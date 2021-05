Αρχικά, έχουμε τις επιβεβαιωμένες εμφανίσεις του Άλφρεντ Μολίνα και του Τζέιμι Φοξ που επιστρέφουν στους ρόλους του Doctor Octopus και του Electro που είχαν στις ταινίες πριν το MCU, αλλά η κουβέντα δεν σταματάει εκεί. Εδώ και καιρό ακούγεται ότι δίπλα στον Τομ Χόλαντ, θα δούμε τους Τόμπι Μαγκουάιρ και Άντριου Γκαρφιλντ που υποδύθηκαν και αυτοί τον Spider-Man και όλο αυτό θα γίνει εφικτό στην πλοκή λόγω του Multiverse που αναμένεται να ανοίξει. Φυσικά, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί και τώρα ο Άντριου Γκάρφιλντ το αρνείται εντελώς. « Μακάρι να μπορούσα να μιλήσω στον καθένα ξεχωριστά και να του πω να χαλαρώσουν με αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να μιλήσω για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που με αφορούν, μπορεί να κάνουν κάτι, αλλά δεν επικοινώνησαν μαζί μου» τόνισε ο 37χρονος ηθοποιός μιλώντας στο MTV. Για να πούμε την αλήθεια βέβαια, δεν περιμέναμε ποτέ να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο ο Γκάρφιλντ, οπότε κρατάμε προς το παρόν την άρνηση του μέχρι να έρθει η ώρα να επιβεβαιωθεί ή όχι.

Andrew Garfield is ready to talk about those rumors about his return as Spider-Man. You might be surprised to see what he has to say. Watch the full interview on the brand new #happysadconfused patreon! https://t.co/e84Wokl1SQ pic.twitter.com/Civpe3Am5p