χαρτ) αναλαμβάνει το πιο δύσκολο έργο: την πατρότητα. Αληθινή ιστορία για την απώλεια και την αγάπη.

Έρχεται 18 Ιουνίου

ΚΑΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

GOOD ON PAPER

Όταν μια κωμικός και ανερχόμενη ηθοποιός γνωρίζει έναν πλούσιο απόφοιτο ελίτ πανεπιστημίου που ασχολείται με τα οικονομικά, εκείνος παραείναι καλός για να 'ναι αληθινός.

Έρχεται 23 Ιουνίου





ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ: Η ΤΑΙΝΙΑ

THE HOUSE OF FLOWERS: THE MOVIE

Τα αδέλφια Ντε Λα Μόρα καταστρώνουν ένα μοχθηρό σχέδιο: θα κάνουν διάρρηξη στο πατρικό τους και θα πάρουν έναν κρυμμένο θησαυρό τεράστιας σημασίας.

Έρχεται 23 Ιουνίου

AMERICA: Η ΤΑΙΝΙΑ

AMERICA: THE MOTION PICTURE

Ο άσος στο αλυσοπρίονο Τζορτζ Ουάσινγκτον μαζί με τον λάτρη της μπίρας, Σαμ Άνταμς, τα βάζουν με τους Βρετανούς σε μια σατιρική εκδοχή της Αμερικανικής Επανάστασης.

Έρχεται 30 Ιουνίου





PRIME TIME

PRIME TIME

Πρωτοχρονιά του 1999: σε ένα τηλεοπτικό στούντιο κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής, ένας ένοπλος παίρνει όμηρο την παρουσιάστρια και απαιτεί να στείλει ζωντανά ένα μήνυμα.

Έρχεται 30 Ιουνίου