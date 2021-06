Όπως η νέα ταινία του Thor, το Love and Thunder, που ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της στην Αυστραλία και ο Κρις Χέμσγουορθ το γιόρτασε με μία δημοσίευση στο instagram. «Τέλος τα γυρίσματα για το Thor: Love and Thunder. Η ταινία είναι θεότρελη και αστεία και μπορεί να χτυπήσει και μία δύο ευαίσθητες χορδές. Πολλή αγάπη, μπόλικοι κεραυνοί! Ευχαριστώ το καστ και το συνεργείο για μία ένα ακόμα τρομερό ταξίδι της Marvel. Προσδεθείτε, ετοιμαστείτε και θα σας δούμε στους κινηματογράφους». Η ταινία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Μάιο του 2022 και στη σκηνοθεσία επιστρέφει ο Taika Waititi μετά τη μεγάλη επιτυχία του Ragnarok. Δίπλα στον Χέμσγουορθ θα είναι η Τέσα Τόμσον αλλά και η Νάταλι Πόρτμαν. Την πρώτη του εμφάνιση στο MCU θα κάνει ο Κρίστιαν Μπέιλ στο ρόλο του ενώ αναμένεται να δούμε και κάποιους από τους Guardian of the Galaxy.

View this post on Instagram

" data-instgrm-version="13">

Πηγή