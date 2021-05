ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρόκειται οπωσδήποτε για ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα reunions στην ποπ κουλτούρα.

Ο λόγος φυσικά για τα Φιλαράκια που μετά από 17 χρόνια επιστρέφουν στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από το HBO Max για ένα σπέσιαλ επεισόδιο που θα λέγεται The One Where They Get Back Together.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο πέρα από τους Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) και David Schwimmer (Ross) θα δούμε μια all star παρέλαση βαρέων βαρών ονομάτων όπως οι David Beckham, Lady Gaga, Justin Bieber, Cindy Crawford, Cara Delevingne, BTS, μεταξύ πολλών άλλων, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:

To reunion των Friends αναμένεται να «βγει στον αέρα» στις 27 Μαΐου.

Μέχρι τότε, τα παρακάτω 40 δευτερόλεπτα του trailer είναι αρκετά για να μας κάνουν να μη βλέπουμε την ώρα...