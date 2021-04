Τελικά το βραβείο πήγε στον Άντονι Χόπκινς για την ερμηνεία του στο The Father. Ήταν η δεύτερη νίκη του σε έξι υποψηφιότητες και η πρώτη μετά τη Σιωπή των Αμνών τριάντα χρόνια πριν.

Ο Χόπκινς έγινε μάλιστα ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιός που κερδίζει το βραβείο, παίρνοντας το ρεκόρ από τον Κρίστοφερ Πλάμερ που είχε κερδίσει βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου το 2011 για το Beginners στα 82 του.

Πριν τον Άντονι Χόπκινς, ο μεγαλύτερος σε ηλικία νικητής πρώτου ανδρικού ρόλου ήταν ο Χένρι Φόντα για το On Golden Pond το 1981.

Ο Κρίστοφερ Πλάμερ διατηρεί το ρεκόρ του γηραιότερου υποψήφιου, στα 88 του χρόνια, για το All the Money in the World πίσω στο 2017, ενώ στη σκηνοθεσία ο Κλιντ Ίστγουντ κέρδισε το όσκαρ σε ηλικία 75 ετών το 2004 για το Million Dollar Baby.





Πηγή